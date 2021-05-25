Ruhsal hastalıkların doğal şifası: Tuz lambası

Tuz lambası, yaşam alanlarını aydınlatırken aynı zamanda fiziksel ve ruhsal olarak rahatlamalarını sağlayan, kristal kaya tuzundan elde edilen dekoratif ürünlerdir.

Doğal taşların ruha ve vücuda olan faydaları pek çoktur ve saymakla bitmez.

Bunlardan biri olan Tuz lambası, klasik bir lamba gibi görünüp sadece aydınlatma gibi görünse de, uzmanların araştırmaları ve kullananların yorumları onu bir lamba olmaktan öteye taşımakla birlikte giderek daha popüler bir hal almaktadır.

Sağlık açısından pek çok faydası bulunan tuz lambasının ne olduğunu, faydalarını, nelere iyi geldiğini bu içerikte sizler için birleştirdik.

Kronik rahatsızlıklarınız ya da solunum yolu rahatsızlıklarınız mı var, mental anlamda kendinizi iyi hissetmiyor musunuz? Ya da depresyondan kurtulmak mı istiyorsunuz? Alerjik hastalıklarınız sizi her sabah rahatsız mı ediyor?

Bu tip sorunlar, genellikle insanları fazlasıyla rahatsız eder ve tedavi yollarının bulunması adına çok ciddi rakamlarda paralar harcanabiliyor. Aslında yaşam alanlarınızdaki kalite standardını yükseltmeniz, bu tip rahatsızlıkların önüne geçmenize yardımcı olur.

Tuz lambaları, içeriğindeki negatif iyonlarla özellikle ruhsal hastalıkları önlemeye yardımcı olur.

TUZ LAMBASI NEDİR

Tuz lambası, kaya tuzu veya Himalaya tuzu kullanılarak yapılan bir tür lambadır. Kaya tuzunun veya Himalaya tuzunun içerisine bir ampulün veya mumun yerleştirilmesiyle elde edilen tuz lambasının sağlık açısından pek çok faydası vardır. Ayrıca tuz lambaları dekoratif ve şık bir görünüm de sunarlar.

Uzak doğu ülkelerinde daha sık kullanılan ve son dönemlerde Türkiye’de de bir hayli alıcı buluna lambaları kullananlar, kısa sürede etkisini görebildikleri için çevresindekilere de kolaylıkla önerebiliyorlar.

Her odanın büyüklüğüne göre farklı farklı boyutlarda üretilebilen ve istendiği gibi şekillendirilebilen tuz lambaları, kaya tuzunun doğasında var olan negatif iyonlar ile ortamın havasında bulunan zararlı pozitif iyonları ve bakterileri yok etme potansiyeline sahiptir. Bu sayede solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler rahat rahat nefes almaya başlar ve yaşam kalitesi artış gösterir.

Tüm bunlara ek olarak kristal kaya tuzundan üretilen tuz lambasının içeriğinde yer alan negatif iyonların etki ettiği daha birçok faktör vardır.

TUZ LAMBASININ FAYDALARI

Ortamdaki nem dengesini sağlar: Tuz suyu tutucu özelliğe sahiptir. Tuz lambaları da havanın fazla nemli olmasını engeller. Nemli ve rutubetli ortamlarda kullanılan tuz lambaları ortamdaki fazla nemi çekerler ve havanın nem oranını dengeli bir hale getirirler.

Tuz suyu tutucu özelliğe sahiptir. Tuz lambaları da havanın fazla nemli olmasını engeller. Nemli ve rutubetli ortamlarda kullanılan tuz lambaları ortamdaki fazla nemi çekerler ve havanın nem oranını dengeli bir hale getirirler. Kas ağrılarını dindirir: Eklem ve kas ağrıları havanın neminin fazla olduğu durumlarda şiddetlenir. Tuz lambalarının havadaki nemi tutma özelliği olduğu için kas ve eklem ağrılarını da azaltır.

Eklem ve kas ağrıları havanın neminin fazla olduğu durumlarda şiddetlenir. Tuz lambalarının havadaki nemi tutma özelliği olduğu için kas ve eklem ağrılarını da azaltır. Solunum yollarına iyi gelir: Tuz lambalarının havayı iyonize etme özellikleri bulunur. Bulunduğu ortama negatif yüklü iyonlar gönderen tuz lambaları, havanın temizlenmesini ve yenilenmesini sağlarlar. Özellikle astım hastalarının rahat etmesini sağlayan tuz lambaları, nefes almayı rahatlatır ve kolaylaştırır.

Tuz lambalarının havayı iyonize etme özellikleri bulunur. Bulunduğu ortama negatif yüklü iyonlar gönderen tuz lambaları, havanın temizlenmesini ve yenilenmesini sağlarlar. Özellikle astım hastalarının rahat etmesini sağlayan tuz lambaları, nefes almayı rahatlatır ve kolaylaştırır. Uyku kalitesini yükseltir: Tuz lambası uyku kalitesini yükseltici özelliğe sahiptir. Gece lambası olarak kullanıldığı durumlarda ortamın havasını dengeleyerek rahat nefes alınmasını sağlatan tuz lambaları, havayı izole ettiğinden uykunun kalitesini arttırır.

