Ramazan'ın ardından ilk kahvaltıda dikkatli beslenilmeli: Hafif ve dengeli tercihler yapılmalı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde milyonlarca aile kahvaltı sofralarında bir araya gelecek.

Ramazan boyunca oruç tutulmasının ardından yapılacak ilk kahvaltı ise keyifli olurken, mideleri de zorlayacak.

Uzmanlar Ramazan sonrası sindirim sisteminin hassasiyetini göz önünde bulundurarak bayram kahvaltısında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Bir aylık oruç sonrası mide ve bağırsakların ani yüklenmeye hazır olmadığı uyarısı yapan uzmanlar hafif ve dengeli bir başlangıcın hem mide rahatsızlıklarını önleyeceğini hem de gün boyu enerjik kalmayı sağlayacağını belirtiyor.

BAYRAM KAHVALTISINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, Ramazan sonrası bayram kahvaltısında şu noktalara özellikle dikkat edilmesini tavsiye ediyor.

Hafif ve dengeli bir başlangıç yapın:

Güne ağır yemeklerle değil, sindirimi kolay besinlerle başlayın.

Bayram sabahı hafif bir kahvaltı idealdir; birdenbire büyük porsiyonlar tüketmek şişkinlik, hazımsızlık, mide bulantısı ve gaz gibi sorunlara yol açabilir.

Kızartma ve ağır yağlı gıdalardan uzak durun:

Sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri, kavrulmuş-kızartılmış etler, börek, poğaça gibi hamur işleri ve tereyağı-kaymak ağırlıklı seçenekler sindirim sistemini yorar.

Bunlar yerine haşlanmış yumurta veya az yağlı omlet, az tuzlu peynir, zeytin, avokado tercih edin.

Bol lifli sebze ve yeşillik tüketin:

Domates, salatalık, maydanoz, roka, taze biber gibi çiğ sebzeleri bolca sofraya ekleyin.

Lif açısından zengin bu besinler, Ramazan'da yavaşlayan sindirimi düzenlemeye yardımcı olur ve tokluk hissi verir.

Tam tahıllı ekmek seçin:

Beyaz ekmek, pide veya simit yerine tam buğday, tam tahıl veya çavdar ekmeği kullanın.

Bu seçim kan şekerini daha dengeli tutar ve ani yükselişleri önler.

Yavaş yiyin ve iyi çiğneyin:

Yemekleri aceleye getirmeyin, her lokmayı en az 15-20 kez çiğneyerek tüketin.

Kahvaltının en az 20-30 dakika sürmesi sindirimi kolaylaştırır.

Şeker ve tatlıyı sınırlayın:

Reçel, bal, pekmez gibi tatlıları ölçülü tüketin, aşırı şeker mideyi rahatsız edebilir.

Tatlı ihtiyacı için meyve daha sağlıklı bir alternatiftir.

Bol su için:

Ramazan'da azalan sıvı alımının telafisi için kahvaltı sırasında ve gün boyu 1,5-2 litre su tüketmeye özen gösterin.

Şekersiz bitki çayları veya maden suyu da tercih edilebilir.

KRONİK RAHATSIZLIKLARI OLANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI

Uzmanlar, özellikle diyabet, hipertansiyon, reflü gibi kronik hastalığı olanların bu önerilere daha sıkı uymasını, porsiyon kontrolünü elden bırakmamasını tavsiye ediyor.

Bayramın ilk kahvaltısı, vücudun normale dönüş sürecinde kritik bir adım; dengeli seçimlerle hem keyifli hem sağlıklı bir bayram geçirmek mümkün.