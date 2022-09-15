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    Rahatlatıcı en iyi 7 yağın faydaları ve kullanımları

    Stres dönemleriyle savaşmaya ve daha iyi bir uykuya yardımcı olabilecek doğal kokular ve esanslar sağlığa birçok farklı fayda sağlıyor. İşte rahatlatıcı yağlar, faydaları ve kullanım için ipuçları.
    • Özel İçerik
    • 15.09.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 16:30
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    Rahatlatıcı en iyi 7 yağın faydaları ve kullanımları

    Uçucu yağlar, bitkilerin kokulu ve uçucu kısmından elde edilen yağlı maddelerdir. Kimyasal açıdan, çiçeklerinden yapraklara, meyvelere, kabuklara ve köklere kadar bitkinin tüm dokularından organik moleküllerin bir karışımından oluşur. Bitkiye göre, her yağ farklı renklere ve yoğunluğa sahiptir.

    Uçucu yağların elde edilmesinde en yaygın yöntem, özellikle yapraklardan ve çiçeklerden elde edilen yağlar için kullanılan buharla damıtma yöntemidir.

    Özellikle parfümeride kullanılan ikinci bir yöntem ise düşük konsantrasyonlarda esanslara sahip çiçeklere uygulanan yağda bekletme (enfleuraj) yöntemidir. Bitkinin en hassas dokularından uçucu yağın çözücü olarak kullanılan bir yağda bekletilmesi ile gerçekleştirilir.

    Son bir yöntem, taze narenciye kabuğu (portakal, mandalina vb.) için kullanılan sıkma yöntemidir.

    Rahatlatıcı en iyi 7 yağın faydaları ve kullanımları #1

    Rahatlatıcı yağların faydaları

    Doğal uçucu yağlar çok güçlüdür, vücut ve ruh hali üzerinde farklı etkileri vardır. Genel olarak tıbbi aromatik bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendirici bir işlevi vardır ve rahatlatıcı uçucu yağlar ayrıca vücudu dinginleştirir ve ruh halini iyileştirebilir.

    Rahatlatıcı uçucu yağların başlıca faydalı özellikleri arasında stres, anksiyete, uykusuzluk ve kaygı durumlarına karşı koyma yetenekleridir. Bazı yağların solunması ve topikal uygulanması yoluyla, beynin duygularımızdan sorumlu bölgeleri uyarılır, bu da zihnin gevşemesini sağlar.

    Rahatlatıcı esanslar, enerjiyi ve fiziksel sağlığı geri kazanmak ve ruh halini yeniden dengelemek, organizmayı uyarmak için zihin-beden terapilerinde temel bir madde olarak kullanılır.

    Farklı uçucu yağlar, çeşitli rahatsızlıklarla mücadelede faydalı olan farklı özelliklere sahiptir.

    İşte strese, anksiyeteye ve uykusuzluğa karşı en iyi özelliklere sahip 7 uçucu yağ.

    Rahatlatıcı en iyi 7 yağın faydaları ve kullanımları #2

    Lavanta

    Lavanta esansiyel yağı, rahatlatıcı etkisi ile en çok araştırılan ve popüler olan esansiyel yağlardan biridir. Özellikle sistit için en iyi doğal ilaçlardan biri olarak bilinmektedir. Buhar damıtma yoluyla elde edilir, çeşitli kullanımları ve özellikleri vardır, ancak özellikle yatıştırıcı etkisi ile popülerdir.

    Araştırmalar, lavanta yağı ile aromaterapinin sinir sistemini sakinleştirdiğini, tansiyonu ve kalp atış hızını düşürdüğünü gösteriyor. Özellikle uykusuzluk, sinirlilik, anksiyete ve migren problemlerini gidermek için uygun olup, anında ve etkili bir sakinleştirici etki için bir mendile veya yastığın üzerine birkaç damla serpilerek kullanılabilir.

    Lavanta esansiyel yağı ciltte kullanıma da uygundur. Lavanta yağı masajı özellikle krampları gidermek için uygundur ve aynı zamanda doğal bir antiseptiktir.

    Rahatlatıcı en iyi 7 yağın faydaları ve kullanımları #3

    Mandalina

    Mandalina esansiyel yağı, ruh hali üzerinde bilinen rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliklere sahiptir. Mandalina kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen bu ürün, gevşeme sağlar, tansiyonu düşürür, uyku bozuklukları ve gerginlikle savaşır.

