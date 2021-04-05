Randevuyla aşı tercihi: Aşı seçimi nasıl yapılır? MHRS aşı seçme ekranı..

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı randevusu alınırken Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebilecek. Peki aşı seçimi nasıl yapılır?

Türkiye'de koronavirüse karşı aşı uygulamarı tüm hızıyla devam ediyor.

Yaklaşık 17 milyon vatandaşa uygulanan Sinovac aşısının ardından son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Bakanlık depolarına yerleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların iki aşı arasında seçim yapabileceklerini açıkladı.

2 Nisan Cuma günün itibaren başlayan aşı süreciyle vatandaş olacağı aşıyı seçebilecek. Aşı sırası gelenler randevusunu bu seçimi yaparak alabilecek.

Aşı sırası gelenler, aşı seçimi nasıl yapılır sorusunu araştırıyor. İşte randevu ile aşı seçimi işlemi ve detayları..

AŞI SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Aşı sırası gelenler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı randevusu alıyor. Şehir, ilçe ve hastane bilgilerini girdikten sonra randevu alınmış oluyor. Ancak bundan önce aşıyı nerede olacağınızı seçmeniz gerekiyor.

Randevu alırken aşıyı aile hekimi hastane veya evde olacağınızı seçmeniz gerekiyor.

BioNTech aşısı olmak isteyenler hastaneden randevu alması gerekirken, evde ve aile hekiminden randevu alanlara ise yalnızca Sinovac uygulanıyor.

Alerjik bünyeniz varsa mRNA aşısı yerine tercihiniz varsa alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı olan Sinovac aşısını yaptırabilirsiniz. Çünkü, çalışmalarda sadece BioNTech değil diğer mRNA aşılarının daha çok reaksiyon yaptığı gözlendi.

Ayrıca, mRNA aşıları, inaktif aşılara göre daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor, immün sistem üzerine uyarıcı etkisi daha fazla olduğu için. Dolayısıyla, bağışıklık yanıtı zayıf olabilecek bünyeye sahip olanlar, mRNA aşısını tercih edebilir.

Bunlar; obezitesi bulunanlar, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler veya çeşitli hastalıkları nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar olarak sıralanabilir.

MHRS AŞI TERCİHİ EKRANI