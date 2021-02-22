Prof. Dr. Özlü: Bölgesel olarak okullar başlayabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının düşük olduğu, çok fazla vaka sayısının olmadığı yerlerde okulların kademeli olarak hibrit eğitime başlayabileceğini söyledi.

Salgının Türkiye'de görülmeye başladığı 2020 yılı Mart ayından itibaren üniversitelere bir müddet ara verilmiş, daha sonra uzaktan eğitim modeli ile devam edilmişti. Önümüzdeki bahar yarıyılı için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve YÖK’ün tavsiye kararları ve görüşleri ile birçok üniversite, bahar dönemi için hibrit eğitim modeline geçiş yapıyor.

Okulların, salgının düşük olduğu bölgelerde kademeli olarak seyreltilmiş hibrit eğitim modeliyle açılabileceğini dile getiren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, çocukları okula gönderip göndermeme kararının ailelere kaldığını söyledi.

KADEMELİ OLARAK AÇILABİLİR

Kurallara uygun olduğu taktirde çok fazla vaka sayısının olmadığı yerlerde okulların kademeli, seyreltilmiş ve hibrit olarak açılabileceğini ifade eden Özlü, "Ortam nasıl, okulun fizibilitesi, sınıftaki öğrenci sayısı nasıl, kurallara uyuyabilecek, maskelerini çocuklar sürekli takabilecek mi? Sınıflar havalandırılabilecek mi, sınıftaki öğrenci yoğunluğu ne kadar? Bunlara dikkat etmek lazım." dedi.

Bulaş riskinin yüksek olduğu yerlerde okuların açılmasının, salgını alevlendirebileceğini söyleyen Özlü, "İl bazlı karar vermek lazım. Zaten bu yeni geldiğimiz noktada bu salgının kontrolü ile ilgili kararlar artık il bazlı verilecek. Onun için her il kendi durumuna göre karar verecek diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.