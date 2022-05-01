Yavaşlayan metabolizmayla Ramazan öncesindeki eski düzene hızlıca geri dönülmesinin mide rahatsızlıklarına neden olabileceğini belirten Dr. Gülsüm Kartal, dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

On bir ayın Sultanı Ramazan veda ederken diğer yandan bayram telaşı yaşanıyor.

Ramazan ayında değişen yeme düzeninin ardından, bayramda beslenmeye dikkat etmek sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Bayramda fazla yemek yemenin geri dönüşü, mide rahatsızlıkları olarak karşımıza çıkıyor.

Bayramda beslenmeye dikkat edilmesinin gerektiğini belirten Sağlık Yazarı Dr. Gülsüm Kartal, bayram sonrası beslenmede dikkat edilmesi gereken noktaları Ensonhaber.com’a değerlendirdi. Kartal, normal bir insanın kilo başına 30 mililitre su tüketmesi gerektiğini vurguladı. 50 kilogram insanın günde 1 buçuk litre su içmesi gerektiğini belirten Kartal, “Ramazan boyunca ne kadar dikkat edersek edelim, su kısıtlaması nedeniyle vücudumuz susuz kalmış olabilir. Bu nedenle bol su içmekle başlayabiliriz.” dedi.

İkram edilen tatlılara dikkat

Bayramda ikram olarak sunulan tatlılara dikkat çeken Kartal, sütlü tatlıların ve abartılmamak kaydıyla meyveleri önerdiğini söyledi.

Uzun süreli açlıkta vücutta kas kitle kaybının yaşanmasının muhtemel olduğunu belirten Kartal, oruç sonrası protein ağırlıklı beslenirken karbonhidratla dengelemenin önemli olduğunu vurguladı.

Ramazan sonrası beslenme önerileri: Bayramda nelere dikkat edilmeli VİDEO



Öğünler arasında 3-4 saat olmalı

Günde yarım saat ve 1 saat aralığında yürüyüşün sağlık için oldukça faydalı olacağını ifade etti.

Oruç sonrası dönemde sık ve fazla yemekten kaçınılması gerektiğini belirten Kartal, öğünler arasında 3-4 saat olmasının faydalı olacağını belirtti.

“Hareketimizi artırmamız, metabolizma hızımızı artırmamız için gereklidir”

Dr. Kartal, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süreli açlık nedeniyle otofaji mekanizması başlatıldı. Zararlı hücreler vücudumuz tarafından sindirildi, karaciğerimiz dinlendi ve kan yağ düzeyimiz daha makul seviyelere indi. Ancak uzun süreli açlığın diğer sonucu metabolizma hızının azalmasıdır. Oruç sonrası, metabolizma hızımızı artırmayı deneyebiliriz.





Özellikle karbonhidrattan desteklenmiş proteinli besinler, mevsim sebze ve meyleri yoğur, salata ürünleri bizim için faydalı olacaktır. Yine hareketimizi artırmamız, metabolizma hızımızı artırmamız için gereklidir.

Gazlı içeceklerden, yapay meyvesularından uzak durmanızı öneririm. Günde 1 maden suyu içebilirsiniz. Ancak tansiyon hastasıysanız maden suyunun içinde bulunan sodyumun tansiyonu yükselteceği göz önünde bulundurularak dikkatli olmakta fayda var."