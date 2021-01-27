Saç ekimi sonrası ay ay değişim

Geçmişten günümüze gerçekleşen yeni buluşlar daha doğal saç görünümü, daha sık saç ekimi, yüksek tutunma oranları ve kafa derisinde minimum doku hasarını mümkün kılıyor.

Saç ekimi yöntemleri, günümüzde çeşitli medikal teknolojilerin de yardımı ile oldukça üst bir seviyeye ulaştı. Teknolojilerin gelişimi, saç ekim prosedürlerinden alınan verimi doğrudan etkiliyor.

Bizler, Neopital Saç Ekim Kliniği olarak bu alandaki teknoloji ve inovasyonları uluslararası standartlarda takip ediyoruz. Katıldığımız konferanslar, bünyemizdeki doktor ve bilim insanlarının yaptıkları arge çalışmaları, daha başarılı süreçleri garanti altına almayı amaçlıyor. Bugün de sizinle saç ekiminin sonuçlarını ay ay değerlendireceğiz. Süreci profesyonelinden dinleyin.

Saç Ekiminden Sonra Birinci Ay

Saç ekiminden sonraki ilk ay, kafa derinizin iyileşme ve kendini yenileme aşamalarını içerir. İlk üç gün içerisinde hiçbir şekilde ıslatmamanız ve kimyasal madde değdirmemeniz gereken saç deriniz, ilk yıkama işleminden sonra kendine gelmeye başlar. Yaraların kabuk bağlaması, kabukların yavaş yavaş çözülmesi süreci boyunca kafa derinizi vitaminler ve doktorunuzun tavsiye ettiği çeşitli besin takviyeleri ile desteklemeniz son derece önemlidir.

Saç ekiminden sonra birinci ayın karakteristik özelliği, ‘’şok döküme’’dir. Şok dökülme, ekilen greftlerin yaklaşık olarak yüzde sekseninin hızlı bir şekilde kafa derisinden ayrılmasıdır. Bu süreçte yastığınızda, havlunuzda çok sayıda saç teli görebilir ve endişelenebilirsiniz. Fakat bunun oldukça normal olduğunu, hatta sağlıklı bir saç gelişimi için gerekli de olduğunu söylememiz mümkün.

Saç Ekiminden Sonra 2 – 4 Ay+

Saç ekiminden sonraki ikinci ay, saçlarınızın dengesiz bir dökülme – uzama sürecine girmesi ile karakterize edilir. Bir yandan şok dökülme devam ederken yer yer saç diplerinizden uzamalar başlar. Fakat bunlar son derece dengesizdir ve bir bütüncül görüntü oluşturmaktan uzaktır. Aynı zamanda kafa derinizin iyileşme sürecinde bir dokusal tepki olarak sivilce çıkışı gözlemleyebilirsiniz. Eğer sivilceler sizi rahatsız ediyorsa mutlaka doktorunuzla görüşün.

Saç ekiminden sonra üçüncü ay saçınızda kepeklenmenin yaşanabileceği bir dönemdir. Saçlarınızın uzama süreci artık biraz daha dengelenir. Kafa derinizin gerekli tüm alanlarında uzamalar başlar ve yaralarınızın tamamen iyileşmesi mümkün hale gelir. Hastalarımızın çok büyük bir çoğunluğu, bu aşamada kızarıklıklarının yüzde yetmişinin geçtiğini rapor ediyor.

Saç ekiminden sonra üçüncü ve dördüncü ayda çıkan saç telleriniz son derece ince olacaktır. Bu durum sizi korkutmasın. Doğal süreç ve besin takviyeleri, ayrıca elbette sağlıklı bir beslenme rutini ile saçlarınız birkaç ay içinde kalınlaşarak gürleşecektir. Ayrıca henüz yeni çıkmaya başlayan saçlarınızın çıkış yönü ya da yapısı ile ilgili de endişeler duymanıza gerek yok. Çünkü saçlarınızın yaklaşık olarak yüzde üçünü görebiliyorsunuz. Bir bütün halinde görüntü, çok sayıda endişenizi yok edecektir.

Saç Ekiminden Sonra 5 – 6 Ay

Saç ekiminden sonraki beşinci ve altıncı a, saçın uzamasını net bir şekilde görmeye başladığınız dönemdir. Saçınız zamanla gürleşir ve neredeyse tüy görünümüne sahip olan teller kalınlaşarak ‘’saç teli’’ gibi görünmeye başlar. Bu dönemdeki saçlarınız nicelik bakımından ‘’son nokta’’ değil. Bu yüzden halen sabretmenizde ve gerekli takviye besinleri tüketmenizde fayda var. Altıncı aydan sonra da çok yüksek oranda saç çıkışı devam etmektedir.

Bu dönemde saç tellerinizin halen çok hassas olduğunu unutmamanız gerekiyor. Kafa derinize ve saçlarınıza tarak değdirmeyin, makine ile tıraş olmayın ve saçlarınızın temas ettiği suyun sıcaklığına dikkat edin. Optimal bir sıcaklık ve kimyasallardan kaçınarak sürdürülen bir gündelik rutin, saçlarınızın sağlığını ve uzun ömürlülüğünü etkileyecektir. Aşırı sıcak havadan kaçınmak şu anlama da geliyor: Altıncı ay bitene kadar, sizi yoğun buhar ya da çok sıcak bir sıvı ile temas ettirecek kapalı alanlardan da kaçınmanız gerekiyor. Kısacası spa, hamam gibi alanlar bu süreçte size yasak.

Saç Ekiminden Sonra 7 – 8 Ay

Neopital Saç Ekim Kliniğinde, uzman doktorlarımızda saç ekiminden sonraki tüm problem, soru ve sorunlarınız için de hizmetinizdeyiz. Saç ekiminden sonraki yedi ve sekizinci ay içerisinde hastalarımızın büyük bir çoğunluğu saçlarının iyice çoğaldığını söylüyor. Aslında bakarsanız, bu dönemde kafa derinizde gördüğünüz saçlar süreç sonundaki saçların yaklaşık yüzde seksenini oluşturuyor. Yani halen yüzde yirmilik bir gürleşme payı daha var, bu da harika bir sonuç.

Genellikle yedinci ve sekizinci aylarda saçlar kalınlaşır ve güçlenir. Bu dönemde kadınlar da erkekler de fön makinesi gibi ısı veren cihazları kullanabilir. Yine de, aşırı kullanım tavsiye edilmemektedir.

Saç Ekiminden Sonra 9 – 12 Ay

Son düzlüğe ulaştığınızda saç ekimi süreci sonrasında sabrın en önemli faktör olduğunu fark edeceksiniz. Birinci yılın sonundaki sonuç, saç ekiminin nihai sonucudur. Bu adımdan sonra saçlarınızı özgürce kullanabilir, şekillendirebilir, kesebilirsiniz. Elbette beslenmenize dikkat etmek ve saçınızı yıpratıcı rutinlerden kaçınmak her zaman yararlıdır. Fakat artık saçlarınızın ekstra hassas olduğu dönem tamamen geride kalmıştır.

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