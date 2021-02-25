Retinol nedir, ne işe yarar? Retinol faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Retinol nedir, ne işe yarar? Retinol faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Retinol cilt sağlığı için sıklıkla kullanılan bir A vitamini türevidir. Oldukça önemli faydaları olan retinol, ciltte bulunan hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Peki, Retinol nedir, ne işe yarar?

Glikolik asit ve hyalüronik asidin yanı sıra en çok bilinen ve tercih edilen bileşen retinoldür.

Cilt bakımında oldukça etkili olan retinol, gözeneklerin tıkanmasını önleyerek cildin daha parlak görünmesine yardımcı olan bir A vitamini türevidir. Genellikle nemlendirici ve göz kremi gibi yaşlanma karşıtı cilt bakım ürünlerinde bulunur.

Retinollü cilt bakım ürünlerini kullanmak için en doğru zaman dilimi gece vakitleridir.

RETİNOL FAYDALARI NELERDİR?

Retinol, dermatolojide mucize etkileri olan bir içeriktir. Yaşlı hücrelerin davranışını değiştirerek daha genç bir şekilde hareket etmelerini sağlar.

Retinol, yaşlanma karşıtı cilt bakım ürünlerine dahil edildiğinde, cilt yenilenmesini hızlandırarak kolajen üretimini artırır ve yaşlanma, düzensiz doku ve yaşlılık lekelerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Retinol içeren cilt bakım ürünleri, donukluk, ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi yaygın cilt yaşlanması belirtilerine iyi gelir.

Retinolün diğer faydaları şu şkeilde sıralanabilir:

Minimize edici etkisi nedeniyle kırışıklıkları önler, mevcut ince çizgileri ve kırışıklıkları yumuşatır.

Hücresel düzeyde pul pul dökerek donuk cildi aydınlatır, bu da daha parlak ve pürüzsüz bir cilt ortaya çıkarır.

Yağlı cildi düzenler ve yağ dengesine fayda sağlar.

Koyu yaşlanma lekeleri, güneş lekeleri ve hiperpigmentasyonun açılmasına ve zamanla aydınlık bir görünümü teşvik eder.

Gözenekleri daraltır.

RETİNOL İÇEREN ÜRÜNLER NASIL KULLANILIR?

Retinol, cildi biraz kurutarak güneşe karşı duyarlı hale getirebilmektedir. Bu nedenle retinol içeren cilt bakım ürünlerini kullanırken cildinizi ne sıklıkta ve ne kadar nemlendirdiğinize daha fazla özen göstermeniz gerekir.

Retinol, cildinizin güneş hassasiyetini artırabileceği için günde 30 veya daha yüksek SPF'ye sahip geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanabilirsiniz.