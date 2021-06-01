Renklerine göre meyve ve sebzelerin faydaları

Renklerine göre meyve ve sebzelerin faydaları

Yoğun kırmızılar, gösterişli turuncular, parlak yeşiller, rahatlatıcı beyazlar... Renkleriyle meyve ve sebzeler, tariflere hem tat hem de harika bir hava katıyor. İşte renklerine göre faydaları.

Sıcak havalar, bol renkli mevsim meyveleri ve sebzelerinden oluşan lezzetli bir listeyle geliyor. Küçük bir not; renkler, her besinin size verdiği özelliklere göre değişiyor.

Beyaz, yeşil, kırmızı, turuncu... Tüm meyve ve sebzeleri tüketerek en fazla faydayı elde edeceğinizi unutmayın. Çünkü sadece miktar değil, çeşitlilik de önemlidir.

Peki, rengine göre meyve ve sebzeler nasıl yararlar sağlar? İşte renklerine göre meyve ve sebzelerin faydaları.

YOĞUN KIRMIZILAR, KALP FAYDALARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Kırmızı sebze ve meyveler, kardiyovasküler rahatsızlıkları önleyen ve hücre hasarı riskini azaltmaya yardımcı olan antosiyanidinler sağlar. Ancak aşağıda göreceğiniz gibi bu tür yiyeceklerin tek fadyası bu değildir:

İltihap önleyici etki: Çilek

Antioksidanlar ve salisilik asit taşıyarak, doğal bir anti inflamatuar (iltihap önleyici madde) ve antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen madde) görevi görürler, bu nedenle kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olurlar.

Sık alındığında folik asit, C vitamini ve sağladıkları demir sayesinde kansızlık riskini azaltırlar.

İşin sırrı lezzetinde: Turp

Turp antioksidan, lif, vitamin ve mineral kaynağıdır ve 100 gramında sadece 20 kalori vardır. Ayrıca, ona acı tadı ve birçok sağlıklı yararını veren kükürt bileşikleri içerirler. Bunlar antibiyotik etkisiyle bilinir. Turplar ayrıca sindirim sağlığına oldukça faydalıdır.

Diğer köklerden daha az nişasta içerdiğinden, genellikle tuz ve yağ ile salatalarda çiğ olarak tüketebilirsiniz. Kabuğunu soyarsanız çok acı olmaz ama birçok özelliğini kaybeder.

Uykusuzluğa karşı: Kiraz

En çok antosiyanidin içeren kırmızı meyvelerden biridir (bu nedenle lekelerinin çıkarılması çok zordur) ve bu nedenle çok güçlü antioksidandırlar.

Kiraz, triptofan açısından zengindir ve uykuyla mücadelede yardım yardımcı olur. Bazı kişiler çok kalorili olduğuna inansa da bir avuç kiraz (100 gr) sadece 48 kaloridir.

Ekstra demir: Pancar

Aynı anda hem demir hem de C vitamini açısından zengin olma özelliğine sahiptir ve ikincisi, birincisinin iyi emilmesi için anahtardır. Bu nedenle anemi durumunda tavsiye edilir. Ayrıca müshildir, arındırıcıdır ve kan basıncını düzenler.

Oksalatlar açısından zengin olduğundan böbrek taşı eğilimi olan kişiler için pek uygun değildir.

TURUNCULAR, ERKEN YAŞLANMAYI ÖNLÜYOR

Turuncu sebze ve meyveler, hücrelerimizin daha uzun süre genç kalmasına yardımcı olan harika bir beta-karoten (provitamin A) kaynağıdırlar.

İyi sindirim ve göz sağlığı için: Havuç

Beta-karotenin vücuttaki etkisi o kadar değerlidir ki görme kaybı durumlarında tavsiye edilir ve erken yaşlanmayı önler. Ayrıca sindirim mukozasını yumuşatan ve kabızlıkla savaşan bir tür çözünür lif olan pektin içerir.

Havucu çiğ veya pişmiş olarak her türlü tüketebilirsiniz ancak, pişirdiğiniz sürece kesinlikle pişirmeden önce doğramayın çünkü bu şekilde vitaminlerini ve diğer tüm özelliklerini daha iyi muhafaza etmiş olursunuz.

Mineral yönünden zengin: Kayısı

Üç kayısı, günlük provitamin A ihtiyacının yanı sıra mineraller, C vitamini ve B vitaminlerinin günlük alınması gereken miktarının yüzde 60'ını karşılar.

Olgunlaştıklarında içerdikleri tanenler bağırsak mukozasını yumuşatır. Olgunlaşmamış, tatlı olmayan kayısılar, asidiktir ve sindirilemezler. Çiğ, kavrulmuş, kurutulmuş (kuru kayısı), haşlanmış... Kayısıyı, aklınıza gelen tüm tariflerde kullanabilirsiniz.

