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- Reçetesiz ilaç uygulaması 1 Haziran'da sona erecek
Reçetesiz ilaç uygulaması 1 Haziran'da sona erecek
Koronavirüs salgını döneminde başlatılan, kronik hastalara reçetesiz ilaç temini sağlayan uygulama 1 Haziran'da sona erecek.
- 31.05.2022 - 10:25
- Güncelleme : 31.05.2022 - 10:54
Salgın süresince bulaş riskinin azaltılması, sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması için reçete uygulamasında değişikliğe gidilmişti.
Bu kapsamda kronik hastalıklarda ilaçlar, reçete olmadan temin ediliyordu.
1 Haziran'da sona eriyor
Bu uygulama 1 Haziran itibarıyla kaldırılıyor.
Doktora giderek yazdırılacak
Hastalar, aile hekimlerine ya da hastanelere giderek reçetelerini yazdırıp, ilaç temin edebilecek.