Randevusu olanlar dikkat: Doktorlar hangi gün grev yapacak?

Randevusu olanlar dikkat: Doktorlar hangi gün grev yapacak?

Doktorların grev kararı üzerine randevusu olan vatandaşlar, "doktorlar grevde mi, hastaneler kapalı mı, aciller açık mı" sorularına yanıt aramaya başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, yeni maddelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsayıcı şekilde olmasını memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.

Türk Tabipleri Birliği, TBMM'deki düzenlemenin geri çekilmesi nedeniyle hekimlerin 15 Aralık Çarşamba günü greve gideceklerini açıkladı.

Açıklamanın ardından randevusu olan vatandaşlar da detayları araştırıyor. Doktorlar grevde mi, hastaneler kapalı mı olacak merak ediliyor. İşte konuya dair son gelişmeler...

DOKTORLAR HANGİ GÜN GREV YAPACAK?

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİM-SEN) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev çağrısı yaptı.

İki kuruluş da grev kararı aldı. HEKİM-SEN üyesi doktorlar 14-15 Aralık yarım gün, 16 Aralık Perşembe tam gün; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ise 13 Aralık Pazartesi günü iş bırakma eylemi yapacak.

HEKİM-SEN'den yapılan açıklamada ise, "15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır." denildi.