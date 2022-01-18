Rahim ağzı kanserinin en sık görülen 7 belirtisi

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan rahim ağzı kanseri, erken teşhis edildiğinde başarı ile tedavi edilebiliyor. Bu nedenle belirtileri önceden fark edebilmek büyük önem taşıyor.

Rahim ağzı kanserine çoğunlukla HPV enfeksiyonu (insan papilloma virüsü) neden olur. Bu virüs oldukça bulaşıcıdır ve cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur.

Rahim ağzı kanseri ölümcül olmasına rağmen, istatistiklere göre erken bir aşamada bir doktora görünüp doğru tedavi alınırsa başarıyla tedavi edilebilir. Rahim ağzı kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında cinsel aktivitenin erken başlaması, çok sayıda cinsel partner, sigara içmek ve bağışıklık yetmezliği vardır.

Rahim ağzı kanserinde ortalama tanı yaşı 50'dir, ancak kanser 20'li yaşlara kadar erken de gelişebilir.

RAHİM AĞZI KANSERİNİN 7 BELİRTİSİ

Erke teşhis, tüm kanserlerde olduğu gibi rahim ağzı kanserinde de çok önemlidir. Bu nedenle belirtileri öneceden fark edebilmek ve bir uzmana başvurmak hayati öneme sahiptir.

İşte rahim ağzı kanserinde en sık görülen 7 belirti:

Düzensiz Vajinal Kanama

Düzensiz vajinal kanama, erken evre rahim kanserinin sık görülen semptomlarından biridir. Kanser hücreleri rahim duvarlarına yerleşerek kalınlaşmaya neden olduğunda kanama meydana gelir.

Kasık Kemiğinde Ağrı

Kanser yeterince büyüdüğünde çevredeki yapılara baskı yaptığı için ağrıya da neden olabilir. Ağrı, vücut rahimdeki bir tümörü tanıdığında ve onu reddetmek için kramp girmeye başladığında da ortaya çıkabilir. Kanser yayıldıkça ağrı daha sonraki bir aşamada ortaya çıkabilir. Ayrıca ağrı sabit veya tekrarlayıcı olabilir ve cinsel ilişki sırasında da ortaya çıkabilir.

Şişkinlik

Gaz, yumurtalık kanserinin en yaygın semptomlarından biridir, ancak rahim ağzı kanserinde de ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, kanserin diğer organlara yayılması ve bunun da karında sıvı birikmesine neden olmasıdır. Tümör kütlesinin kendisi büyük olduğunda da şişkinlik ortaya çıkar.

Sindirim Sistemi Problemleri

Kanser rahmin dışına yayıldığında bağırsakları da tıkayabilir ve bu da sindirim sistemi sorunlarını tetikleyebilir. Bunlar, küçük bir yemekten sonra ishal, kabızlık, ağrı veya tokluk hissini içerir.

Sebepsiz Kilo Kaybı

Kanserin rahim dışında karın boşluğuna yayılması, mideye baskı yapabilir ve bu nedenle istenmeyen kilo kaybına neden olabilir. Aynısı, vücutta iltihaplanmaya neden olabilen kanser büyümesinin zaten ileri aşamasında olabilir.

Sürekli İdrara Çıkma İhtiyacı

Büyük bir tümör, mesaneye kolayca baskı yapabilir ve mesanenizin dolu olduğu konusunda sürekli bir his yaratabilir.

Hiçbir Belirti Görülmeyebilir

Birçok kanser türünde olduğu gibi rahim ağzı kanseri de net belirtiler olmadan ortaya çıkabilir veya hafif belirtilerle büyüyebilir. Jinekolojik hastalıklarda bu belirti eksikliği sık görülür ve nedeni bu organların esneyebilmesidir. Bu nedenle kanser gelişse bile diğer organlarda hissedilmesi gerekmez.

Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz, hemen bir doktora başvurmanız ve bunun tedavi gerektiren bir durum olup olmadığına karar vermeniz akıllıca olacaktır.

RAHİM AĞZI KANSERİNDE TEŞHİS

Rahim ağzı kanserinde teşhis için Pap smear (Pap testi), biyopsi ve evreleme yapılır. Rutin jinekolojik muayene sırasında da rahim ağzı kanserinden şüphelenilebilir.

Rahim ağzında görünür patolojik lezyonlar, rutin Pap testinin patolojik sonuçları ve özellikle anormal vajinal kanamada kanserden şüphelenilebilir.

Özellikle risk altındaki kadınlarda, atipik veya malign hücreler tespit edildiğinde ileri tanı yapılır. Sitolojik incelemenin sonuçları kanseri kesin olarak doğrulamıyorsa, biyopsi alanlarını belirlemek için kolposkopi (vajina ve serviksin incelenmesi) yapılır.