Prostat kanserini önlemek için 5 alışkanlık

Bazı kanserlere yakalanma riski, yaşam tarzı alışkanlıklarını değiştirerek azaltılabilir. Prostat kanserinde de durum böyledir ve çeşitli yaşa tarzı değişiklikleriyle önlenebilirler.

Prostat, ceviz büyüklüğünde bir bezdir. Mesanenin altında bulunur ve idrar kanalını çevreler. Erkeklerde sperm üretimi ve dolayısıyla üreme için gereklidir. Prostat kanseri, erkekler arasında en yaygın kanser türüdür ve aynı zamanda erkekler arasında kanser ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biridir.

Genel olarak yavaş ilerler ve sıklıkla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Prostat kanseri de çoğu kanser gibi ne kadar erken tespit edilirse, tedaviye verilen yanıt ve iyileşme şansı o kadar iyi olur.

Prostat kanseri için bazı risk faktörleri vardır. Değiştirilemeyen risk faktörleri arasında yaş, genetik ve etnik köken bulunur. 50 yaşın üzerindeki erkekler prostat kanseri riski altındadır ve 65 yaşın üzerindeki erkekler daha da fazla risk altındadır. Babanız veya kardeşiniz prostat kanseri geçirmişse riskiniz artar. Ayrıca asya kökenlilerde prostat kanseri riskini daha az olduğu bilinmektedir.

Prostat kanseri belirtileri

Bazı belirtiler prostat kanserinin erken dönemde tespit edilmesini sağlayabilir. Dikkat edilmesi gereken erken belirtiler şunlardır:

- Daha sık idrara çıkma gereksinimi,

- Acil idrara çıkma ihtiyacı,

- İdrara başlama zorluğu,

- Mesanenin tamamen boşalmadığını hissetmek,

- İdrar yaparken ağrı veya yanma hissi,

- İdrar veya menide kan,

- Sırt ağrısı.

Bu belirtiler mutlaka prostat kanserinin varlığını göstermez, çünkü diğer hastalıklar da benzer belirtilere sahip olabilir. Bunlardan herhangi birini veya farklı olağandışı belirtiler fark ederseniz, mutlaka bir uzmana başvurun.

Prostat spesifik antijen (PSA) testi, prostat kanserinin erken teşhisi için kullanılan testtir. PSA, prostat hücreleri tarafından üretilen özel bir proteindir. Kanda belirli bir miktar bulunması normaldir, yaşla birlikte biraz artar. Ancak, çok yüksek konsantrasyonlar kanser veya prostatla ilişkili başka bir bozukluğun varlığını gösterir.

PSA testi sadece prostat hastalıklarını taramak için değil, aynı zamanda tedaviye yanıtı veya daha önce teşhis edilmiş bir kanserin ilerlemesini veya nüksetmesini izlemek için de kullanılır. Yaşınıza, sağlığınıza ve risk faktörlerine bağlı olarak bu testi yaptırıp yaptırmayacağınız konusunda doktorunuzla konuşabilirsiniz. Bu test, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan önce bile prostat kanserini ortaya çıkarabilir.

Prostat kanserini önlemek için 5 ipucu

Değiştirilebilir belirli faktörlere göre hareket ederek prostat kanserine yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. Aşağıdaki yaşam tarzı alışkanlıklarını deneyebilirsiniz:

Yağ alımınızı azaltın

Et veya süt ürünleri gibi çok fazla yüksek yağlı gıdaların tüketilmesinin prostat kanseri riskini artırabileceği bilinmektedir. Özellikle kırmızı et sınırlandırılmalıdır. Bu tür yiyeceklerin alımını sınırlayın veya yağ içeriği azaltılmış olanları tercih edin.

Sağlıklı beslenin

Herkes sağlıklı beslenmenin genel sağlık için önemini bilir. Yiyecek seçimlerinizi sağlıklı tercihlere dayandırmak, vitaminler ve mineraller gibi temel besin maddelerine olan ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Bol miktarda meyve, sebze, baklagiller, kuru yemişler, kepekli tahıllar ve balık tüketmek, birçok hastalığı önlemek için faydalı bir yöntemdir. Ek olarak, sağlıklı ve dengeli bir diyet, sağlıklı bir kiloyu korumanıza izin verecektir. Aşırı kilo ve obezite de prostat kanseri için risk faktörleridir.

Daha fazla domates yiyin

Bazı bilimsel çalışmalar, güçlü bir antioksidan olan likopen bakımından zengin gıdaların tüketiminin artırılmasının, prostat kanseri gelişimini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Domates, en fazla likopen içeren gıdalardan biridir.

Sigarayı bırakın

Sigara içmek prostat kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerini geliştirme riskini artırır. Sigarayı tamamen bırakmak kanser riskini azaltmanın yanı sıra sağlığınıza ve yaşam kalitenize birçok başka fayda sağlar.

Düzenli muayenelere gidin

Prostat kanseri tedavisindeki en önemli nokta erken teşhistir. Doktorunuzu ziyaret edin ve prostat kanseri riskiniz ve tarama önlemleriniz hakkında bilgi alın. Prostat kanseri taraması iki tamamlayıcı test kullanılarak yapılabilir. İlk olarak uzman rektal muayene yapabilir. Öte yandan, bir kan testi PSA'nın yüksekliğini tespit edebilir. Prostat kanseri erkek sağlığı için bir tehdittir. Ancak hemen önlem almaya başlayarak kanser gelişimini önleyebilirsiniz.