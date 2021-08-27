Rusya'da dördüncü korona aşısı tescillendi

Rusya'da koronavirüse karşı geliştirilen "EpiVakKorona-N" isimli dördüncü aşının tescillendiği bildirildi.

Rusya Sağlık Bakanlığının ilaç kayıt sisteminde yer alan bilgiye göre, Vektör Araştırma Merkezinin geliştirdiği "EpiVakKorona-N" adlı aşı tescillendi.

Koronavirüse karşı geliştirilen 4'üncü aşının klinik deneylerine 19 Temmuz'da başlandığı bildirilmişti.

HAMİLE VE KRONİK HASTALARA UYGULANMAYACAK

18 ile 60 yaş arasındaki vatandaşlar için kullanılacak olan aşıyı, hamilelik dönemindeki kadınlar yaptıramayacak.

Söz konusu aşının kronik hastalığı olanlar için riskler yaratabileceği belirtiliyor.

TESCİLLENEN RUS AŞILARI

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus koronavirüs aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020’de, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı Ekim 2020’de, Çumakov Merkezinin geliştirdiği "KoviVak" aşısı da şubat ayında tescillenmişti.