Prof. Dr. Ateş Kara'dan artan salgın hastalıklara karşı uyarılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son aylarda artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına dair, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın uyarılarını ve korunma önerilerini paylaştı.

AA & Ensonhaber

Özellikle son aylarda artan üst solunum yolları enfeksiyonları nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk giderek artıyor.

Koronavirüs salgını ile artan duyarlılık, salgının zayıflamasıyla yeniden azalmış durumda.

Bakan Koca, Ateş Kara'nın uyarılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın bu aylarda üst solunum yolu şikayetlerindeki artışı sebepleriyle değerlendirdiğini ve buna karşı yapılması gerekenleri anlattığını belirtti. Koca, bu ifadeleriyle birlikte Prof. Dr. Kara'nın değerlendirmelerinin bulunduğu videoyu paylaştı.

"Bu hastalıklar çocuklarda daha fazla görülüyor"

Kara, son aylarda çok sayıda kişinin hasta olduğunu, hastane başvurularının da arttığını belirterek, hastalıkların çocuklarda nispeten fazla görüldüğünü bildirdi.

"3 farklı virüs, hastalıklara neden oluyor"

Bu tabloda üç ana faktörün etkili olduğunu aktaran Kara, şunları kaydetti:

Bu faktörlerden biri solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür, diğeri influenza, yani griptir; bir diğeri ise koronavirüstür. Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı.

Nasıl korunmalıyız