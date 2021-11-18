Ruhu iyileştiren ritüel: Evde adaçayı yakmanın 9 şifası

Ruhani bir ritüel olarak kabul edilen adaçayı yakmak, antik çağlardan beri kullanılan bir yöntem olup kötü enerjinin uzaklaşmasından psikolojik birçok soruna kadar şifa oluyor.

Adaçayı, nane ailesine mensup bir bitkidir ve birçok farklı türü vardır. Geçmişten günümüze; dünyanın farklı yerlerinde tıbbi, manevi, spirütüel ve mutfak gibi alanlarda kullanım geçmişine sahiptir.

Adaçayı antik çağlardan beri; oluşabilecek kötülükleri ve yılan ısırıklarını önlemek, kadınların doğurganlıklarını arttırmak gibi durumlarda sıkça kullanılmıştır.

Romalılar için adaçayının kutsal bir yeri olduğu söylenir öyle ki “kutsal bitki” adını verdikleri adaçayı Romalıların birçok ritüeline eşlik etmiştir. Öyle ki zamanla psikolojik rahatsızlıklar, kişisel bakım, böcek ısırıkları gibi alanlarda da kullanılmaya başlanılan adaçayının şifası sandığımızdan daha derin.

Peki evde adaçayı yakmak neye iyi gelir? İşte adaçayı yakmanın faydaları...

EVDE ADAÇAYI YAKMANIN 9 FAYDASI

Adaçayı antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bulaşıcı bakterileri, virüsleri ve mantarları hem bulunduğunuz ortamdan hem de bedeninizden uzak tutmanıza olanak sağlar.

Sinüs hastalıkları, boğaz iltihapları, baş ağrıları gibi rahatsızlıkların semptomlarını azaltmada yardımcı olur.

Farklı kültürlerdeki şifacılar geleneksel olarak ruhsal ikilemleri çözmek ve şifa dağıtmak amacıyla adaçayı tütsüsünü kullanmışlardır.

Adaçayı yakmak ruh halinizi değiştirmede etkili olabilir. Yapılan bazı araştırmalara göre bazı kültürlerde anksiyete, depresyon gibi bazı duygu durum bozukluklarını tedavi etmek için önemli bir geleneksel ilaç olduğu tespit edildi.

Negatif enerjiyi yok etmenize yardımcı olabilir. Kendinizi ve ortamınızı olumsuzluklardan kurtarmak için bir ritüel şekli olarak adaçayı tütsüsü yakmak oldukça yaygındır.

Yapılan araştırmalar adaçayının beyindeki belirli reseptörleri aktive eden bileşikler açısından oldukça zengin olduğunu ortaya koydu. Bu reseptörlerin asıl amacı; duygu durum seviyelerini yükseltmek, stresi azaltmak ve hatta ağrıyı hafifletmek olarak sıralayabiliriz.

Adaçayı yakmak uyku sorunlarını iyileştirmekle birlikte yastığa koyduğunuzda çok daha az kaygılı ve çok daha kaliteli bir uyku geçirmenize yardımcı olur.

Ortamdaki kötü enerjiyi yok ettiği ve tazelediği için gün içindeki veya dönemsel olarak hissettiğiniz yorgunluğu ve üstünüzdeki ağırlığı atmanıza yardımcı olur.

Tamamen doğal ve kimyasal içeriklerden uzak hoş bir koku sağlayarak pozitif hissetmenizi sağlar.

ADAÇAYI NASIL YAKILIR?

Bir tutam adaçayını temin edin ve mümkünse toprak bir güveç içine yerleştirin. Adaçayı tütsüsü elde etmek için bu kuru otları çakmakla tutuşturun. Birkaç saniye yanmasını bekleyin ve daha sonra söndürün. Söndürdüğünüzde, yanan kısımdan saplara kadar yavaş yavaş köz olduğunu göreceksiniz.