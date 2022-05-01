Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
578.063
-0.26%
BTXN Coin
18.00
-6.68%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Ramazan sonrası beslenme önerileri: Bayramda nelere dikkat edilmeli

    Yavaşlayan metabolizmayla Ramazan öncesindeki eski düzene hızlıca geri dönülmesinin mide rahatsızlıklarına neden olabileceğini belirten Dr. Gülsüm Kartal, dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 16:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ramazan sonrası beslenme önerileri: Bayramda nelere dikkat edilmeli

    On bir ayın Sultanı Ramazan veda ederken diğer yandan bayram telaşı yaşanıyor.

    Ramazan ayında değişen yeme düzeninin ardından, bayramda beslenmeye dikkat etmek sağlık açısından büyük önem taşıyor.

    Bayramda fazla yemek yemenin geri dönüşü, mide rahatsızlıkları olarak karşımıza çıkıyor.

    Bayramda beslenmeye dikkat edilmesinin gerektiğini belirten Sağlık Yazarı Dr. Gülsüm Kartal, bayram sonrası beslenmede dikkat edilmesi gereken noktaları Ensonhaber.com’a değerlendirdi. Kartal, normal bir insanın kilo başına 30 mililitre su tüketmesi gerektiğini vurguladı. 50 kilogram insanın günde 1 buçuk litre su içmesi gerektiğini belirten Kartal, “Ramazan boyunca ne kadar dikkat edersek edelim, su kısıtlaması nedeniyle vücudumuz susuz kalmış olabilir. Bu nedenle bol su içmekle başlayabiliriz.” dedi.

    İkram edilen tatlılara dikkat

    Bayramda ikram olarak sunulan tatlılara dikkat çeken Kartal, sütlü tatlıların ve abartılmamak kaydıyla meyveleri önerdiğini söyledi.

    Uzun süreli açlıkta vücutta kas kitle kaybının yaşanmasının muhtemel olduğunu belirten Kartal, oruç sonrası protein ağırlıklı beslenirken karbonhidratla dengelemenin önemli olduğunu vurguladı.

    Ramazan sonrası beslenme önerileri: Bayramda nelere dikkat edilmeli VİDEO

    Öğünler arasında 3-4 saat olmalı

    Günde yarım saat ve 1 saat aralığında yürüyüşün sağlık için oldukça faydalı olacağını ifade etti.

    Oruç sonrası dönemde sık ve fazla yemekten kaçınılması gerektiğini belirten Kartal, öğünler arasında 3-4 saat olmasının faydalı olacağını belirtti.

    Ramazan sonrası beslenme önerileri: Bayramda nelere dikkat edilmeli #1

    “Hareketimizi artırmamız, metabolizma hızımızı artırmamız için gereklidir”

    Dr. Kartal, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

    "Uzun süreli açlık nedeniyle otofaji mekanizması başlatıldı. Zararlı hücreler vücudumuz tarafından sindirildi, karaciğerimiz dinlendi ve kan yağ düzeyimiz daha makul seviyelere indi. Ancak uzun süreli açlığın diğer sonucu metabolizma hızının azalmasıdır. Oruç sonrası, metabolizma hızımızı artırmayı deneyebiliriz.

    Ramazan sonrası beslenme önerileri: Bayramda nelere dikkat edilmeli #2

    Özellikle karbonhidrattan desteklenmiş proteinli besinler, mevsim sebze ve meyleri yoğur, salata ürünleri bizim için faydalı olacaktır. Yine hareketimizi artırmamız, metabolizma hızımızı artırmamız için gereklidir.

    Gazlı içeceklerden, yapay meyvesularından uzak durmanızı öneririm. Günde 1 maden suyu içebilirsiniz. Ancak tansiyon hastasıysanız maden suyunun içinde bulunan sodyumun tansiyonu yükselteceği göz önünde bulundurularak dikkatli olmakta fayda var."


    İlginizi Çekebilir

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Yolumdan çekilin' sözleri soruldu
    Politika

    Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Yolumdan çekilin' sözleri soruldu

    Trabzonsporlu taraftarların coşkusu
    Futbol

    Trabzonsporlu taraftarların coşkusu

    Görüş Bildir