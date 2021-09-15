Resmen hafızayı resetliyor! İşte unutkanlığa ilaç gibi gelen 10 gıda

Stres, yoğun iş temposu, çevresel faktörler ve yanlış beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkabilen unutkanlık, insanların günlük yaşamında birçok olumsuzluğa neden oluyor. Peki unutkanlığa ne iyi gelir?

Çağımızın en büyük problemleri arasında yer alan unutkanlık, ileri yaş hastalığı olarak görülse de günümüzde yaşam temposunun etkisiyle gençlerde de kendini iyiden iyiye göstermeye başladı.

Çoğumuz gün içerisinde birçok kez yapmak ya da söylemek istediğimiz şeylerin bir anda aklımızdan uçup gittiğini ve kendimizi zorladığımız halde bir türlü hatırlayamadığımız anlarla karşılaşmışızdır. İşte bu anlar, günlük yaşantımıza bilhassa iş hayatımıza gölge düşürebiliyor.

Günlük ve iş hayatınızın sekteye uğramaması için beslenme rutininizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Çünkü yediğiniz besinler, unutkanlığın önüne geçme konusunda oldukça önemli bir rol oynuyor.

Tam da bu noktada sizler için ‘’Hangi gıdalar unutkanlığı önlüyor? Unutkanlığa iyi gelen besinler nelerdir?’’ sorularına yanıt niteliğinde bir içerik hazırladık. İşte unutkanlığa iyi gelen 10 gıda…

UNUTKANLIĞA İYİ GELEN 10 GIDA

Güçlü bir hafıza için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, sağlıklı bir beslenme modelini uygulamaktan geçiyor. Bu beslenme modelinin ise sebze ve meyvenin yanı sıra zeytinyağı, ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı yağ kaynağı içermesi gerekiyor. Protein kaynağı olarak yumurta, omega 3 içeren yağlı balıklar ve kuru baklagillerin olması gerekiyor.

Uzmanlar, bu tarz bir beslenme modelinin, diğer beslenme modelleriyle kıyaslandığında zihinsel fonksiyonları güçlendirdiğini bunun yanı sıra kalp ve kan damarlarını da koruduğunu belirtiyor.

YAĞLI BALIK

Somon, hamsi, sardalya ve deniz levreği gibi yağlı balıklar, adeta omega 3 deposudur. Omega 3 bakımından zengin olan balık, beynin gri bölgesinde bulunan ve beyin hücre zarları için oldukça önem arz eden DHA kaynağıdır.

Unutkanlık, bunama ve diğer nörolojik sorun ile hastalıklara karşı koruyucu olabilen Omega 3 yağ asitleri, hafızayı güçlendirmeye yardımcı oluyor. Bu nedenle uzmanlar, unutkanlığın önüne geçebilmek için haftada en az 2 kez balık tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Antioksidan ve çinko bakımından oldukça zengin olan kabak çekirdeği, beyni serbest radikal hasarından koruyor. Böylece hücreler savunmasız kalmıyor ve hafıza gerilemiyor. Kabak çekirdeği, ayrıca öğrenme ve hafıza için çok önemli bir mineral olan magnezyum deposu.

Hafızanızın güçlenmesi için günde 1 çay bardağı tuzsuz kabak çekirdeği tüketmeye özen gösterin.

KIRMIZI VE MOR MEYVELER

Yabanmersini, böğürtlen, çilek, mürdüm eriği, frambuaz, nar, siyah dut gibi kırmızı ve mor meyvelere renk veren flavonoidler, hafızanın güçlenmesine de yardımcı oluyor.

Her hafta, 2 veya daha fazla porsiyon çilek ve yaban mersini tüketen kadınlarda, hafıza kaybının 2,5 yıl daha gerilediği belirtiliyor.

CEVİZ

Kuruyemişler, iyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynakları arasında yer alıyor. Özellikle cevizin hafızayı güçlendirmede çok etkili olduğu belirtiliyor.

