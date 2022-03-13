Rahatlatıcı epsom tuzunun 6 önemli faydası

Rahatlatıcı etkisiyle bilinen ve yüksek magnezyum kaynağı olan epsom tuzu kozmetikten bitki bakımına kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor. İşte epsom tuzu hakkında bilinmesi gerekenler.

İngiliz tuzu olarak bilinen, mineraller açısından zengin ve acı tadıyla öne çıkan epsom tuzu günümüzde oldukça çok popüler. Küçük beyaz kristaller şeklinde çok yönlü bir ürün olan epsom tuzu kozmetikten hem de bahçeciliğe kadar birçok farklı alanda kullanılıyor.

Vücut için epsom tuzu esas olarak banyolarda kullanılır. Kristalleri sıcak bir banyonun suyunda mükemmel şekilde çözünür ve ayrıca kaplıcalarda yaygın olarak kullanılır. Epsom tuzu yoğun bir günün ardından gevşeme sağlar.

Peki epsom tuzu tam olarak nedir? Klasik deniz tuzundan farkı nedir? Epsom tuzunun faydaları nelerdir? Yan etkileri var mıdır?

İşte epsom tuzu hakkında bilinmesi gerekenler.

EPSOM TUZU NEDİR?

Doğal magnezyum sülfat daha yaygın olarak epsom tuzu olarak bilinir. Esas olarak iki elementten oluşur, kükürtün mineral formu olan sülfat ve biyolojik olarak kullanılabilir magnezyum. Bu iki mineral, bir bütün olarak vücudun düzgün çalışması için gereklidir.

Epsom tuz kristalleri, dolomit adı verilen doğal bir mineral kayadan elde edilir. Magnezyum sülfat bu kayadan alındıktan sonra saflaştırılır ve beyaz bir toz olarak kristalleştirilir.

Epsom tuzunın adını 17. yüzyılda çeşitli mineraller ve özellikle magnezyum sülfat açısından zengin kaplıcaların bulunduğu aynı isimdeki İngiliz kasabasından aldığı biliniyor. Epsom tuzunun keşfinin 1618 yılına dayandığı tahmin ediliyor.

Epsom tuzu birçok kullanım alanına sahip olmasına rağmen, yoğun bir rahatlama sağladığı için çoğunlukla banyo suyunda kullanılır.

DENİZ TUZU VE EPSOM TUZU ARASINDAKİ FARKLAR

Sıcak banyo suyuna farklı tuzlar eklenebilir veya ev yapımı bir cilt peelinginde kozmetik bir bileşen olarak eklenebilir, ancak hepsi aynı değildir.

Deniz tuzu (sodyum klorür) ve Epsom tuzunun (magnezyum sülfat) ikisi de mineral açısından zengin olsalar da, aynı değildir. Bunun nedeni, farklı kaynaklardan gelmeleri ve farklı bir kimyasal bileşime sahip olmalarıdır.

Deniz tuzu, esas olarak klor ve sodyum iyonlarından oluşan sodyum klorürdür (NaCl), epsom tuzu ise esas olarak sülfat ve magnezyum iyonları içeren magnezyum sülfattır (MgSO4). Epsom tuzu ayrıca sodyum, potasyum ve kalsiyuma sahiptir. Bu nedenle epsom tuzunun deniz tuzundan daha faydalı olduğu bilinmektedir.

EPSOM TUZUNUN 6 FAYDASI

Epsom tuzunun özellikle vücuda çeşitli faydalar sağladığı bilinmektedir, işte 6 önemli faydası.

Magnezyum Sağlar

Magnezyum, gıdaların beslenme kalitesinin büyük ölçüde düştüğü modern yaşam tarzlarında çok yaygın bir eksikliktir. Cilt, epsom tuzunu sıcak bir banyo suyunda seyreltilmesiyle bu minerali etkili bir şekilde emer. Epsom tuzu kristalleri özellikle suda çok iyi çözünür.

Ciltten emilim, fizyolojik olarak besin emiliminin ana yeri olan ince bağırsakta magnezyumun emilmesi zor ve belirsiz olduğundan, vücudun magnezyum rezervlerini desteklemek için iyi bir emilim yoludur. Bununla birlikte, bu uygulama ek bir magnezyum alımı sağlar, ancak hiçbir şekilde kaliteli bir diyetin yerini alamaz.

Magnezyum, yorgunluğun azaltılmasına olur ve ayrıca enerji seviyelerini korumaya yardımcı olur. Küvetiniz yoksa bir kap kullanarak ayak banyosu yapabilirsiniz.

Rahatlatır

Epsom tuzu banyoda kullanıldığında yoğun bir rahatlama sağlar, aynı zamanda birikmiş gerginliği serbest bırakır.

