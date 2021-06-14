Saç dökülmesini önlemek için 11 doğal çözüm

Günde 100 ila 200 saç telinin dökülmesi normal olarak karşılanır. Ancak rakamın daha yüksek olması durumunda, saçınızı güçlendirmenizi sağlayacak bazı doğal çözümleri tercih edebilirsiniz.

Saç dökülmesi, çok fazla insanı etkileyen yaygın bir sorundur. Küçük çaplı saç dökülmelerine alışmış olabileceğimiz doğru olsa da söz konusu büyük saç dökülmeleri olduğunda, endişemiz aynı ölçüde büyüyor ve benlik saygımız azalabiliyor.

Gelişen teknoloji sayesinde, saç ekimi gibi cerrahi müdahaleler ile dökülen saçların eski haline getirilmesi artık mümkün olabiliyor. Ancak bu işlemin sadece kellik oldukça ileri bir durumdayken yapıldığı ve atılması gereken ilk adımın saç dökülmesinin önlenmesi olduğu unutulmamalıdır. Saç dökülmesini önlemeye yönelik tıbbi tedaviler vardır, ancak saç derisine bakım yapmak için farmakolojik ürünlere başvurmak dışında, saç dökülmesi için doğal olarak yapılabilecek ve saçımızın kalitesini korumaya ve iyileştirmeye yardımcı olacak bir dizi doğal çözüm de var.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL ÖNLENİR?

Saç dökülmesi farklı sebeplerden kaynaklanabileceğinden ilk yapmamız gereken sorunun kaynağını bulmaktır.

Androgenetik saç dökülmeleri, yaygın erkek tipi saç dökülmesi olarak da bilinir ve erkeklerde kadınlardan çok daha fazla görülür. Saçınızın dökülmesinin nedeni bundan kaynaklanıyorsa, muhtemelen dökülmeyi geciktirebilirsiniz. Strese bağlı saç dökülmesi de yaşanılabilir. Uzun süreli stres veya endişe durumunda olduğumuzda olur. Vücudumuz ihtiyacından daha fazla kortizol üretmeye başlar, bu da besinlerin foliküllerimize doğru bir şekilde ulaşmasını engeller ve saç dökülmesi yaşanır. Bununla birlikte, bu tip saç dökülmeleri kolayca tersine çevrilebilir, çünkü stres ve dolayısıyla kortizol seviyeleri azaldığında, kan yeniden doğru şekilde dolaşır ve saçlar normal şekilde yeniden uzar.

Saçın büyümesi için belirli besinler gerekir ve eğer diyetimiz hepsini içermiyorsa, muhtemelen er ya da geç nispeten endişe verici bir saç kaybıyla karşı karşıya kalırız. Bu tip saç dökülmesi de eksikliğimiz olan besin maddelerini dahil ederek kolayca çözülebilir, kalıcı kellik değildir.

Saç derimizi olumsuz yönde etkileyebilecek birçok faktör vardır ve bunların çoğu bize bağlı değildir: Stres, hormonal dengesizlik, çevresel etkiler ve genetik bozukluklar... Neyse ki, bu sorunlarla karşılaştığınızda bile saç dökülmesinin çok şiddetli olmamasına yardımcı olacak saç dökülmesi çözümleri var.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

Saç dökülmesiyle doğal çözümlerle mücadele etmenin birkaç yolu vardır. Genel bir kural olarak, saç dökülmesi için en etkili evde tedavi, dolaşımı uyarmak ve folikülleri güçlendirmek için hafif bir masajla kafa derisine doğal kaynaklı ürünler uygulamaktır.

Badem Yağı

Badem, uygun saç büyümesi için çok sayıda faydalı besin içerir. Her yerde kolayca bulabileceğiniz birkaç damla badem yağı ile saç derinize mümkünse her gün nazikçe masaj yapın.

Aloe Vera

Uygulaması çok basittir, sadece bir aloe vera yaprağını yatay olarak kesmeniz ve saç köklerinin hemen üzerinde hafifçe ovalamanız yeterlidir. Aloe vera kristalini saçınızda kurumaya bırakın ve ardından bol su ile durulayın. İyi sonuçlar için bu prosedürü günlük olarak tekrarlayın.

Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi esansiyel yağı saç temizlendikten sonra uygulanmalıdır. Saç derisine yaklaşık 15 dakika masaj yapılmalıdır ve ideal olan, saç büyümesi üzerinde olumlu bir etki elde etmek için ürünü en az 45 dakika bekletmektir.

Soğan

Soğan yaralar ve cilt sorununa çare olarak uzun yıllardır kullanılır, bu nedenle bir cilt rahatsızlığından dolayı saç dökülmesine yardımcı olabilir. Bu sebze ayrıca saç köklerinde kan dolaşımını iyileştiren çok miktarda kükürt içerir.

Soğan şampuanı en etkili çözümlerden biridir. Sadece bir soğanı doğramak ve nötr bir şampuanda dört hafta marine etmeye bırakmak yeterli olacaktır. Birkaç yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı eklenirse etkisi çok daha güçlü olur.

Şampuan haricinde, soğan suyundan da yararlanabilirsiniz. Soğanın suyunu çıkardıktan sonra başınıza uygulayın ve yaklaşık 30 dakika etki etmesi için bırakın. Ardından saçınızı yıkayın. Tedaviyi en az üç ay boyunca haftada iki kez tekrarlayın.

Pancar

Pancardaki besinler, ister salatada, ister meyve suyunda yiyelim ya da saç köklerini güçlendirmek için başa uygulayalım, saç dökülmesini önlemede etkilidir. Kafa derisi için macun oluşturmak için pancarların kaynatılması ve ezilmesi gerekir. Yarım saat saçta kalması, ardından durulanması yeterlidir.

Yeşil Çay

Yeşil çay sadece vücudu arındırmak için kullanılmaz. Yeşil çay, saçın hem büyümesine hem de güçlenmesine yardımcı olabilecek ve böylece aşırı dökülmesini önleyen çok miktarda antioksidan sağlar. Uygulaması çok basittir. Yeşil çayı demledikten sonra soğumaya bırakın. Duş alırken çayı saçınıza tonik olarak dökün. İyi sonuçlar için uygulamayı haftada 2 kez tekrarlayın.

Biberiye Yağı

Saçı besleyen ve güçlendiren bir diğer uçucu yağ ise biberiyedir. Yağ, saç derisine masaj yapılarak uygulanır. Bu hareket kan dolaşımını uyarır ve saç köklerinin güçlenmesini sağlar. Bu yağı düzenli olarak kullandığınız şampuana da ekleyebilirsiniz.

Lahana

Lahana içeren bir diyet genellikle saçı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Öte yandan saç dökülmesi için maske olarak da kullanılabilir. Yarım çiğ lahana alın, doğrayın ve en az bir saat suda bekletin. Bu süre geçtikten sonra bir karıştırıcı ve biraz su yardımı ile kremsi dokuya gelene kadar karıştırın. Daha sonra saça krem olarak uygulayın ve en az yarım saat beklettikten sonra durulayın.

Yumurta Akı

Saçınız çok dökülüyorsa, dört yumurta beyazını çırpın ve dairesel hareketlerle saç derinize sürün. Yarım saat bekletin ve durulayın. Yumurtanın içindeki albümin, saç foliküllerini harekete geçirecek ve zayıf telleri güçlendirecektir.

Sarımsak

Bu mükemmel besin, saç dökülmesi tedavisinde de etkilidir. Sarımsakları ikiye bölün ve kafa derisine çok dikkatli bir şekilde sürün. Yanarsa veya cildiniz kızarırsa tedaviyi durdurun.

Zeytinyağı

Saç dökülmesini önlemek ve saçları beslemek için bir başka doğal çare de zeytinyağıdır. Her iki günde bir saça birkaç damla sürüp 15-20 dakika nazikçe masaj yapmak, iyi sonuçlar almak için yeterli olacaktır.

Saç derisine uygulanan bu çözümlerin dışında bir başka etkili çare de bazı besinleri diyetimize dahil etmektir. Yeşil çay, yumurta, lahana, pancar veya zeytinyağının özellikleri saçın kalitesini artırmaya yardımcı olacak ve böylece dış etkenlerden bağımsız olarak saç dökülmesini önleyecektir. Saç dökülmesini önlemenin ve tedavi etmenin birçok yolu vardır ve doğal çözümler çok geçerli bir seçenektir, ancak saç dökülmesinin kaynağını bulmak ve şiddetine bağlı olarak önlemek için her zaman bir uzmana gitmeniz önerilir.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli bir tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.