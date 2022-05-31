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    Reçetesiz ilaç uygulaması 1 Haziran'da sona erecek

    Koronavirüs salgını döneminde başlatılan, kronik hastalara reçetesiz ilaç temini sağlayan uygulama 1 Haziran'da sona erecek.
    • 31.05.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:54
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    Reçetesiz ilaç uygulaması 1 Haziran'da sona erecek

    Salgın süresince bulaş riskinin azaltılması, sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması için reçete uygulamasında değişikliğe gidilmişti.

    Bu kapsamda kronik hastalıklarda ilaçlar, reçete olmadan temin ediliyordu.

    1 Haziran'da sona eriyor

    Bu uygulama 1 Haziran itibarıyla kaldırılıyor.

    Doktora giderek yazdırılacak

    Hastalar, aile hekimlerine ya da hastanelere giderek reçetelerini yazdırıp, ilaç temin edebilecek.

    Reçetesiz ilaç uygulaması 1 Haziran da sona erecek #1


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