Yeterli ve dengeli bir şekilde ceviz tüketen kişilerin; öğrenme, hatırlama, uyarıları alma, iletişim kurma, duyguları düzenleme ve karar verme gibi durumlarda daha başarılı olduğu belirtiliyor.

Aynı zamanda ceviz E vitamini içeriyor. E vitamini düşük olan kişilerin hafıza performansının da düşük olduğu tespit edildiğinden günde 3 tam ceviz tüketmeye özen gösterin.

ISPANAK

Ispanak, maydanoz, lahana ve roka gibi yeşil sebzeler, beyin sağlığına iyi gelen K vitamini, beta karoten, lutein ve folat içeriyor.

Bu besinlerin zihinsel gerilemeyi yüzde 40 oranında yavaşlattığı biliniyor. Bu nedenle beyin sağlığı için oldukça önemli olan bu yeşil sebzeleri, haftada 2 kez menünüzde bulundurmaya çalışın.

YUMURTA

Yumurta sarısında bulunan kolinin, epilepsi nöbetinden kaynaklanan hafıza kaybını azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor. Ayrıca kolin ve insan zihni ile algılama düzeyleri arasında, hafıza ve öğrenme becerilerini geliştirmesi gibi güçlü kanıtlar bulunuyor.

B12 seviyesinin düşük olması, zayıf hafıza ve düşük öğrenme kapasitesiyle ilişkili olduğu belirtiliyor. Bu noktada iyi bir B12 kaynağı olan yumurta tüketimi öne çıkıyor.

Ayrıca hem beyazı hem de sarısı oldukça faydalı olan yumurtada bulunan protein, B, D ve E vitaminleri de hafızayı güçlendirmeye yardımcı oluyor. Bu nedenle her gün bir adet yumurta tüketmeye özen gösterin.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağının, içerisinde bulunan oleocanthal sayesinde alzheimer hastalığı riskini azalttığı biliniyor. Öte yandan antioksidan özelliği bulunan E vitamini bakımından oldukça zengin olan zeytinyağı, zihinsel kapasiteyi de artırıyor.

Bunların yanı sıra zeytinyağı, demans riskini de azaltıyor. Bu nedenle günde ortalama 5 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmeye çalışın.

ZERDEÇAL

Zerdeçalın etkin maddesi kurkumin, güçlü bir antioksidandır. Bu maddenin, alzheimer hastalarında görülen amyloid plaklarını temizleyen makrofajlara yardım ettiği biliniyor. Böylece ölü ve yaşlanmış hücreleri parçalayan makrofajların etkinliği artıyor.

Savunma sisteminin etkinliği, yaş ilerledikçe azalıyor ve hücreleri yıpratıcı etkenler ile savunma sistemi arasındaki dengenin bozulması hücrelerin ölümüne neden oluyor. Bu durum, unutkanlık riskini artırıp hafızanın zayıflamasına yol açıyor. Zerdeçalı yoğurda veya salatalarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolatada bulunan kakao flavonoidleri, öğrenme, hatırlama, iletişim kurma, duyguları düzenleme ve karar verme gibi bilişsel fonksiyonların daha düzgün çalışmasını sağlıyor.

Bunun yanı sıra öğrenme ve hafıza üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinen flavonoidler, yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan zihinsel gerilemeyi de yavaşlatıyor. Hem mutluluk veren hem de hafızaya oldukça iyi gelen bitter çikolatayı, haftada 40 gram tüketmeye özen gösterin.

KURU BAKLAGİLLER

Mercimek, nohut, kuru fasulye ve soya fasulyesi gibi kuru baklagiller; folat, potasyum ve demir bakımından oldukça zengindir. Kuru baklagiller, içeriğinde bulunan folat sayesinde, hafızanın güçlenmesine yardımcı oluyor.

Bunun yanı sıra B vitamini bakımından zengin olan kuru baklagiller, beyin ve sinir sistemi için oldukça değerli besinler arasında yer alıyor. Bu nedenle güçlü bir hafıza için haftada en az bir kez kuru baklagil tüketmeyi alışkanlık haline getirmeye çalışın.