Pürüzsüz bir cilt için 7 faydalı besin

Pürüzsüz bir cilt için 7 faydalı besin

Diyette cilt sağlığını destekleyen besinler olmadan en iyi cilt bakımının dahi beklenen sonuçları vermeyeceği biliniyor. Peki, pürüzsüz bir cilt için ne yenilmeli? İşte cilt sağlığı için 7 besin.

Şeker, alkol, sigara, işlenmiş gıdalar... Cildimize zarar veren yiyecekleri genel olarak tahmin edebiliyoruz. Cilt sorunlarında genel olarak tedavi bu tür gıdaları yasaklayan bir diyetle başlar.

En iyi cilt bakımı bile dengeli bir diyet olmadan istenen sonuçları vermez.

Cilt sağlığına belirli besinleri tüketerek içeriden yardımcı olabilirsiniz. İşte pürüzsüz bir cilt için tüketebileceğiniz 7 faydalı besin.

KURU YEMİŞLER

Çok lezzetli olmalarına ek olarak kuru yemişler, cilt sağlığı için çok önemli olan ve vücudun kendi başına üretemediği yüksek yağ asitleri içerir.

Ceviz, diğer kuru yemişlerden daha fazla omega 3 ve omega 6 yağ asitleri içerir. Omega 3'ler vücuttaki iltihaplı süreçleri baskılar, yani cildi temizler ve dermatolojik hastalıklarla baş etmeye yardımcı olur. Önerilen porsiyon günde 28 gramdır. Cildin koruyucu bariyerini güçlendiren, yaraları iyileştiren ve bakterilerle savaşan çinko içerir. Ceviz ayrıca cildin yaşlanma sürecini ve kırışıklıkların görünümünü yavaşlatan B vitaminleri içerir.

Badem, kan damarlarını genişleten ve ciltteki nemi tutan E vitamini açısından zengindir. Bu da cildi akne, egzama ve göz altı morluklarından koruduğu anlamına gelir.

Fıstıklar selenyum açısından zengindir, cildin esnekliğinden sorumludur, serbest radikallerin sayısını azaltır (yaşlanmanın ana nedeni) ve iltihabı ortadan kaldırır.

Bu kuru yemişler, salataya veya smoothie'lere eklenebilen ayçiçeği tohumu gibi tohumlarla da desteklenebilir.

AVOKADO

Avokado da cilt sağlığı için önemli olan yağlar içerir. Çoklu doymamış ve tekli doymamış yağlar cildin sıkı ve nemli kalmasına yardımcı olarak doğal bir pürüzsüz cilt etkisi yaratır. 700 kadın katılımcıyla yapılan bir araştırmada, sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyetin yüksek cilt sağlığı ve ışıltılı bir cilt sağladığı bulunmuştur.

Avokado ayrıca cildi güneşin ultraviyole ışınlarından koruyabilen elementler içerir. Bunlar pigmentasyonun nedeni ve yaşlanmanın ilk belirtileridir. Bu, güneş kreminin artık bir kenara bırakılabileceği anlamına gelmez. kremler cildi dışarıdan korur ve avokado içeride etkisini artırır.

Avokadolar birlikte en iyi şekilde emilen E ve C vitaminlerini içerir. C vitamini, cilde sağlıklı ve elastik bir görünüm veren kolajen üretimine katkıda bulunur. Ayrıca cildi çevre ve güneşin olumsuz etkilerinden korur.

YAĞLI BALIKLAR

Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı deniz balıkları cilt için çok önemli olan omega 3 bakımından zengindir. Balık yağı dermatolojik hastalıkların tedavisinde aktif olarak kullanılmaktadır. Sedef hastalığı, dermatit ve aknede iltihaplanmayı ve alevlenmeleri azaltır.

Buna ek olarak, balık protein açısından zengin ve protein vücudun yapı taşlarıdır. Bu sadece cildinizi temizlemekle kalmayacak, aynı zamanda sağlığınızı daha iyi hale getirecektir.

KOYU YEŞİL YAPRAKLILAR

Dünyada inkar edilemez derecede faydalı bir ürün varsa, şüphesiz bu koyu yeşil yapraklılardır. Koyu yeşil yapraklı sebzeler minimum kalori ve maksimum fayda içerir.

A, B ve C vitaminleri, karoten, folik ve askorbik asitler içerirler. Genel olarak, sadece cildin durumu üzerinde değil, aynı zamanda tüm organizma üzerinde de iyi bir etkisi olan birçok bileşene sahiptirler.

Uzmanlar her öğünün yarısının yeşilliklere ayrılması gerektiğini söylüyor. İçeriklerinde bulunan çok miktarda lif, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur, obezite ve vitamin ve mineral eksiklikleri ile savaşır.

Cilt için, öncelikle yüzde kendini gösteren toksinlerin vücutlarını temizlemesi açısından da faydalıdır. Bu nedenle, diyetinize brokoli, ıspanak, kabak, salatalık ve çeşitli otlar eklediğinizden emin olun.

KIRMIZI BİBER

Biber, vücudun A vitaminine dönüştürdüğü beta karoten açısından zengindir. Bir fincan kadar doğranmış biber (150 gram), günlük A vitamini değerinin yüzde 92'sini ve C vitamininin yüzde 317'sini içerir.

A vitamini cilt için oldukça önemlidir ve araştırmalar, C vitamininin biz yaşlandıkça kırışıklık riskini azalttığını ve kuru ciltle savaştığını gösteriyor.

KAKAO

Birçok cilt sağlığı diyet rehberi, listeye bitter çikolata da dahil etmeye devam ediyor. Ancak çikolatanın şeker içerdiğini ve yalnızca yüksek kakao içeriğiyle (en az yüzde 70) faydalı olduğunu unutmayın.

Antioksidanlar sayesinde kakao güneş ışınlarının etkilerini azaltır, kan akışını hızlandırır ve nemi tutarak cilde parlak bir görünüm kazandırır. Ancak şekersiz bitter çikolatalar tercih edilmelidir.

Diğer bir alternatif ise kakao yağıdır. Çeşitli şekillerde kakao yağı da cilt için faydalı olabilir.

YEŞİL ÇAY

Çay cilde iyi gelir, yüksek kateşin içerir. Serbest radikallerle savaşarak, metabolik süreçleri ve cilt sağlığının bağlı olduğu sinir sisteminin işleyişini iyileştirerek yaşlanma sürecini yavaşlatan bu antioksidanlardır.

Kateşinler ciltte kızarıklığı giderir, güneşin olumsuz etkilerini azaltır, cildin nem seviyesini, elastikiyetini ve yoğunluğunu arttırır. Sağlıklı ve parlak bir cilt için sadece beslenme değil, aynı zamanda tüm organizmanın durumu da önemlidir. Sağlıklı bir bağırsak florası, hormonal denge ve ciddi sağlık sorunlarının olmaması önemlidir. Bu açıdan yeşil çay genel sağlığı ve metabolizmanın durumunu artırmasıyla bilinir.