Protein bombası: Amaranth tohumunun mucizevi faydaları

Son dönemin en çok tercih edilen alternatif tıp seçeneklerinden olan amaranth, protein değerleri ve sağladığı faydalar ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte amarant bitkisinin bilinmeyen faydaları...

Çiçekleri süs bitkisi olarak kullanılıp yaprakları yenilebilen Amaranth bitkisi, alternatif tıp meraklılarının favorilerinden.

Demirin işlenmesine, kan damarlarının oluşturulmasına, kas dokusunun onarılmasına ve kolajenin korunmasına yardımcı olduğu için vücudun iyileşme sürecide hayati önem taşıyan bir C vitamini kaynağı olan amaranth, un haline getirilen tohumlar başta ekmek olmak üzere her türlü hamur işinde kullanılabiliyor.

Yüksek protein değeriyle dikkat çeken bu bitki, kilo vermek isteyenlerin de gözdesi.

Peki amarant bitkisi nedir, nasıl tüketilir? İşte amarant tohumunun yüzyıllar öncesine dayanan mucizevi faydaları...

AMARANTH BİTKİSİ NEDİR?

Halk arasında horozibiği olarak da tanınan amarant bitkisi, Yunanca'da "solmayan çiçek" anlamına geliyor.

Amarant bitkisi yetiştiriciliğinin, milattan önce 6700 yıllarına kadar uzandığı; Aztekler, Mayalar, İnkalar ve Amerikan yerlilerinin ana besinini oluşturduğu biliniyor.

Tahıllar arasındaki en yüksek lif değerine sahip olması ile bilinen amaranth, bu özelliği ile de diğer tüm tahıllardan ayrışıyor.

İçinde kanserle savaşmaya yardımcı olan Skualen denen bir madde bulunuyor. Özellikle amarant yağında fazla bulunan bu maddenin kanseri önlemeye yardımcı oluyor.

AMARANT NASIL TÜKETİLİR?

Aslında bir süs bitkisi olan amarantın tohumları tüketiliyor. Bu tohumlar tıpkı kinoaya benziyor. Bu tohumlarını kullanarak kinoayla olduğu gibi nefis salatalar, pilavlar yapmanız mümkün.

Haşlayarak pişirebilirsiniz.

Tohumları kavurarak patlak haline getirebilir veya rondodan çekerek un yapabilirsiniz.

AMARANT TOHUMU FAYDALARI