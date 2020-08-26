RD GLOBAL & INVAMED'e uluslararası ödül

GHP tarafından düzenlenen 5’inci Dünya Sağlık ve Eczacılık Ödül Töreni’nde, alanında dünyanın en iyisi, Türkiye kökenli tıbbi cihaz ve ilaç şirketi RD GLOBAL & INVAMED seçildi.

İlaç ve tıbbi cihaz üretimi gibi alanlarda dünya genelinde otorite olarak kabul edilen Global Healthcare & Pharmaceuticals'ın (GHP) 5 yıldır düzenlediği Dünya Sağlık ve Eczacılık Ödül Töreni'nde, bu yıl da sektörde başarılı firmalara ödülleri dağıtıldı.

DÜNYANIN EN İYİSİ BİR TÜRK ŞİRKETİ OLDU

Törene ise 2020 Yılı Vasküler Cerrahi Alanında En İyi Tıbbi Cihaz Üreticisi Ödülüne layık görülen Türkiye kökenli ilaç ve tıbbi cihaz üretim şirketi RD GLOBAL & INVAMED damga vurdu.

Başta Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyovasküler ve Vasküler alanlarında üretim yapan RD GLOBAL & INVAMED, ödülü Türkiye'ye getiren ilk şirket oldu.

"ÜLKEMİZİN GÜÇLÜ SAĞLIK SİSTEMİNİN BİR ESERİDİR"

Kouya ilişkin açıklamalarda bulunan RD GLOBAL Yönetim Kurulu Başkanı Raşit DİNÇ, “Aldığımız bu önemli ödülü, RD GLOBAL bünyesinde görev alan tüm yol arkadaşlarımla birlikte, tüm Türk sağlık çalışanlarına ve Türkiye Sağlık Sisteminin kurulmasında emeği geçen herkese armağan ediyorum. Bu ödül, her ne kadar şirketimize verilmiş ise de ülkemizin güçlü sağlık sisteminin bir eseridir. COVID-19 Pandemisinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarının çok zor şartlarda çalıştığını biliyoruz, bu sıcak havada üzerlerine giydikleri en az 2 kat tulum, 2 kat maske ve gözlük ile çalışmak zorundalar. Her türlü şartta halkımıza canla başla hizmet eden sağlık çalışanlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Milletimizden ise tek isteğimiz, fiziki mesafe kurallarına uymaları, düğün, toplu organizasyon gibi etkinliklere ara vermeleri, tatil ve zaruri olmayan seyahatleri erteleyerek bu Pandemi döneminde hem sağlık çalışanlarımızı, hem kendilerini, hem de sevenlerini korumalarıdır.” ifadelerini kullandı.