Cilt Sağlığını Destekler

Epsom tuzu cilde yumuşaklık kazandırırken ölü deriyi yok etmeye de yardımcı olur.

Saçları Güçlendirir

Epsom tuzu kuru ve yorgun saçlara hacim, esneklik ve canlılık kazandırır. Ayrıca sağlıklı ve dengeli bir saç derisinin korunmasına yardımcı olarak saçları güçlendirir.

Kozmetikte Kullanılır

Epsom tuzu su ve yağ gibi karışmayan iki maddenin karıştırılmasına ve dengelenmesine yardımcı olan doğal bir emülgatördür. Epsom tuzu ile ev yapımı kozmetik ürünlerini dengeleyebilirsiniz.

Bahçe ve Bitkiler için Epsom Tuzu

Epsom tuzu, bitkilere topraktan besinleri sağlamak ve tohumları çeşitli böceklere karşı korumak için idealdir. Su ile inceltilerek kullanıldığında bitkilerin yapraklarını da korur.

EPSOM TUZU NASIL KULLANILIR?

Epsom tuzunun faydalarından yararlanmak için işte bazı öneriler:

Banyo İçin

Banyo suyuna 2 ila 3 avuç rpsom tuzunu karıştırın ve vücudunuzu daldırın. Sıcak banyoda en az 30 dakika kalın ve ardından cildinizi temiz su ile durulayın.

Küvetiniz yoksa veya ayak banyosu yapmak istiyorsanız bir kabı ılık suyla doldurun ve içine bir avuç epsom tuzu koyun. Ayaklarınızı magnezyum açısından zengin karışıma daldırın, suda en az 45 dakika dinlendirin ve ayaklarınızı temiz su ile durulayın. Vücudun magnezyum seviyelerini desteklemek ve gerilimi azaltmak için haftada ortalama 2 kez bu uygulamayı yapabilirsiniz.

Peeling İçin

Ev yapımı bir vücut peelingi yapmak için bir kaseye 1 yemek kaşığı epsom tuzu koyun ve 1 yemek kaşığı bitkisel yağ ekleyin (örneğin jojoba yağı, argan yağı, kayısı çekirdeği yağı). Ardından 3 bir miktar aloe vera jeli ekleyin. Kaşıkla iyice karıştırın ve epsom tuzunu hafifçe ezin. Dilerseniz karışıma 1 damla uçucu yağ ekleyin ve tekrar kuvvetlice karıştırın.

Son olarak kullanmak için cildinizi hafifçe ıslatın ve karşımı birkaç dakika boyunca tüm vücudunuzda hafif dairesel hareketlerle uygulayın. Ardından temiz su ile durulayın ve tüm vücudu kurulayın.

Bu karışım hazırlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır ve haftada en fazla bir kez yapılmalıdır. Bu doğal karışım, yüzün hassas cildi için önerilmez ancak saç derisinde kullanılması mümkündür.

Saçlar İçin

Saç bakımı ve sağlıklı bir saç derisi için şampuanınıza epsom tuzu ekleyebilirsiniz. Normal kullandığınız kadar şampuana yarım kaşık epsom tuzu ekleyin. Saçınızı yıkayın ve temiz suyla iyice durulayın.

Dikkatli olun, yıkamalarınız çok sık yani günde bir veya iki günde bir ise her yıkamada epsom tuzu kullanmayın. Saç teline ve saç derisine zarar vermemek için haftada bir kez makul bir sıklıktır.

Bahçe İşleri İçin

Epsom tuzu kullanarak bahçelerinizin ve iç mekan bitkilerinizin bakımını yapabilirsiniz. Bahçelerinizde epsom tuzunu doğrudan toprağa karıştırabilirsiniz, 10 metrekare için 250 grama ihtiyacınız olacak.

İç mekan bitkileri için 1 yemek kaşığı epsom tuzunu bir sprey şişesinde karıştırın. Epsom tuzunu 2 litre suya dökün, çalkalayın ve canlılığını ve sağlığını korumak için karışımı tüm yapraklara püskürtün.

EPSOM TUZUNUN YAN ETKİLERİ

Epsom tuzu kullanırken bazı önlemler alınmalıdır. Epsom tuzu hem çocuklar hem de yaşlılar için önerilmez. Genel olarak herhangi bir özel kullanım veya ağızdan tüketim için profesyonel tavsiye almak gereklidir.

Olası rahatsızlıklardan kaçınmak için önerilen dozlara ve sıklıklara uyulması gerekir. Kaşıntı, karıncalanma ve kızarıklık gibi herhangi bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda cilt temiz suyla iyice yıkanmalı ve cilde epsom tuzu uygulanmamalıdır.