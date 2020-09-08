Rize'de 97 yaşında koronavirüsü yenmeyi başaran Havva Özlü, insanların maskesiz dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Ormancık Köyü'nde yaşayan Havva Özlü’nün ailesi, koronavirüse yakalanmış olabileceği ihtimali üzerine sağlık görevlilerine haber verdi.

97 yaşındaki Havva Özlü’ye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunun gözlenmesi üzerine yaşlı kadın, ev karantinasına alındı.

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Evde tedavi görmeye başlayan Havva ninenin kontrolleri, köye ambulansla gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 14 günlük karantinasını tamamlayan Havva Özlü’nün son testi negatif çıktı.

Rizeli Havva Nine, koronavirüsü nasıl yendiğini anlattı ViDEO

ZİYARETE GİDENLER BULAŞTIRDI

Yapılan filyasyon çalışması ve diğer incelmelerde, Özlü’ye, kendisini ziyarete gelen yakınından koronavirüs bulaştığı tespit edildi.

İlerleyen yaşına rağmen koronavirüsü yenen Havva Özlü, yakınlarının cep telefonu kamerasıyla çektiği videoda yaşadıklarını anlattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, ilgi odağı olurken, Özlü, sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve dua ettiğini söyledi.

KIZIM BANA ÇOK İYİ BAKTI

Virüsü nasıl yendiğini anlatan Havva Özlü, “Yaylaya çıktım, sobanın yanında yattım. Geldiler, beni görmeye, belki de 100 kişi geldi. O arada virüsü kapmışım. Hastalandığımda ağzımda hep yaralar oldu, boğazımdan aşağı hiçbir şey geçmedi. Kızım bana çok iyi baktı. Ballı karışımlar hazırladı, içirdi bana. Virüsü yenmeyi başardım. Şimdi çok iyiyim.

Rizeli Havva Nine 97 yaşında koronavirüsü yendi ViDEO



VİRÜS BENİ YENECEKKEN BEN ONU YENDİM

Virüs beni yenecekken, ben onu yendim. Köyümüz çok yukarıda, buraya ambulans geldi, bizimle ilgilendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DUA

Allah razı olsun, Erdoğan'ımız yolladı buraya. Allah bir gününü bin etsin Erdoğan'ımızın. Allah ona güç versin, Allah ona kuvvet versin. Allah onu başımızdan hiç eksik etmesin.

Bu sürede karantinada kaldık. İnsanlara maske takmalarını tavsiye ediyorum; dikkat etsinler kendilerine, bu çok kötü bir hastalık” diye konuştu.

"ÇOK KÖTÜ ÖKSÜRÜYORDU.."

İyileşmesinin ardından annesine video çektiğini ve bu videoyu da çocuklarının sosyal medyada paylaştığını söyleyen kızı Fatma Ünal da "Annem yaylada hasta oldu, çok kötü öksürüyordu. Bal, çörek otu katarak karışımlar hazırladım ona. Köye indiğimizde test yaptılar ve virüs kaptığı tespit edildi. Öksürük çok fazla oldu. 14 günlük karantinamız sona erdi, şimdi iyi. Ben de ona bir video çektim; çocuklar sosyal medyaya yüklemiş, bayağı izlenmiş video. Annem 97 yaşında rekor kırdı. Köyümüz yerleşim yerine uzak olduğu için buraya ambulansın gelmesi annemin dikkatini çekmiş, videoda bunu da belirtti” dedi.