Ramazan'a günler kala: Daha rahat oruç tutmak için 7 hayati ipucu

Ramazan'a günler kala: Daha rahat oruç tutmak için 7 hayati ipucu

Ramazan ayını karşılamayan ruhen ve bedenen hazır olmak için beslenme düzeninizde minik bir değişiklik yapmak iyi gelecektir. İşte oruç tutmadan 1 hafta öncesinde dikkat etmeniz gerekenler...

Müslüman aleminin dört gözle beklediği 11 ayın sultanı Ramazan'a günler kaldı.

Ramazan boyunca diğer aylarda alıştığımız düzen değişiyor, buna göre ise yeni bir uyku ve yemek saatine geçiyoruz.

Yaklaşık 17 saat tutulacak oruç nedeniyle açlık, susuzluk ve beraberinde halsizlik hissine karşı dirençli olmak için vücudu önceden hazırlamak daha sağlıklı bir seçenek olacaktır.

Oruç tutmak mide sağlığı başta olmak üzere vücudumuza ve ruhumuza faydalarıyla dikkat çekiyor. Öyle ki son zamanlarda beslenme trendleri arasında "aralıklı oruç" yöntemini sıklıkla duyuyoruz.

Normal yeme düzeninizden bir anda oruç sürecine geçmek arasındaki keskin çizgi, baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, agresiflik gibi sonuçları doğurabilir.

Bu noktada Ramazan ayını kolay geçirmek için öncesinden vücudumuzu alıştırmayı tercih etmeliyiz.

İşte Ramazan'a hazır olmak için yapmanız gerekenler...

PORSİYON KONTROLÜ

Öğünlerinizdeki porsiyonu biraz da olsa küçültmek, sindirim sisteminize iyi gelecektir. Rutininizdeki beslenmeyi azaltmak, Ramazan günlerinde aç kalmaya bünyenizi alıştıracaktır.

YAĞLI VE TUZLU YİYECEKLERE ARA

Normal şartlarda dahi oldukça zararlı olan aşırı yağlı ve tuzlu yiyecekler, Ramazan günlerinde kabusunuz olabilir. Yağ oluşumunun yanı sıra mideyi rahatsız edecek ağır yemekler size ekstra bir yorgunluk hissi verecekken, tuz tüketimini ise susuzluğu arttıracaktır.

DAHA DÜZENLİ SU TÜKETİMİ

Vücudumuz her an suya ihtiyaç duyar ve var olan suyu tüketir. Bu nedenle eksilen suyu yerine koymak, düzenli su tüketiminden geçiyor.

Ramazan’da olduğu gibi bu sayılı saatlerde de günde en az 8-10 bardak su içmeye dikkat etmek gerekiyor.

DAHA ERKEN UYKU

Ramazan ayı uyku düzenimizi de değiştiriyor. Bu sürece alışmak için bir hafta öncesinden erken yatmaya başlamanızı tavsiye ediyoruz.

BAĞIRSAK VE MİDE RAHATLATICI BESİNLER

Uzun süre açlık sonrası yediklerinizin sebze ağırlıklı olmasına özen gösterin. Hem sindirilebilirlik açısından hem de vitamin değerleri bakımından aç kalınan saatlerin yerini dolduracak sağlıklı gıdaları tercih edin.

IF DENEYEBİLİRSİNİZ

İsminden de anlaşılabileceği gibi aralıklı oruç diyeti, gün içerisinde belirlenen saatlerde hiçbir besinin tüketilmediği veya haftanın belirli günleri kalori alımında ciddi kısıtlamalar yapılan bir diyet modelidir.

Oruç tutmaktan en büyük farkı yemek yemediğiniz saatlerde su veya kalorisi olmayan asitsiz içecekler tüketebiliyor olmanızdır.

Aralıklı oruç diyetinin en klasik şekli 16 saat aç kalıp 8 saat yemek yemektir.

Ramazan'dan bir hafta önce IF diyetine başlayarak kendinizi hazırlayabilirsiniz.