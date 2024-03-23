Ramazan'da ağız kokusuna dikkat! Nasıl giderilir, ne iyi gelir? Ramazan ayında uzun süre aç kalmak bazı kişilerde ağız kokusuna neden olabilir. Bu duruma maruz kalmamak için ise aşağıda yer alan adımları izleyebilirsiniz.

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Oruç tutarken ağız kokusunu önlemek veya gidermek için bazı adımları takip ederek rahatlayabilirsiniz.

Ancak ağız kokusu uzun süre devam ediyorsa veya şiddetliyse, bir sağlık uzmanına danışmanızda fayda vardır.

Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek veya gidermek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Ağız kokusu nasıl giderilir?

Su tüketimi:

Oruç süresince vücut susuz kalır ve ağız kuruluğu olabilir. Su içmek, ağızda biriken bakterileri temizler ve ağız kokusunu azaltır. İftar ve sahur arasında bol su içmeye özen gösterin.

Diş fırçalama ve diş ipi kullanımı:

İftar ve sahur arasında dişlerinizi en azından iki kez fırçalayın ve diş ipi kullanın. Bu, ağızda biriken yiyecek artıklarını ve bakterileri temizleyerek ağız kokusunu azaltır.

Ağız gargara kullanımı:

Gargara kullanmak, ağızda bakteri birikimini azaltır ve ağız kokusunu giderir. Ancak içerisinde alkol bulunan ağız gargaralarının oruç tutanlar için sakıncalı olduğunu unutmayın. Alkol içermeyen ağız gargaraları tercih edebilirsiniz.

Limon veya naneli su tüketimi:

İftar öncesi veya sahurda limonlu veya naneli su içmek ağız kokusunu gidermeye yardımcı olabilir.

Çiğneme sakızı kullanımı:

Oruç açtıktan sonra, oruç tutmadan önce ve sonra özellikle şekersiz çiğneme sakızı çiğnemek ağız kokusunu önleyebilir. Ancak bazıları için bu mide asidini artırabilir, bu yüzden herkes için uygun olmayabilir.

Beslenme alışkanlıklarını gözden geçirme:

Ağız kokusu genellikle yiyeceklerden kaynaklanır. Baharatlı ve kokulu yiyeceklerden kaçının ve daha hafif, sindirimi kolay yiyecekler tüketmeye özen gösterin.

Düzenli diş kontrolleri:

Ağız kokusunun altında yatan diş problemleri olabilir. Bu yüzden düzenli olarak diş hekiminize gitmek ve diş sağlığınızı korumak önemlidir.