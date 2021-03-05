Reflü, kanser riskini artırıyor

Birçok insanı etkileyen ve tipik olarak mide asidinin yemek borusuna geri dönmesiyle ortaya çıkan gastroözofageal reflü hastalığı, uzun vadede dokularda ciddi hasarlara neden olabiliyor.

Gastroözofageal reflü hastalığı, birçok insanın yaşadığı yaygın bir hastalıktır. Mide asidinin yemek borusuna geri dönmesi durumu olarak bilinir ve zamanla mide, gırtlak ve yemek borusundaki dokularda ciddi hasarlara neden olabilir.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) bir alt kurumu olan Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırma, reflü yaşayan kişilerin, gırtlak ve özofagus (yemek borusu) kanseri gibi çeşitli kanserler için yüksek risk altında olabileceğini ortaya koydu.

RİSKİ 2 KAT ARTIRIYOR

Reflü ile kanser türlerinin olası bağlantılarına dair daha fazla bilgi sağlamak için NIH araştırmacıları, 490 bin yetişkin hakkındaki bilgileri inceledi. 16 yıl boyunca takip edilen katılmcılardan reflü yaşayanların özellikle yemek borusu kanserine yakalanma olasılığının iki kat daha yüksek olduğu bulundu.

Ancak araştırmacılar, bu çalışmanın tek başına yeterli olmadığını ve bu bulguları çoğaltmak ve reflünün kanser ve diğer hastalıklar için bir risk faktörü olduğunu belirlemek için ek araştırmalara ihtiyaç olduğu konusunda uyarıyor.

REFLÜNÜN EN YAYGIN BELİRTİLERİ

Asit reflünün en yaygın semptomlarından biri, özellikle yemek yedikten sonra göğüste yanma hissi yaşamaktır. Uzandığınız zaman bu ağrı daha da kötüleşebilir. Midenizden boğazınıza ve ağzınıza geri dönen ekşi veya acı bir tat olan kusma da yaygındır. Dahası, reflüden muzdaripseniz, ayrıca şişkinlik, gaz, kanlı dışkı ve mide bulantısı yaşayabilirsiniz. Beklenmedik kilo kaybı da reflü nedeniyle yaşanılabilir. Reflü, bazı durumlarda kuru öksürüğe ve boğaz ağrısına da neden olabilir.

Herhangi bir semptomdan birkaç haftadan daha uzun süredir şikayetçiyseniz veya ilaçlarınız işe yaramıyorsa, mutlaka bir doktora görünmeniz gerekir. Doktorunuz semptomları azaltmak için yaşam tarzı değişiklikleri veya ilaçlar önerebilir.

Ancak hiçbir şey işe yaramazsa, herhangi bir ciddi gelişmeyi teşhis edebilmek için birkaç test daha yapmanız gerekebilir. Doktorunuz sizden ülser veya yemek borusunda herhangi bir daralma olup olmadığını kontrol etmek için bir baryum testi yaptırmanızı isteyebilir. Diğer testler arasında yemek borusu ve alt yemek borusu sfinkterinin işlevini ve hareketini kontrol etmek için özofagus manometrisi, yemek borusunda asit olup olmadığını kontrol etmek için pH izleme, yemek borusu veya midede herhangi bir sorun olup olmadığını görmek için endoskopi ve biyopsi yer alır.