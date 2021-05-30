Prof. Dr. Mehmet Toner, kanser hastalarına umut oldu

Prof. Dr. Mehmet Toner, kanser hastalarına umut oldu

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Toner, 3 saniye içinde 100 milyar hücre içinden kanserli hücreyi bulan bir teknik geliştirildi.

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Toner, tıpta çığır açan çalışmasıyla kanser hastalarına umut oldu.

İnsan vücudundaki hücrelerin yüzde 95'inin kan hücresi olduğunu belirten Toner, her hastalığın kan yoluyla tespit edilebileceğini belirtti.

SANİYEDE 300 MİLYON HÜCRE İNCELENEBİLİYOR

Mehmet Toner, geliştirilen teknikle saniyede 300 milyon hücreyi inceleyebildiklerini ve aradan kanserli hücreyi tespit edebildiklerini açıkladı.

Toner ayrıca, pandemi nedeniyle geliştirilen aşılar nedeniyle edinilen tecrübenin, kanserle olan savaşta büyük bir rol oynayacağını söyledi.