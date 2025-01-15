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Rahim ağzı kanseri, erken teşhis ve düzenli tarama testleriyle önlenebilir hastalıklar arasında yer alıyor.

Medipol Sağlık Grubu, 1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği seminerle bu önemli konuya dikkat çekti.

Jinekolojik onkoloji ve radyasyon onkolojisi alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, rahim ağzı kanserine karşı alınması gereken önlemler, HPV aşısının koruyuculuğu ve erken teşhisin hayati rolü kapsamlı bir şekilde katılımcılara anlatıldı.

"HPV ÇOK SIK GÖRÜLEN BİR ENFEKSİYON"

Dünya üzerinde ölüm oranlarının en yüksek olduğu kanserlerin başında rahim ağzı kanserlerinin geldiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Naki, şunları söyledi:

Her HPV virüsünü kapan kişiler rahim ağzı kanseri olmuyor. Virüsün erken yaşlarda bulaş oranı daha yüksektir. Bu süreç 20 yılı kapsayabilir. HPV çok sık görülen bir enfeksiyon. Ne kadar erken teşhis edilirse tedavi edilme oranı da o kadar yükseliyor. Özellikle yapılan taramalar burada büyük rol oynuyor. Yaptığımız tarama ile kanserin önüne geçebiliyoruz. 30 yaşından itibaren her kadına 5 yılda bir HPV testi yapılıyor. Bu nedenle rahim ağzı kanserinden korunabiliriz.

"AMACIMIZ RAHMİ KORUMAK"

HPV’nin rahim ağzı kanserlerinde gelişim süreçlerini anlatan Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sema Karakaş, şöyle devam etti:

HPV, dünyanın en hızlı bulaşan virüsleri arasında yer almaktadır. HPV’nin bazı alt tipleri bulunuyor. Yapılan taramaların yüzde 70’i HPV 16 ve HPV 18 tipi oluşturuyor. HPV dağılımı diğer tiplere göre azalış gösteriyor. HPV’den korunmanın yolu aşıdır. Yapılan çalışmalara bakıldığında bunu net bir şekilde görmekteyiz. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz. Taramalarla birlikte rahim ağzı kanserine gidecek olan lezyonları da tespit edebiliyoruz. Erken dönem rahim ağzı kanserinde 2 cm altı tümörlerde rahimi koruyabiliriz. Bizim için önemli olan rahmi almamak, rahmi korumaktır.

TARAMANIN ÖNEMİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir ise açıklamalarında şunları kaydetti:

Virüs bulaşmış hastalarımızın süreci uzun ve yavaş yavaş ilerlemektedir. Bunların tanı ve tedavisi ise muayene ve kontrollerle yapılmaktadır. Hastalık ilerledikçe tedavi süreci de gecikmektedir. İlk evrelerde hastalık tedavi edilebilir. İlerleyen süreçlerde tedavi de zorlaşmaktadır. Rahim ağzı kanserinde tarama büyük öneme sahiptir. Taramalar dünya genelinde 21 yaşında başlamaktadır. Rahim ağzı kanserinde CIN1, CIN2 ve CIN3 dediğimiz dereceler bulunuyor. CIN3’de bile HPV aşısı olursak süreci azaltmış, yavaşlatmış oluyoruz. Tabii burada erkeklerin de aşılanması çok önemlidir.

"TEKNOLOJİ GELİŞTİKÇE TEDAVİDE BAŞARI ORANLARIMIZ ARTIYOR"

Işın tedavileri hakkında bilgi veren Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gül Alço ise şöyle konuştu: