Psikolojik ilk yardım, travma sonrasında uyum sürecini kolaylaştırıyor

Yaşanan travma sonrası bireyin psikolojik ilk yardımın üzerinde duran Dr. Savaş, “Öncelikli olarak stresin azaltılması sağlanır. Bu sayede bireyin travma sonrası uyum süreci artar ve hızlanır.” dedi.

Doğal afetler, şiddet olayları, salgın hastalıklar, istismar olayları ve daha niceleri…

Hem fiziksel hem psikolojik etkiler ortaya çıkaran bu olaylar, müdahale edilmediği takdirde büyük sorunlara da yol açabiliyor…

AFAD verilerine göre, 180 ülkenin yer aldığı ‘En Riskli Ülkeler Endeksi' listesinde Türkiye 113’üncü sırada yer aldı.

Özellikle 2020 yılında yaşanan doğal afetler, ülkemizde 1940 yılından beri en fazla meteorolojik afetin yaşandığı yıl oldu.

“PSİKOLOJİK İLK YARDIM, KİŞİNİN DAHA FAZLA ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLER”

Bu durum gösteriyor ki; tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ruhsal ve fiziksel ilk yardım hizmetlerine ihtiyaç oldukça büyük.

Akut kriz durumunun hemen ardından yapılacak olan ilk durumdaki sıkıntıyı azaltarak, uyum sürecini artırmayı hedefleyen psikolojik ilk yardım, kişinin daha fazla zarar görmesini engeller.

Psikolojik ilk yardım, afet veya terörizme maruz kalan çocuklar, ergenler, ebeveynler/bakıcılar, aileler ve yetişkinlere, ilk müdahale ekipleri ve diğer afet yardım görevlileri tarafından yapılabilmektedir.

Tıpkı birçok eğitim kurumu tarafından verilen ilk yardım dersleri gibi psikolojik ilk yardım eğitimleri de gönüllülük gösteren herkes tarafından alınabiliyor. Özellikle kriz anlarından hemen sonra uygulanan psikolojik ilk yardım, kişinin şok anını daha kolay atlatmasına yardımcı olmakta.

“TERAPİ VEYA TEDAVİ DEĞİLDİR”

Travmatik etkiler oluşturan olaylara anında müdahalenin önemi üzerinde duran Dr. Öğr. Üyesi Esra Savaş, Psikolojik İlk Yardım (PİY) uygulamasının travma sonrası uyum sürecini hızlandıracağını anlattı. PİY uygulamasına yönelik açıklama yapan Dr. Savaş, “PİY, terapi veya tedavi değildir. Olayı yaşayan kişinin, öncelikli olarak üzerinde hissettiği stresin azaltılması sağlanır. Bu sayede bireyin travma sonrası uyum süreci artar ve hızlanır.” dedi.

“EĞİTİMİNİ ALMIŞ HERKES, PSİKOLOJİK İLK YARDIM YAPABİLİR”

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esra Savaş, gerekli eğitimi alan herkesin, psikolog veya psikiyatrist olması fark etmeksizin, uygulayabileceği bu ilk yardım alanı ile şok içinde olan birçok bireye yardım edilebileceğini belirtti.