Roaccutane nedir? Sivilceler için Roaccutane nasıl kullanılır? Roaccutane yan etkileri nelerdir?

Roaccutane nedir? Sivilceler için Roaccutane nasıl kullanılır? Roaccutane yan etkileri nelerdir?

Roaccutane, içerdiği izotretinoin etken maddesi sayesinde şiddetli akne tedavilerinde kullanılan reçeteli bir ilaçtır. Sivilce tedavisi görenlerin araştırdığı Roaccutane nedir, yan etkiler nelerdir?

Farklı nedenlere bağlı olarak vücutta ve özellikle ciltteki ağrısı ve iltihaplı aknelerden kurtulmaz isteyenlerin sıklıkla araştırdığı Roaccutane tedavisi nedir, nasıl kullanılır, yan etkileri nelerdir merak ediliyor.

Eğer akneler, antibiyotik veya farklı cilt tedavilerine yanıt vermediyse hastanın doktor kontrolünde olmak şartıyla Roaccutane kullanması gerekebilir.

Roacctune, sivilce ve akne oluşumunu tamamen ortadan kaldırmasıyla bilinen bir ilaçtır ancak ciddi yan etkileri görülmektedir.

Cildin yağ aktivitesini baskılayan ve neredeyse durduran, karaciğerde sentezlenen, yüksek A vitamini barındıran bu ilaç, uzman doktorlar tarafından 12 yaşından sonra ergenlik çağına girmiş gençlerde ve bu yaş sonrası görülen yüzde tahribat ve estetik görünüş açısından sıkıntı yaşayanların yüzler için reçete edilir.

Peki Roacctune nedir, nasıl kullanılır, Roaccutane yan etkileri nelerdir? İşte merak edilen bilgiler..

ROACCUTANE NEDİR?

Yağlı ve akneye eğilimli ciltlerin en büyük sorunu geçmeyen akne ve hatta kistik akenin tedavisinde sunulan çözümlerden biri Accutane olmuştur. Amerika’daki ismiyle Accutane, Turkiye’de ve dünyanın bazı bölgelerinde Roaccutane olarak satılır.

Roaccutane ayrıca izotretinoin olarak da bilinir. Bu ilaç şiddetli aknesi olan hastaların tedavisinde hap şeklinde verilen A vitamin türevidir.

ROACCUTANE NASIL KULLANILIR?

Roaccutane, belirgin bir şekilde cilt yağ bezlerinin boyutunu küçültür. Ayrıca yağ bezlerinden gelen yağ üretimini yaklaşık % 80-90 azaltır, böylece cildin yağ düzeyinin azalmasıyla akneye neden olan bakteri (P. acnes) düzeyi düşer.

Roaccutane reçete edilmeden önce mutlaka bir dizi kan testi ve özellikle karaciğer enzimlerinin kontrollerinin yapılması gerekmektedir. İlk kullanılmaya başlandığında düşük doz alınarak ilaca karşı hassasiyet ya da yan etki gösterilip gösterilmeyeceği bu ilacı kullanmanın aşamalarından birisidir.

Roaccutane kullanılmaya başlandıktan tam 1 ay sonra tekrar tahliller yapılıp, ilk yapılan kan testleri ile karşılaştırılır. Bu test sonucunda yüksek kolesterol ölçümleri yapıldığı sıklıkla bahsedilenler arasındadır.

Tahlil sonuçlarınızda bir anormallik yok ise sivilcelerinizin de zamanla azaldığını görebilirsiniz. Roaccutane ile tedavi süreci yaklaşık 6 ay kadar sürebilir. Bu süreçte ilacın dozajı arttırılıp azaltılabilir. Tekrar bir dönem daha kullanabilmek için ise doktorun öngördüğü süre beklenmelidir.

ROACCUTANE EN SIK GÖRÜLEN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Özellikle dudaklarda ve saçlarda kuruluk belirtilerinin en sık yaşandığı görülen Roaccutane tedavisinde cildinizi güneşten korumak ve yoğun nemlendirici kullanmak gerekmektedir.