Sulu ve doyurucu: Nektarin

Şeftalinin bu genetik çeşidi, daha küçük olmasına rağmen, açlık ataklarını kontrol etmenize yardımcı olan yüksek su içeriği sayesinde oldukça doyurucudur.

Günlük olarak alındığında sıvı tutulmasını önlemeye ve tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur. Sarı etli olanlar daha sulu ve tatlıdır, bu nedenle tek başına, meyve suyunda, krema veya püre hazırlamak için idealdir. Beyaz etli olanlar daha asidiktir ve salatalarda veya pişmiş olarak mükemmeldir.

Faydaları saymakla bitmiyor: Turunçgiller

Turunçgillerin tümü kalp sağlığını destekleyen lif, potasyum, C vitamini ve kolin bakımından zengindir. Yüksek oranda potasyum içeren truunçgiller, tansiyon seviyelerini dengeler, felç riskini azaltır, kemik mineral yoğunluğunu korur, kas kütlesi kaybına karşı korur ve hatta böbrek taşı oluşumunu engeller.

Ayrıca turunçgillerin içerdiği bol miktardaki C vitamini, hücrelerinizi hasardan korur, vücudunuzun daha fazla kolajen üretmesine yardımcı olur, demir emilimini kolaylaştırır, bağışıklık sisteminizi, vücudunuzun mikroplara karşı savunmasını güçlendirir, görme kaybının ana nedenlerinden biri olan yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatır, stres hormonu olan kortizolün seviyesini düşürebilir.

YEŞİL AİLE SİZİ İÇERİDEN ARINDIRIR

Yeşil sebze ve meyveler vücudu toksinlerden arındırır. Bu etki, büyük bir toksin temizleyici olan klorofildeki zenginliğinden kaynaklanmaktadır.

Bir protein incisi: Bezelye

Baklagil ailesine aittirler, bu nedenle iyi bir bitkisel protein kaynağıdırlar. Ancak nohut veya mercimekten daha fazla su içerdiklerinden, sindirimleri daha kolaydır.

Tabii ki, çok miktarda lif sağlarlar ve bu da sindirim ve bağırsak sağlığı için harikadır ve toksinleri temizlemenize yardımcı olur.

Gözlerinize iyi gelir: Ispanak

Bu sebze, içerdiği lif nedeniyle arındırıcı olmasının yanı sıra göz sağlığını destekleyen iki karotenoid olan lutein ve zeaksantin açısından da zengindir.

Ayrıca, tansiyonu düşürmeye de yardımcı olur. Ancak antikoagülan kullanıyorsanız, bunları ölçülü almalısınız, çünkü kanın pıhtılaşmasında rol oynayan K vitamini açısından çok zengindir. Taze alırsanız hemen yiyin çünkü vitaminlerini kaybederler. En yumuşak yapraklar salatalarda çiğ olarak tüketmek için mükemmeldir. Besin israfını önlemek için yaprak yaprak yıkayın ve tümünü ıslatmayın.

Ödeme karşı mükemmel: Kuşkonmaz

Lif, vitamin ve mineral yönünden zengin olan kuşkonmaz, özellikle idrar söktürücü ve arındırıcı özelliği ile öne çıkar ve sıvı tutulmasına karşı mükemmeldir.

Kuşkonmazı birçok tarifte kullanabilirsiniz. En iyi pişirme yöntemi, besinlerin kaybolmaması açısından buharda pişirmedir.

Lif açısından zengin: Bakla

Taze olarak, kurusundan daha fazla su içerdikleri için kalorileri düşüktür ve 100 gramda 54 kalori içerirler. 100 gram bakla, önerilen günlük lif miktarının neredeyse yarısını sağlar. 100 gramında yakaşık 10 gram lif içerir.

ŞİFALI VE ZAYIFLATICI: BEYAZ SEBZELER

Beyazın hakimiyetinde olan sebze ve meyveler, savunmayı güçlendiren antioksidan zenginliği ile öne çıkıyor.

Kanı sulandırıcı: Soğan

Doğal bir antibiyotik olmasının yanı sıra soğan, kanı inceltir ve damar sertliğini önler. İdrar söktürücüdür ve kanserden kalp hastalıklarına birçok sağlık sorununu önlediği bilinen kuersetin (bir flavonoid) içerirler.

Soğan ayrıca bağırsak florasının dengesini korumaya yardımcı bir prebiyotik madde olan inulin kaynağıdır. Çiğ olarak alınması idealdir, çiğ olarak antibiyotik özelliklerinden daha iyi yararlanılır.

Hafif ve doyurucu: Mantar

Mantarlar çok az kalori içerir. Buna karşın tokluk hissi veren ve bağırsak geçişini iyileştiren bir lif kaynağı olduğu için kilo vermek için idealdir.

Tansiyonu düşürmeye iyi gelir: Kavun

Kavun, harika bir idrar söktürücü görevi görür ve ayrıca bol miktarad potasyum içerir. Bu etkileriyle ödemi atmaya ve ayrıca tansiyon seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Yüksek tansiyonu olanlar için uygundur.