    Mandalina esansiyel yağı çok tatlı ve hoş bir kokuya sahiptir ve bu nedenle çocukların uyumasına yardımcı olmak için özellikle uygundur. Ilık bir banyoda birkaç damlanın solunması önerilir.

    Mandalina yağı fototoksiktir ve topikal kullanımda en az 12 saat güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.

    Rahatlatıcı en iyi 7 yağın faydaları ve kullanımları #4

    Tatlı portakal

    Tatlı portakal uçucu yağı, narenciye kabuğu sıkılarak çıkarılır. Hassas kokusu ile bu rahatlatıcı esansiyel yağ uykuyu destekler, sinirlilik ve kaygıyı giderir ve sakinleşmeyi sağlar.

    Solumaya ek olarak, tatlı portakal yağı doğal bir spazm gidericidir ve kasları gevşetmek için masajlarda kullanılabilir.

    Mandalina yağına benzer şekilde, tatlı portakal esansiyel yağı da fototoksiktir ve cildi çok hassas hale getirir. Topikal uygulama durumunda bu nedenle güneşe çıkmaktan kaçınılmalıdır.

    Rahatlatıcı en iyi 7 yağın faydaları ve kullanımları #5

    Turunç yaprağı

    Turunç yaprağı uçucu yağı, narenciye yapraklarından buharla damıtılarak elde edilir. Rahatlatıcı özellikleri ve ferahlatıcı kokusu sayesinde rahatlamak ve sakinlik için kullanılan sinirsel bir dengeleyicidir.

    Stres ve kaygı durumunda, daha iyi uymak, enerjiyi geri kazanmak ve iyi bir ruh hali için aromaterapide çok sık olarak kullanılmaktadır.

    Hem soluma hem de masaj yoluyla fayda sağlar, ancak bu yağda da cilt hassasiyetini göz önünde bulundurarak güneş ışığına çıkmamaya dikkat etmek gerekir.

    Rahatlatıcı en iyi 7 yağın faydaları ve kullanımları #6

    Melisa

    Melisa veya bir diğer adıyla limon balsamı esansiyel yağı, buhar damıtma yoluyla elde edilen en güçlü rahatlatıcı ve ruh halini dengeleyici yağlardan biridir.

    Lavanta yağı gibi sinir sistemi üzerinde bilinen sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliklere sahiptir ve özellikle uykusuzlukla savaşmak ve tansiyonu düşürmek için uygundur. Anksiyete durumunda yatıştırıcı görevi görür.

    Çocukların sinirlilik durumlarını yatıştırmak için uygun olup, uyumadan önce şakaklara veya göğse masaj yapılarak kullanılması tavsiye edilir.

    Rahatlatıcı en iyi 7 yağın faydaları ve kullanımları #7

    Ylang ylang

    Ylang ylang uçucu yağı yoğun ve saran kokusuyla bilinir. Sinir sistemi üzerinde sakinleştirici etkisi vardır, anksiyete bozukluklarını hafifletir. Panik atak, sinirlilik veya zihinsel ve fiziksel yorgunluk hissini gidermek için kullanılabilir.

    Afrodizyak özellikleri vardır, dolaşım sistemine etki ederek gerginliği ve öfkeyi gidermeye yardımcı olur.

    Rahatlatıcı en iyi 7 yağın faydaları ve kullanımları #8

    Papatya

    Papatya esansiyel yağı, buhar damıtma yoluyla çıkarılır. Özellikle hassas bir koku ile karakterize edilen bu yağ, çocuklar için de çok uygundur. Rahatlatıcı ve ruh hal,n, yeniden dengeleyici en etkili esansiyel yağlardan biridir.

    Sinirliliği yatıştırması, stres ve anksiyeteyle mücadele etmesi ve uykusuzluğa karşı kasları gevşetmeye ve duygusal rahatsızlıkları sakinleştirmeye yardımcı  olur.

    Papatya yağı çok yönlüdür ve hem uygun şekilde solunarak hemde masajlar için bir yağ (badem, zeytin) ile karıştırılarak kullanılabilir. Bu yağ ayrıca bir kaşık bal ile içilebilir. Günde en fazla iki damla tüketilmesi önerilir.


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