Romatizma ağrısına iyi gelen 6 süper besin

Romatizmal ağrılar, tükettiğiniz besinlerle hafifletilebilir. İşte romatizma ağrısıyla mücadele eden 6 besini sıraladık.

Şiddetli kas ve kemik ağrılarına neden olan romatizma, çeşitli sebeplerden dolayı tetiklenerek çekilmez bir hale gelebilir.

Neler tüketip tüketmediğiniz, hormonlarınızı etkilediğinden ağrı sorunlarınızla da doğru orantılı çalışabilir. Tedavi sürecinizi dengeli bir beslenmeyle pekiştirdiğinizde olumlu sonuçlar alabilir, ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

Beslenme düzeninin, özellikle artrit olarak tanımlanan romatizma ağrılarının şiddetini artırdığı kabul edilmektedir. Bu bağlamda romatizma sorunu yaşayanların bitkisel ağırlıklı beslenmesi ve Omega-3 içeren besinleri tüketmesi tavsiye edilmektedir.

Besinlerin içeriğindeki vitamin ve mineraller sağladığı birçok fayda ile süreci daha rahat atlatmanızı destekleyecektir. Peki romatizma ağrılarına iyi gelen besinler hangileridir? İşte romatizma ile savaşan 6 gıda...

ÇİLEK

Antioksidan kaynağı olan çilek, içeriğindeki salisilik asit sayesinde özellikle iltihaplı romatizma ağrısı yaşayanlara tavsiye ediliyor. Salisilik asit, romatizma ilaçlarının da ham maddesi olarak kullanılıyor.

KETEN TOHUMU

Omega-3 yağ asidi barındıran besinlerin mutlaka romatizmalı hastaların diyet listesinde yer alması gerekmektedir. Keten tohumu da bu bağlamda içerisinde bolca Omega-3 barındıran bir besindir. Keten tohumunun yalnız tüketimi ya da diğer yiyeceklerle birlikte tüketimi ile romatizma kaynaklı ağrılar hafifletilebilmektedir.

YUMURTA

Her sağlıklı beslenme düzeninde karşımıza çıkan yumurta,içerdiği sülfür ve B vitamini sayesinde eklem ve doku gelişiminde önemlidir. Sülfür kemik ve kas dokusu gelişmesi için gerekli bir maddedir. Sağlam ve sağlıklı kemikler, romatizmaya daha zor teslim olacaktır.

BALIK

Balık, besin değerleri açısından hastalıkların tedavi sürecinde öne çıkan gıdalar arasında yer alıyor.

Soğuk suda yetişen balıkların (somon, ton balığı, vb.) içerdikleri omega 3 ve omega yağ asidi içerikleri iltihaplı durumlarda iyileştirici bir etkiye sahiptir. Hafta da birden fazla balık tüketmek, eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

NAR

Vücuttaki ödemi atan nar, romatizma ve eklem ağrılarına iyi geliyor. Yaşlılığa bağlı gelişen kas ağrılarını hafifletiyor. Kansızlığı bitiriyor. Kış aylarının en bereketli meyvesi nar, bolca antioksidan içeriyor.

ZENCEFİL

Güçlü bir iltihap giderici olan zenfecil, romatizma tedavisinde de öne çıkıyor. Kan sulandırıcı özelliği nedeniyle dikkatli kullanılması önerilen zencefil, toz veya kök halinde tüketilebiliyor.