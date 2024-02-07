Resmen kapıya dayandı! Komşudan "tedbir" uyarısı: Sinsi virüs geliyor Avrupa genelinde kızamık virüsü salgınında endişe verici bir artış gözlenirken, komşu ülke Yunanistan'dan önemli bir adım atıldı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı, kızamık virüsünün yayılımını kontrol altına almak için önlem kararı aldığını duyurdu.

ensonhaber.com

Son dönemde kızamık vakalarındaki artış, Avrupa genelinde sağlık yetkililerini tedirgin ediyordu.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Avrupa genelinde artan kızamık virüsü vakalarına karşı tedbir almak üzere önemli bir adım attı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, son dönemde Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da kızamık vakalarında yaşanan ani artışa dikkat çekildi.

Açıklamada, Yunanistan'da 2022 ve 2023 yıllarında kızamık vakasına rastlanmadığına vurgu yapıldı.

Ancak, 2024 yılında yurt dışı bağlantılı olarak iki kişide kızamık virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Bu durum, ülkede kızamık virüsü vakalarının artış gösterebileceği endişesini beraberinde getirdi.

Tedbir alınıyor

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, kızamık virüsünün ülkede yayılmasını önlemek amacıyla özel bir sağlık ekibi oluşturma kararı aldı.

Yapılan açıklamada, nüfusun aşılanmasına odaklanacak olan bu özel sağlık ekibinin kurulacağı belirtildi.

Özellikle endişe edilecek bir durumun olmadığı vurgulanan açıklamada, kızamık virüsüne karşı halkın bilinçlendirilmesinin öneminin altı çizildi.