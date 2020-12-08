Ruşur taşı nedir, faydaları nelerdir? Cilt beyazlatan Ruşur taşı nasıl kullanılır?

İran hamam ritüellerinde kadınların güzellik sırrı olarak gösterilen ruşur taşı, beyazlatıcı etkisiyle oldukça merak ediliyor. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği ruşur taşı nasıl kullanılır?

İran kültüründe hamam taşı olarak bilinen ruşur taşı son senelerde Türkiye’de de popüler oldu.

Güzellik ve bakım konusunda internette bir hayli ilgi gören ruşur taşı doğal olarak elde edilmektedir. Peki, cilt beyazlatmada kullanılan ruşur taşı nasıl kullanılır? İşte detaylar..

RUŞUR TAŞI NASIL KULLANILIR?

Ruşur tebeşirin daha yoğun haline benzediği için ıslak cilde değdiğinde bir kısmı eriyecektir. Bu eriyen ruşuru cildinizde 1-2 dakika bekleterek peeling yapar gibi masaj yapmalısınız.

Ardından suyla durulayarak etkisini hissedebilirsiniz. Özellikle kuru ciltler için peeling sonrası oluşan ciltteki gerilmeleri ruşur sayesinde hissetmezsiniz.

İçerisindeki doğal maddeler aynı zamanda cildin nemlenmesini de sağlar. Vücudun tamamında kullanılabilen ruşuru nemli cilde sürmek yeterli olacaktır.

RUŞUR TAŞI NE İŞE YARAR?

İran’daki Sefitab mağarasından doğal olarak çıkarılan ruşur, bilinen diğer adını da bu mağaradan almıştır. İranlı kadınlar tarafından sıklıkla hamamda kullanıldığı için halk arasında hamam taşı olarak da adlandırılıyor.

İyi bir peeling özelliği olan hamam taşı, cildi ölü derilerden tek seferde arındırıyor ve bacaklarda zaman zaman oluşan batık sorunlarında da etkili bir çözüm oluyor.

Doğum lekeleri, yazın oluşan güneş lekeleri ve yaşlılık kaynaklı cilt kararmalarında da sıklıkla kullanılan ruşur, aslında İranlı kadınların beyaz cilde sahip olmak istedikleri için kullandığı bir güzellik malzemesi.

Cilt tonunda 2 haftada gözle görülür açılma sağlayan taş, doğal olması sebebiyle sık kullanımda herhangi bir yan etki oluşturmuyor.

RUŞUR TAŞI NERDEN ALINIR?

Bu doğal taşı aktarlardan ya da e-ticaret sitelerinden satın alabilirsiniz. Ruşur satın alırken dikkat etmeniz gereken konu ise taşın mühürlü olmasıdır.

Gerçek ruşur olup olmadığını üzerindeki mühürden anlayabilirsiniz.