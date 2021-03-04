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- RSV virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Respiratuar Sinsisyal Virüs korunma yolları
RSV virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Respiratuar Sinsisyal Virüs korunma yolları
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 14:23
- Güncelleme : 04.03.2021 - 14:25
Respiratuar Sinsisyal Virüs (RSV), bebeklik ve çocukluk döneminde alt solunum yolları enfeksiyonunun en sık görülen sebebidir.
RSV, her yıl sonbaharın sonundan ilkbahara kadar yaklaşık beş ay süren salgınlar yapmaktadır.
Yenidoğan bebeklerin %60’ı doğumlarından sonraki ilk salgında RSV’ye maruz kalırlar. Yaşamlarının en geç 2.-3. yıllarına kadar tüm çocuklar RSV enfeksiyonu geçirir.
Peki RSV virüsü nedir? İşte Respiratuar Sinsisyal Virüs hakkında merak edilenler..
RSV VİRÜSÜ NEDİR?
Respiratuar Sinsisyal Virüs; grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetlere neden olan bir enfeksiyon olarak tedavisinde gecikildiğinde akciğerleri tehdit ediyor.
Tüm yaş gruplarında özellikle bebekler ve yaşlılarda yaşamı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüs, son yıllarda görülme sıklığındaki artışla dikkat çekiyor.
Astım ve diğer kronik akciğer hastalıklarının alevlenmesine neden olabilmektedir. Prematüre doğum, doğuştan kalp hastalığı ve bağışıklık yetmezliğinin RSV enfeksiyonu riskini artıran, ağır ve ölümcül seyretmesine neden olan durumlardır.
RSV VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
RSV tıpkı grip ve nezle bulgularına benzer şikayetlere neden olurken prematüre doğanlarda veya bebeklerde huzursuzluk, beslenmeme, sık nefes alma ya da solunum düzensizliklerine neden olmakla birlikte virüsün tek kaynağının insanlardır.
Çevreden yada yakınlarındaki bu bulguları sergileyenlerden bireye çabucak bulaşır.
RSV virüsünün bulaşması enfekte salgılar ile doğrudan ve yakın temasla oluşurken, virüs çevre yüzeylerce saatlerce, ellerde ise yarım saatten fazla canlı kalabiliyor.
RSV VİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARI
Koruyucu aşısı bulunmayan RSV hastalığını önlemek amacıyla, prematüre bebekler için antikor içeren iğnelerle koruma sağlanabilir.
- Sigara dumanından uzak durun,
- Kalabalık ortamlardan ve yakın temastan kaçının,
- Ortamı düzenli aralıklarla havalandırın,
- Ellerinizi sık sık yıkayın, çocuğunuza da ellerimizin mikrop barınağı olduğunu anlatarak el yıkama alışkanlığı kazandırın,
- Risk grubunda iseniz grip aşısı olun; çocuğunuz da yüksek risk grubunda ise altıncı aydan başlayarak influenzaya karşı (grip virüsü) aşısını yaptırın,
- Solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerden uzak durun,
- RSV enfeksiyonu olan personelin yüksek risk taşıyan çocuklara bakımını engelleyin.