Rize'de koronavirüsle mücadelenin öncüsü sağlık ekipleri zorlu arazi koşullarında yağmur, çamur, kar demeden köylere çıkıp ev ev, kapı kapı gezerek görev yapıyor.

Sağlık Bakanlığı’nca paylaşılan vaka sayısı haritasına göre en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il arasında yer alan Rize’de sağlık ekipleri zorlu şartlarda görev yapıyor.

Filyasyon ve aşılama ekipleri, kentin en uzak ve yüzölçümü en büyük ilçelerinden İkizdere’de hava sıcaklığının eksilere düştüğü kırsal köylerde virüsün takibini yapıyor.

Sabah hastaneden ayrılarak köylere doğru yola çıkan ekipler, dik, engebeli, karlı ve buzlu yolları aşıyor. Ekipler, araç ulaşımının olmadığı evlere ise patika yollardan yaya ulaşarak aşılama yapıyor.

Rize'de sağlıkçıların zorlu aşı mesaisi VİDEO

"MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"

Meşeköy’de yapılan aşılama çalışmasına katılan İkizdere Hakkı-Emine Ekşi İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Oğuz Ali Özşahin, “Rize’nin coğrafi açıdan en büyük ilçelerinden birindeyiz. Yüksek rakımda birçok köy ve yayla var. Çok fazla yağmur alan, mevsim gereği çok fazla kar alan yoğun kar örtüsü olan bir yerdeyiz. Pandemi sürecinde yaklaşık 1 yıldır hem filyasyon hizmetleri için hem de son 1 aydır aşılama çalışmaları için ulaşabildiğimiz her yere, her vatandaşa hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. Biz gidebildiğimiz her yere gidip aşı çalışmalarımızı bitirme telaşındayız. Bunun için de ekiplerimizle beraber özveri ile çalışıyoruz. Biz her gün belli sayıda kişiye ulaşmak için planlamamızı yaparız, gideceğimiz yerler, adresler belli olur, yola çıkarız. Ancak gideceğimiz noktaların birçoğuna araç yolu olmuyor, biz buraları yürüyerek kat ediyoruz. Evlere ulaşan patika yollardan geçiyoruz, karla kaplı yerleri tırmanıyoruz. Aşılama olacak evlere ulaşmak için mücadeleye devam ediyoruz." dedi.

"AKTİF BİR ŞEKİLDE SAHADAYIZ"

Hemşire Asiye Bilgili ise köylere çıkıldığında karşılaşılan zorluklar dolayısıyla aşı uygulamalarının planlandığı gibi gitmediğini belirterek, “Doğa şartları çok zor. Şu an yüksek yerleşim yerlerinde kar var. Karla kaplı patika yollardan evlere ulaşmamız gerekiyor. Arabadan indikten sonra bayağı bir yol kat ediyoruz.10 kişi aşılamak için yola çıktığımız gün bazen 5 kişiyi bile zor aşılıyoruz. Yani her gün istediğimiz aşı sayısına ulaşamıyoruz. Ama yine de mümkün olduğunca aşılama çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz. Her gün bir önceki günün zorluğunu, mücadelesini unutarak aktif bir şekilde sahadayız.” diye konuştu.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Evine gelen ekipler tarafından koronavirüs aşısı yapılan Emine Havuz da, “Ekipler karla kaplı patika yolumuzdan bizi aşılamak için evimize kadar geldiler. Allah razı olsun. Biz de aşımızı olduk. Zaten çok korkuyoruz bu virüsten. İnşallah bir çözüm olur.” dedi.

"İNŞALLAH ÇÖZÜM GELECEK"

Ömer Havuz ise, “Sağlıkçılar bizim için geliyorlar, bu karda kıyamette eziyet çekiyorlar, biz de tabii ki aşımız olduk. Bu virüsten sebep hiçbir yere gittiğimiz yok, köyde eşimle beraber ineklerimize bakıyoruz, kimseyle de görüşmüyoruz. İnşallah bu aşıyla da çözüm gelecek, hastalık ortadan kalkacak.” şeklinde konuştu.

























