Prostat kanserini önlemenin 5 püf noktası

Çok yavaş büyüyen ve çoğu zaman bir belirti olmadan sağlığa zarar verici boyutlara ulaşabilen prostat kanseri, doğru yaşam tarzı ipuçlarıyla önlenebiliyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler.

Kanser büyüyen bir tehdittir ve tüm farklı kanser türleri arasında prostat kanseri, dünya genelinde erkeklerde tespit edilen dördüncü en yaygın tiptir.

Bir erkeğin prostatında, seminal sıvı üreten küçük, ceviz büyüklüğünde bir bezde kanser hücrelerinin büyümesi, idrara çıkma, boşalma, sık idrara çıkma ve idrarda kan ile ilgili zorluklara yol açabilir.

Hastalığa yakalanma riski yaşla birlikte artar. 50 yaş sonrası risk belirgin bir şekilde yükselir ve istatistiklere göre her 9 erkekten 1'i prostat kanseri yaşar. Yaşla birlikte, diyet ve günlük yaşam tarzı alışkanlıklarınız gibi kanserli hücrelerin büyümesinde başka faktörler de rol oynar.

Prostat kanseri genellikle çok yavaş büyür ve hastalar kanser olduklarını fark etmeyebilirler. Prostatın yanı sıra kemikler, akciğerler, beyin ve karaciğer gibi vücudun çeşitli bölgelerine de yayılabilir. Kandaki prostat spesifik antijen (PSA) seviyesi test edilerek erken teşhis edilebilir. Çok erken evrede bulunan prostat kanseri tedaviye daha iyi yanıt verir.

Prostat kanserini önlemek için, hastalığı geliştirdikten sonra uzun bir radyoterapi ve kemoterapi sürecinden geçmekten çok daha iyi olan, kolayca yönetilebilecek şeyler vardır.

İşte prostat kanserini önlemenin püf noktaları:

DÜŞÜK YAĞLI BİR DİYET İZLEYİN

İki tür yağ vardır: İyi ve kötü. İyi yağ kalp sağlığınızı iyileştirir, tansiyonu düşürür ve kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltırken, kötü yağ tam tersini yapar.

Sağlıklı bir yaşam sürmek için diyetinize kuru yemişler, zeytinyağı ve balık yağı gibi daha fazla iyi yağ eklemeli ve kızarmış yiyecekler gibi kötü yağ kaynaklarını azaltmalısınız.

İyi yağ alımına bile dikkat etmeli ve fazla yememelisiniz. Araştırmalar, yüksek yağ tüketiminin prostat kanseri riskini artırabileceğini göstermektedir. Süt ve yağsız et gibi sınırlı miktarlarda yağ alın.

DAHA FAZLA SEBZE VE MEYVE TÜKETİN

Canlı ve renkli sebzeler ve meyveler, farklı türde besinlerle doludur. Besinlerin güç merkezidirler ve iç organların iyi çalışmasına yardımcı olabilirler.

Her meyve ve sebzede farklı türde besinler vardır. Bu nedenle, faydalarından yararlanmak için hepsini zaman zaman diyetinize eklemelisiniz. Vitamin ve mineraller ayrıca prostat kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur ve sağlıksız yemek yemenizi önler. Ayrıca diyetinize daha fazla yeşillik ekleyin.

2017 yılında yayınlanan bir çalışmada, Norveç Oslo Üniversitesi'nden araştırmacılar, 79 prostat kanseri hastasından elde edilen verileri değerlendirdi ve domates ürünlerini (30 mg likopen içeren) tek başına veya selenyum ile kombinasyon halinde kullananların prostat spesifik antijen seviyelerinin azaldığını tespit ettiler.

SAĞLIKLI BİR KİLODA OLUN

Fazla kilolu veya obez olmak sizi prostat kanseri ve diğer kronik rahatsızlıklar geliştirme riskine sokabilir. Çalışmalar, VKİ (Vücut Kitle İndeksi) 30 veya daha fazla olan erkeklerin prostat kanseri risklerinin arttığını göstermektedir.

Metabolizma yavaşladığı ve vücut genellikle kilo almaya meyilli olduğu için 50 yaş üstü kişiler için daha da önemlidir. Bu nedenle, fazla kilonuz varsa, sağlıklı bir diyet izlemeye çalışın ve düzenli olarak egzersiz yapın.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Yaygın yanılgılardan biri, egzersizin sadece kilo vermeye veya zayıflamaya çalışanlar için gerekli olduğudur. Spor yapmak herkesin sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesi için önemlidir. Egzersiz yapmak prostat kanseri, kalp hastalığı ve diğer kronik hastalık türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kilonuzu yönetmek ve kalori alımınızı dengelemek için de egzersiz yapmak gereklidir. Her gün en az 30 dakika egzersiz yapmaya çalışın. Bu kadar ayırmak vermek daha zinde ve sağlıklı olmak için yeterlidir.

SİGARA VE ALKOLÜ BIRAKIN

Aşırı sigara ve alkol de sağlığınız için kötüdür. Bu nedenle, bu alışkanlıkları takip ediyorsanız, artık vazgeçmenin zamanı geldi. Her ikisi de bağışıklık fonksiyonunuzu azaltarak sizi hastalıklara daha yatkın hale getirir. Alkol ve sigarayı hemen bırakmalısınız.

Sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı rutini izlemenin yanı sıra, prostat kanseri için kendinizi kontrol ettirin. Bazı erkekler diğerlerine göre daha yüksek kanser riski altındadır.