Profesör açıkladı: Maskeye dönmenin zamanı geldi

Türkiye genelinde yatağa düşürmeyen ancak günlük yaşamı zorlayıcı bir salgın söz konusu… Bunun koronavirüsten kaynaklığı olduğunu söyleyen uzmanlar, tekrar maskeye dönüşü işaret ediyor…

Son günlerde hastanelerin yolunu tutan hasta sayısı bir hayli fazla…

Bunun nedeni ise şu sıralar yaygın bir salgın.

Yatağa düşürmüyor ama…

Hastanelere grip şikayetiyle başvuran hastaların sayısının artış gösterdiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yatağa düşürmeyen ama gününü zor geçirmesini sağlayan ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetlerle vatandaşların hastanelere başvurduğu söyledi.

“Süper enfeksiyon olduğunu düşünüyoruz”

İHA'ya konuşan Özkaya, “Bu hastalık aslında önce çocuklarda, okullarda başladı ve evlere taşındı. Çocuklar her zaman şanslıydı ama ebeveynler bu hastalığı zor atlatıyorlar. Halkın aklında ‘bu bir grip virüsü mü?’ sorusu var. Aslında toplumda bu tek bir virüs ile açıklanamıyor. Şu an dolaşımda olan birkaç virüs özellikle grip virüsü dediğimiz bu virüs, solunum yollarını etkileyen diğer virüsler ile beraber koronavirüsün komplike bir süper enfeksiyon olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

“Zeminde korona olması nedeniyle bizi hasta etmeye başladı”

“Bu grip benzeri şikayetlerin sebebine bakacak olursak koronavirüsün bağışıklık sistemimizi gerçekten değiştirdiğini ve etkilediğini görüyoruz” diyen Özkaya, şöyle devam etti:

“Şu an neredeyse herkeste hastalık yapmayacak kadar bir koronavirüs mevcut. Bu bizim bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkiledi. Pandemi öncesinde bizi hasta etmeyecek grip ve diğer solunum yolları virüsleri, zeminde koronavirüs olması nedeniyle bizi hasta etmeye başladı. Gerçekten çok hızlı yayılan, çok bulaşan ve insanları yatağa düşürmeyen ama ayakta da durmasını zorlaştıran bir salgınla karşı karşıyayız. Bu durumun çeşitli sebepleri var.





“Sanırım maskenin zamanı tekrar geri geldi”

Bir de gerçekten bu 3 sene boyunca maske, mesafe kuralına uyup neredeyse toplumda steril bir hayat sürdük. Doğal olarak da dış dünyadaki bakteri, virüs ve diğer patojen organizmalara vücut yanıtımızın baskılandığını düşünüyoruz. Eğer böyle giderse bu kış gerçekten ölümcül olmayacak düzeyde ama iş hayatımızı, ev hayatımızı etkileyecek bir salgınla karşı karşıya kalabiliriz. Peki, ne yapmamız gerekiyor? Sanırım maskenin zamanı tekrar geri geldi. Bu ölümcül bir koronavirüs salgını için değil de, toplumda uzamış diğer solunum yolları virüslerine karşı korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına tekrar dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz.”