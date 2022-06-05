Yüksekten düşmeye bağlı olarak beyin ölümü gerçekleşen fabrika işçisi Recep Yazıcı'nın böbreği, diyaliz hastası ablasına umut oldu. Yazıcı'nın diğer organları da farklı şehirlere nakledildi.

Rize’de fabrika işçisi Recep Yazıcı, 23 Mayıs günü yüksekten düştüğü için getirildiği hastanede, beyin kanamasına bağlı olarak yatırıldı.

Yazıcı 30 Mayıs’ta, beyin anevrizması nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yazıcı’nın beyin ölümünün gerçekleşti.

Yazıcı’nın 3 yıldır diyalize bağlı yaşayan ablası Nuray K.'ye ise, kardeşinin böbreği ile hayata tutunma fırsatı doğdu.

AA’nın haberine göre; Yazıcı'nın organlarının nakil operasyonlarının yapılacağı kentlere gönderildiği, bir böbreğin ise şartlı bağış ile İstanbul'daki ablasına nakledilmek üzere gönderileceği öğrenildi.

Kalbi Ankara’ya, karaciğeri ve korneası Samsun’a

Erdivanlı, Yazıcı'nın kalbinin askeri uçak ile Ankara'ya, karaciğeri ve korneasının Samsun'a, böbreklerinden diğerinin Sivas'a gönderileceğini ifade etti.

Rize'de ölen işçinin böbreği, diyaliz hastası ablasına nakledilecek VİDEO



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Başar Erdivanlı, konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim tesellimiz ailenin organlarını bağışlaması. Aile içinde de ablasına bir böbreğinin verilecek olması bir teselli olur diye ümit ediyorum. Bakanlığın bağışları özendirmek için başlattığı şartlı bağış uygulaması sayesinde Recep Bey'in ablasına böbrek nakli gerçekleşecek."