Tuz lambası uyku kalitesini yükseltici özelliğe sahiptir. Gece lambası olarak kullanıldığı durumlarda ortamın havasını dengeleyerek rahat nefes alınmasını sağlatan tuz lambaları, havayı izole ettiğinden uykunun kalitesini arttırır. Pozitifliği artırır: Tuz lambaları dekoratif görünüşlü taşlardır. Hoş görünümleri ve sağlık açısından etkileri bireylerin daha pozitif düşünmesine de yardımcı olur. Huzur veren tuz lambaları havayı temizleyici özellikleri sayesinde vücudun kendini daha iyi ve zinde hissetmesini de sağlar.

Tuz lambaları dekoratif görünüşlü taşlardır. Hoş görünümleri ve sağlık açısından etkileri bireylerin daha pozitif düşünmesine de yardımcı olur. Huzur veren tuz lambaları havayı temizleyici özellikleri sayesinde vücudun kendini daha iyi ve zinde hissetmesini de sağlar. Migren, bronşit, astım ve KOAH gibi kronik hastalıkların giderilmesinde etkilidir.

Odaklanmaya faydalıdır: Tuz lambaları nefes alış verişinin rahat yapılmasını ve pozitif hislerin yükselmesini sağladığından odaklanmaya da faydalı olurlar. Kendini rahat ve huzurlu hisseden bireyler işlerini daha kısa sürede ve daha verimli bir şekilde tamamlarlar. Tuz lambasının bütün etkileri birleştiğinde insanda odaklanma ve yüksek performansta çalışma etkisi yapar.

Tuz lambaları nefes alış verişinin rahat yapılmasını ve pozitif hislerin yükselmesini sağladığından odaklanmaya da faydalı olurlar. Kendini rahat ve huzurlu hisseden bireyler işlerini daha kısa sürede ve daha verimli bir şekilde tamamlarlar. Tuz lambasının bütün etkileri birleştiğinde insanda odaklanma ve yüksek performansta çalışma etkisi yapar. Tuz lambası bulunduğu ortama negatif iyon göndermeye yarar. Bu iyonlar havayı temizleyici ve yenileyici etkiye sahiptir. Tuz lambasının ortama yaydığı negatif iyonlar, nefes almayı kolaylaştıran bir etkiye de sahiptir.

Tuz lambası şifa amaçlı pek çok şekilde kullanılabilir. İnsanı rahatlatan ve pozitif düşünme yoluna iten tuz lambaları çoğu zaman meditasyon ve yoga gibi fiziksel aktivitelerde de kullanılırlar.

TUZ LAMBASININ KULLANIMI

Tuz lambası hem dekoratif hem de sağlıklı bir ürün olduğu için kullanım alanı da oldukça geniştir. Genellikle oturma odalarında ve salonlarda kullanılan tuz lambaları; havayı iyonize ederek nefesi rahatlattığı için yatak odalarında da sıklıkla kullanılırlar. Gece lambası yerine odalarda kullanılan tuz lambaları hoş bir görüntü sunarlar.

Çalışma odalarında ve ofislerde odaklanmayı arttırıcı etkisi sebebiyle kullanılan tuz lambaları yüksek performanslı bir iş hayatını da mümkün kılar. Ayrıca iş merkezlerinde, ofislerde, otellerde, spalarda ve çeşitli güzellik salonlarında dekoratif amaçlı kullanılan tuz lambaları sağlığa da çok iyi gelirler. Dekorasyon alanında da aktif olarak rol alırlar.

Tuz lambalarının sağlık üzerindeki pozitif faydaları bir hayli fazladır, yazımızın bir bütününden de bunu anlayabiliyorsunuz. Ancak piyasada sahte tuz lambalarının bir hayli fazla olduğunu ve buna karşı tedbirli davranılması gerektiğini de bilmeniz gerekir. Peki, bir tuz lambasının orijinal olup olmadığı nasıl anlaşılabilir?

SAHTE TUZ LAMBASI NASIL ANLAŞILIR

Günümüzde çok fazla sahte ürün satan firmalar var. Bunlara karşı önlem alabilmeniz için öncelikle ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Peki, tuz lambasının sahte olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

Çok dayanıklı ise: Tuz lambaları, doğal kristal kaya tuzundan üretilir ve bu tuz kırılgan bir yapıya sahiptir. Lamba sert bir temasa maruz kaldığında hiçbir etki göstermiyorsa muhtemelen sahtedir.

Işığı çok parlaksa: Gerçek bir aydınlatma aracı olarak tuz lambasını tercih etmemelisiniz. Tuz lambası bulunduğunuz ortama aydınlık verir fakat çok fazla parlaklık sağlıyorsa bu durum ürünün sahte olduğu anlamına gelir.

Neme dayanıklıysa sahte olabilir: Tuz lambaları, doğası gereği gereği neme dayanıksızdır. Çünkü tuz nem emici bir etkiye sahiptir. Tuz lambasının sahte olup olmadığı en iyi neme maruz kaldığında etki göstermiyorsa anlaşılabilir.