Ruh halinizdeki düşüşü düzeltmek ve daha iyi hissetmek, sadece besleyici bir gıda tüketmek kadar kolay olabilir. İşte sağlığı geliştiren özellikleriyle ruh halinizi iyileştirecek 15 lezzetli besin.

Kendinizi biraz kötü mü hissediyorsunuz? Doğanın en sağlıklı ve besleyici gıdalarını yemek yardımcı olabilir. Elbette hiçbir yemek mucizevi bir tedavi değildir, ancak meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve yağsız proteinle dolu sağlıklı bir diyet, sizi doyurmak, vücudunuza enerji vermek ve genel olarak en iyi şekilde hissetmenize yardımcı olmak söz konusu olduğunda harika bir şekilde iş görebilir.

İşte bol miktarda faydalı besin ve sağlığı geliştiren özelliklerle, moralinizi yükseltme ve ruh halinizi iyileştirme yeteneğine sahip gıdalar.

RUH HALİNİZİ İYİLEŞTİRECEK 15 LEZZETLİ BESİN

Kırmızı dolmalık biber

Kırmızı dolmalık biberlerin portakaldan daha fazla C vitamini içerdiğini biliyor muydunuz? Diğer dolmalık biberler arasında en besleyici olanı kırmızı olanıdır. Bu düşük kalorili, besleyici yoğun sebzeler, ruh halinizi iyileştirebilecek birçok vitamin ve besin içerir ve bu da onu harika bir yiyecek haline getirir.

Kefir

Bu fermente süt içeceği yoğurda benzer ve bol miktarda probiyotik sağlık yararı sunar. Kefir içerek bağırsağınızdaki iyi bakterileri yenileyebilir, sindirimi iyileştirebilir ve hatta bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

Bamya

Bu yeşil süper sebze, kalorisi düşük ve lif oranı yüksek olan harika bir gıdadır. Özellikle kalp sağlığına uygun çözünür lif içerir. Bamya ayrıca, kalbinize yardımcı olabilecek ve iltihaplanmaya karşı savaşabilecek birçok bitkisel gıdada bulunan mikro besinler olan polifenoller bakımından da zengindir.

Keten tohumu

Günlük bitki bazlı protein nedefinize ulaşmanın kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? Sabah kahvaltısına keten tohumlarını karıştırmayı deneyin. Keten tohumu, uzmanlar tarafından kalp sağlığını iyileştirmek için önerilen tüm besinler olan omega-3 yağ asitleri, lif ve lignanlar ile doludur.

Muz

Muzdaki B6 vitamini, bilişsel gerilemeyi önlemeye ve ruh hali ile ilgili semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, muzlar daha iyi sindirim için günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 12'sini sağlar.

Çikolata

Araştırmalar, antioksidan dolu bitter çikolatanın serotonin seviyelerini artırabileceğini ve bilişsel düşüşe karşı koruma sağlayabileceğini gösteriyor. Hiçbir gıda mucizevi etki gösteremez ancak günlük birkaç parça bitter çikolata ile tansiyondan kalp sağlığına birçok farklı fayda elde edebilirsiniz.

Avokado

Avokado, kalp dostu doymamış yağ, lif ve fitokimyasallar (bitkilerde biyolojik olarak aktif bileşenler) içerir. Harika tatları ve neredeyse tüm tariflere eklenebilir olmasıyla avokado, anlık ruh hali iyileştirme gücü ile tüketilebilecek en iyi meyvelerdir biri.

Somon

Somonu tam bir beyin yemeği olarak düşünün. Somon balığının içinde bulunan önemli bileşik dokosaheksaenoik asit (DHA), bu balığın kalbiniz ve metabolizmanız üzerindeki yararlı etkilerinin yanı sıra, merkezi sinir sisteminin korunmasına da yardımcı olur.

Ispanak

Özellikle kolesterolü düşürebilen nitrat içeriği ile kalp dostu bir sebze olan ıspanak, ayrıca demir ve C vitamini zenginliğiyle de öne çıkıyor. Nitratlar ayrıca atletik performansı artırmaya yardımcı olabilir, bu nedenle daha iyi bir egzersiz seansı istiyorsanız Temel Reis gibi bir ıspanağı deneyebilirsiniz.

Antep fıstığı

Uyku sorunları mı çekiyorsunuz? Akşam yemeğinden sonra bir avuç kadar fıstık yemeyi deneyin. Bu kuruyemişlerdeki protein, B6 vitamini ve magnezyum, daha iyi uyku için harikadır ve sonuç olarak diğer gün daha zinde hissetmenize yardımcı olabilir.

Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi kalp dostu bir kahvaltı için harikadır. Yulaf ezmesinin çözünür lifleri sizi daha uzun süre tok tutar. Ayrıca yulaftaki B vitaminleri de vücudunuzun tükettiğiniz tüm gıdalardan enerji almasına yardımcı olur.

Kahve

Ve klasik bir fincan kahveyi de unutmayalım. Düzenli olarak kahve içenler üzerine yapılan on yıllık bir araştırmaya göre, kahve depresyon için riski azaltıyor.

Kuşkonmaz

Moralinizin çok düştüğünü mü hissediyorsunuz? Akşam yemeği için biraz kuşkonmaz yapmayı deneyebilirsiniz. Kuşkonmazlar, bağırsaklarınıza iyi gelen prebiyotikler ve idrar söktürücü etkileri ile bilinen amino asit asparagin içerir. Ruh haliniz ve genel sağlığınız için harikadır.

İncir

İncir, içerdiği potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demir içeriği nedeniyle daha iyi hissetmenize yardımcı olabilecek başka bir besindir. Bu mineraller uykuya dalmanın anahtarı olan kan akışına ve kas kasılmasına yardımcı olur.

Yumurta

Yuurtaları harika bir protein kaynağı olarak bilirsiniz, ancak yumurta aynı zamanda hafıza, ruh hali ve kas kontrolünde önemli bir besin olan kolin ve nörolojik fonksiyona yardımcı olan B12 vitamini de sağlar.