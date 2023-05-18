Resmen şifa deposu... Faydalarını gören şaşıp kalıyor! Böbrek ve kemik hastalıklarını anında söküp atıyor Hemen hemen herkesin mutfağında yer alan bu besin birçok hastalıklara iyi geliyor. Faydalarını duyan kulaklarına inanamıyor. Migrenden kalp hastalıklarına, böbrek hastalıklarından kemik hastalıklarına kadar birçok hastalığa tedavi için öneriliyor. Mutlaka tüketin!

Son dönemlerde havanın dengesizleşmesi, yaşanan stres ve yorgunluk birçok hastalıklara sebep olabiliyor. Birçoğumuz ilaçlara bağlı kalmak yerine hastalıklardan kurtulmak için bitkisel ve doğal çözümlere başvuruyoruz. Aslında neredeyse bütün hastalıklara şifa olan besin hemen hemen hepimizin mutfağında yer alıyor. Migren, böbrek hastalıkları, kemik hastalıkları, Alzheimer, kalp hastalıkları gibi daha birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Uzmanların da önerdiği bu mucizevi besinin faydalarını ilk kez gören gözlerine inanamıyor. İşte o mucizevi besin ve faydaları... Şifa deposu iğde! Sağlık açısından birçok fayda sağlayan iğde, özellikle böbrek hastalıklarına yararı ile ön plana çıkıyor. İçerdiği doğal asitler ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. İşte iğdenin yararları... Böbrekleri ısıtır ve hemoroidi tedavi eder.

Akciğer enfeksiyonunu kurutup tedavi eder.

Vücudun C vitamini eksikliğini ortadan kaldırır.

Kemik kırıklarını ve çatlakları tedavi etmek için kullanılır. İğde çekirdeğinin tozu kıkırdak üretir.

İğde ile sütün karışımı eklemleri tamir eder ve sırt ağrısına iyi gelir.

İğde, karaciğer sirozu olan insanlar için faydalıdır.

İğde tozu, kalp hastalığı riskini azaltır.

K vitamini ile bağırsakların ve midenin enfeksiyonunu azaltır.

Yüksek miktarda lif içerdiği için doygunluk hissi oluşturur.

İştah azaltır ve zayıflamaya yardımcı olur.

İğde tozu, şeker diyetinin neden olduğu yüksek tansiyonu azaltır. Kavrulmuş iğde tozu, arpa unu ve arpa kepeği ile bal ve süt karışımı, çocukların kemik ve et gelişimi için eşsiz bir besindir.

Migren baş ağrılarını tedavi eder ve Alzheimer'a yakalanmayı önler.