Ramazan Bayramı'nda 30 günlük sessizliği bozarken dikkat

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte milyonlarca hanede kurulan geleneksel bayram sofraları, uzun süreli açlığa alışan sindirim sistemi için ciddi bir risk barındırıyor.

30 gün boyunca dinlenen ve hacimsel olarak küçülen mideyi, bayram sabahı ağır bir kahvaltıyla "şoka" sokmak; hazımsızlık, tansiyon problemleri ve ani kan şekeri dalgalanmalarını beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, bayramın ilk sabahında mideye sürpriz yapmak yerine "kademeli geçiş" stratejisinin hayati önem taşıdığı konusunda uyarıyor.

MİDENİN 30 GÜNLÜK HAFIZASI: ADAPTASYON SÜRECİ

Ramazan boyunca günde iki öğüne ve uzun süreli açlık döngüsüne adapte olan sindirim sistemi, bayram sabahı aniden yüksek kalorili ve kompleks içerikli gıdalarla karşılaştığında savunma mekanizmalarını zorlayabiliyor.

Toplumda yaygın görülen "bayram coşkusuyla aşırı yeme" eğilimi, aslında tıbbi açıdan sindirim sistemine uygulanan ani bir yük olarak tanımlanıyor.

"MİDEYİ UYANDIRIRKEN DOĞAL KORUYUCULARDAN FAYDALANIN"

Bayram sabahı yapılacak hataların tüm bayramın konforunu bozabileceğine dikkat çeken Dr. Mehmet Portakal, geçiş sürecini yönetmek için şu kritik adımlara dikkat çekti:

DOĞAL MİDE KORUYUCU OLARAK ZEYTİNYAĞI:

Güne başlamadan önce tüketilecek bir tatlı kaşığı kaliteli soğuk sıkım zeytinyağı, mide çeperini koruyucu bir katman gibi sararak asit dengesini düzenlemeye yardımcı olur.

PROTEİN-KARBONHİDRAT DENGESİ:

Sofrada sadece hamur işlerine ve tatlılara yönelmek yerine; yumurta, az tuzlu peynir gibi kaliteli protein kaynakları ile tam tahıllı karbonhidratlar dengelenmelidir. Bu, kan şekerinin hızla yükselip düşmesini engelleyerek "yemek sonrası ağırlık" hissini minimize eder.

BİTKİ ÇAYLARININ GÜCÜ:

Siyah çayın aşırı tüketimi yerine, mideyi sakinleştiren rezene, nane veya hafif papatya çayları tercih edilmelidir. Bu çaylar, sindirim enzimlerini destekleyerek spazm riskini azaltır.

SIVI DESTEĞİ VE ÇİĞNEME FAKTÖRÜ

Portakal, bayram süresince su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgularken, "Hızlı yemek yemek, küçülen mideyi aniden gererek ağrıya sebep olur. Lokmaların iyice çiğnenmesi, sindirimin ağızda başlamasını sağlayarak mide üzerindeki yükü yüzde 50 oranında hafifletir." ifadelerini kullandı.



