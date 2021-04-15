Kan şekerini dengelemekten kalp sağlığını iyileştirmeye kadar birçok farklı yararı bulunan tarçın, eşsiz tadıyla harika bir çaya dönüşebiliyor. İşte rahatlatıcı 3 tarçın çayı tarifi.

Tarçın çayı, tarçın kabuğunun sıcak suda demlenmesiyle yapılan bir bitki çayıdır. Genellikle tarçın çubukları, tarçın tozu veya tarçın özü ile yapılır.

Tarçın, hafif baharatlı ve hafif tatlı bir tat veren odunsu, topraksı bir baharattır. Tarçın çayı doğal olarak kafeinsizdir, bu da onu gece yatmadan önce tadını çıkarmak için mükemmel ve rahat bir içecek haline getirir.

Bu rahatlatıcı çayı hazırlamak için farklı ülkelerde benzersiz yöntemler vardır. Tüürkiye'de genellikle siyah çay ve zencefil, karanfil, karabiber ve kakule gibi sıcak baharatlarla karıştırılır ve balla tatlandırılır.

TARÇININ FAYDALARI

Tarçın, günümüz mutfaklarında yaygın olarak kulllanılan bir baharattır. MS 1. yüzyılda, Asya'ya büyük ticaret yolları kurulmadan önce yalnızca zenginler tarçın alabilirdi. Bundan önce, tarçın Mısırlılar tarafından mumyalama için kullanılırdı.

Tarçın, çok sayıda sağlık sorunu için iyileştirici faydalara sahip olduğu için eski geleneksel tedavilerde büyük önem taşıyordu. Ancak, Güneydoğu Asya kültürlerinin tarçın çayını neredeyse tüm hastalıkları tedavi edebilecek kutsal bir meta olarak görmelerine neden olan, eşsiz tadı ve az bulunabilirliği ile asırlardır saygı duyulan bir içeriktir.

On yıllardır tarçın, iyileştirilmiş dolaşım, ağrı yönetimi ve solunum sistemi desteği dahil olmak üzere çeşitli sağlık nedenleriyle kullanılmıştır. Ayrıca artritik ağrı, mesane enfeksiyonları, baş dönmesi ve iştah azalması gibi daha spesifik problemler için de kullanılır.

Geleneksel Çin Tıbbı'nda, tarçının evren ile uyumu sürdürmek için vücut üzerinde aşırı karanlık enerjisini ortadan kaldıran enerji verici bir etkiye sahip olduğuna inanılıyor. Tarçının vücuttaki soğukluk hissini gidermeye yardımcı olduğu düşünülüyor.

Tarçın, Güney ve Güneydoğu Asya'ya özgü Cinnamomum cinsine ait yaprak dökmeyen ağaçlardan yetiştirilen kurutulmuş ağaç kabuğundan yapılır. Yüzlerce farklı tarçın türü varken, tıbbi ve mutfak özellikleri için sadece iki tür kullanılır: Çin tarçını ve seylan tarçını.

Seylan tarçını (Cinnamomum verum), 'gerçek tarçın' olarak adlandırılır. Yumuşak ve tatlı bir lezzete sahiptir ve mutfak kullanımları için uygundur. Seylan tarçın çubukları, çok sayıda ince yumuşak haddelenmiş kabuk katmanından oluşur ve orta-kahverengidir.

Çin tarçını ise renk ve tat bakımından çok az farklılık gösterirler ve seylan tarçınından daha baharatlı, yoğun bir tada sahiptirler. Çin tarçını çubukları kahverengimsi kırmızı renktedir ve tek, kalın bir haddelenmiş kabuk tabakasından oluşur.

Tarçının sağlığa faydalarına bakalım.

Tarçın, uzun bir sağlık faydası listesine sahiptir. Tarçının, diyabetli kişiler veya yüksek kan şekeri yaşayanlar için yararlı olduğuna inanılıyor. Araştırmalar, 1 ila 6 gram tarçının, insülin reseptörleriyle etkileşim yoluyla kan şekerini etkili bir şekilde düşürebildiğini gösteriyor.

Tarçın ayrıca jinekolojide modern çalışmalarla desteklenen uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Tarçın, ağrılı adet dönemlerini kolaylaştırmaya ve polikistik over sendromlu kadınlarda döngüleri düzenlemeye yardımcı olabilir. Günde iki ila üç kez yalnızca 0,5-1 gram toz tarçının etkili olduğu görülmüştür.

Tarçın ayrıca polifenol ve antioksidanlarla yüklüdür. Antioksidan aktivite, vücudu oksidatif stresin ve serbest radikallerin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olur ve beyin fonksiyonunu ve kalp sağlığını destekleyen anti-enflamatuar özellikler içerir. Polifenoller, hücrelere zarar verebilecek ürünlerin oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Bu sağlıklı baharatı bir çay olarak nasıl hazırlayacağımıa bakalım.

TARÇIN ÇAYI NASIL YAPILIR: 3 BAHARATLI TARİF

Tarçın çayı yapmak basit ve lezzetlidir. Elinizde birkaç tarçın çubuğu bulundurun ve istediğiniz zaman bu rahatlatıcı içeceğin tadını çıkarın. İsteğe bağlı olarak çayınıza başka canlandırıcı baharatlar da ekleyebilirsiniz.

Klasik Tarçınlı Çay Tarifi

Malzemeler:

- 1 tatlı kaşığı toz tarçın

Tarif:

Suyu kaynatın ve tarçın ekleyin. Sağlığı geliştiren bu içecek kafeinsizdir ve glütensizdir.

Sıcak Baharatlı Zencefilli Tarçın Çayı

Malzemeler :

- 1 çubuk tarçın veya 1 tatlı kaşığı toz tarçın

- Taze zencefil (tadına göre)

- Gül suyu (isteğe bağlı)

- Karabiber

- Organik zerdeçal tozu

- 1 yemek kaşığı organik hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)

Tarif:

- Tarçını bir bardak kaynamış suya ekleyin.

- Gül suyu, karabiber ve zerdeçal tozunu karıştırın.

- Hindistan cevizi yağını ekleyin.

- İyice karıştırın ve keyfini çıkarın.

Zencefil Suyu ve Tarçın Çayı

Malzemeler:

- 1 çubuk tarçın veya 1 çay kaşığı toz tarçın

- 1 yemek kaşığı bal veya agave şurubu

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- Çeyrek çay kaşığı karabiber

- Zencefil suyu

- 1 yemek kaşığı yeşil çay

Tarif:

- Kaynar suyu tarçınlı bir bardağa dökün.

- Bal, limon suyu, karabiber tozu, zencefil suyu ve yeşil çayı ekleyin.

- Hızlıca karıştırın.

- Çayı süzün ve ılık olarak yudumlayın.