Rusya: Sputnik V ve Sputnik Light, Omicron'a karşı koruyor

Rus yetkili Gintsburg, varyantla ilgili elde ettikleri sonucu paylaştı.

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün Müdürü Alexander Gintsburg, iki doz Sputnik V ve ardından bir doz Sputnik Light aşısı yaptırmanın koronavirüsün Omicron varyantına karşı tam koruma sağladığını iddia etti.

"İKİ AŞI OMICRON'A KARŞI TAM KORUMA SAĞLIYOR" AÇIKLAMASI

Rus Sputnik V ve Sputnik Light aşılarını geliştiren Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün Müdürü Gintsburg, video konferans yöntemiyle söz konusu aşılara dair yeni bulguları paylaştı.

Omicron varyantına karşı yaptıkları son araştırmalarda önemli sonuçlara ulaştıklarını anlatan Gintsburg, "Elde ettiğimiz ana sonuç, iki doz Sputnik V aşısının ardından 6 ay içerisinde bir doz Sputnik Light aşısının yaptırmanın Omicron varyantına karşı tam koruma sağladığıdır." dedi.

"YENİ VARYANTLAR ORTAYA ÇIKARSA..."

Halkın tümüyle aşılanmasına yönelik sürecin hızlandırılması gerektiğine işaret eden Gintsburg, "Eğer gelecekte koronavirüsün yeni varyantları da ortaya çıkarsa, bu varyantlara karşı koruma sağlayacak teknolojiye sahibiz." diye konuştu.

"FARKLI BİR ANLAYIŞIMIZ VAR"

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Sputnik V'nin onaylanması için Dünya Sağlık Örgütü'ne gerekli evrakları tümüyle teslim etmediğini bildirmişti.

Peskov, "Henüz teslim etmedik çünkü hangi bilgilerin gerektiği ve bunların nasıl temin edilmesi gerektiğine dair farklı bir anlayışımız var." ifadesini kullanmıştı.