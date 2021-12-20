Saç ekimini tercih edecek kişilerde en çok merak konusu olan noktalardan bir tanesi de sonuçların ne zaman ortaya çıkacağıdır.

Biliyorsunuz ki saç ekiminden sonra belirli bir süre beklemek gerekiyor. Çünkü öncelikle bir şok dökülme süreci oluyor ve daha sonra sonuçları görmek için belirli bir süre beklemek gerekiyor.

Bu durumda her aday öncelikle saç ekimi sonuçları ne zaman alınır gibi bir soruyu merakla soruyor. Ekim yaptırdıktan sonra saçlı görünümün ne zaman ortaya çıkacağını bilmek sizin de hakkınız oluyor. Ancak her adayda saç ekimi sonrası yeni saçların çıkma süresi değişiklik gösteriyor. Bu nedenle direkt olarak net süre belirtmek yanlış olur. Ancak ortalama bir tarih verecek olursak saç ekiminden sonra 10-12 ay içinde sonuçları tam olarak görebilirsiniz. Bu süreçte ne zaman sonuçları göreceğiniz saçın yapısı ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu nedenle saç ekimi için belirli bir süre beklemeniz gerekiyor. Dr. Yetkin Bayer sizin için bu süreci açıklıyor.

Saç Ekiminden Sonra Saçlar Ne Zaman Uzar?

Saç ekiminden sonra saçların uzaması için belirli bir süre beklemek gerekiyor. Saç ekim işleminde kullanılan yöntem ne olursa olsun belirli adımlardan geçtikten sonra saçların uzaması ve istenen sonuçların ortaya çıkması gerçekleşiyor. Öncelikle saç ekim işlemlerinde saçlar hemen uzamaya başlar. Canlı kalan saç kökleri her zaman uyum sağladığı anda uzama yeteneğini devam ettirir.

Bu süreçte saçlar hemen uzasa da sizler etkili sonuçları hemen görmezsiniz. Çünkü tam etkili olabilmesi ve sağlıklı bir şekilde uzayabilmesi için öncelikle saç köklerinin güçlenmesi gerekiyor. Bunun için öncelikle bir şok dökülme süreci oluyor. Şok dökülmeden sonra saçların tamamı dökülüyor. Bu süreçten sonra saçlar daha kısa süre içinde uzuyor ve etkiler ortaya çıkıyor.

2-3 ay içinde şok dökülme süreci başlıyor ve sonrasında birkaç ay içinde saçlar istenen uzunluğa geliyor. Bu nedenle yöntem önemli olmaksızın saç ekim işlemlerinde saçların uzaması için belirli bir süre beklenmesi gerekiyor. Bu sayede adayın belirli süre sonra gür, doğal ve sağlıklı saçları olur.

Saç Ekimi Sonrası Şok Dökülme

Şok dökülme süreci saç ekiminden sonra tedavinin bir süreci olarak nitelendirilebilir. Bu süreçte ilk iyileşme dilimi söz konusudur. Öncelikle ilk iyileşme süreci geçer. Yani kabuklanma ortadan kalkar ve saç telleri normal büyüme formuna gelmesi için dökülür. Bu süreçte yani ekimden ortalama 1-2 ay sonra saçlar komple dökülür. Tabii bu dökülme süreci bir günde olmaz. 1-2 ay devam eden dökülme süreci söz konusudur.

Şok dökülme süresi de kişiye göre farklı olacaktır. Şok dökülme sürecinde saç ekimi etkisini daha kısa sürede görmek için önerilen şampuan kullanılması gerekir. Aynı zamanda beslenme programı da saç köklerini güçlendirecek ve besleyecek şekilde olmalıdır. Aynı zamanda saçlı deriye düzenli olarak masaj uygulanmalı ve doktor tarafından verilen ilaçlar bu süreçte kullanılmalıdır.

Şok dökülme sürecinde ve sonrasında saç ekimi etkilerini daha kısa sürede görmek için saç keserken ustura ve makineden uzak durulmalıdır. Bu dönemde saç köklerini koruyacak makas ile saçların kesilmesi doğru olur. Şok dökülme sürecinin ardından saç kökleri daha güçlü çıkmaya başlar.

Ekilen Saçlar Ne Kadar Sürede Tutar?

Saç ekiminden sonra ekilen saçların tutması için belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Özellikle ilk 7-10 gün bu süreçte çok kritik bir zaman dilimidir. Ortalama 1 hafta sürecinde saç derisi hassas ve enfeksiyona açıktır. Bu nedenle hastalar bu süreçte hem bölge sağlığı hem de operasyon başarısı için bazı noktalara uygulamalıdır. Aynı zamanda ilk yıkama işlemi mutlaka klinikte uzmanlar tarafından yapılmalıdır. İlk yıkama işlemi saç ekiminden 3-4 gün sonra yapılabilir.

3 günlük süreden sonra saç ekiminin daha kısa sürede başarılı sonuç vermesi için her gün özel önerilen şampuanla saçlar yıkanmalıdır. Duş sırasında şampuanlar kafa derisine hassas bir şekilde 1-2 kez uygulanabilir.

Bu süreçte saçları kuruturken de havlu ile saçların nemi alınmalı ve saç kurutma makinesinden uzak durulmalıdır. İlk hafta kafa bölgesine hiçbir darbe gelmemelidir. Aynı zamanda alkol ve sigaraya da bir hafta ara verilmelidir. Bunun yanında uyku sırasında üst baş bölümü olan saç derisi yastıkla temas etmemelidir.

Saç Ekiminden Sonra Yeni Saçlar Ne Zaman Çıkar?

Saç ekiminde istediğiniz sonucu alabilmek için ortalama 1 yıl kadar beklemelisiniz. Bu süreçte beklentiler de her zaman gerçekçi olmalıdır. Bu süreç 1 yıl kadar sürdüğü için mutlaka yeni ekilen saç köklerine çok iyi bakılması gerekir. Hasta bu süre sonunda istediği saçlara sahip olabilir. Ancak sonuç kişi açısından tatmin edici olmazsa ikinci saç ekimi işlemi de yapılabilir.

Saç ekiminde doğru yöntem kullanılırsa ve saç ekim işlemi profesyonel bir sağlık merkezinde yapılırsa sonuçlar çok başarılı olur. Ancak yine de saç ekimi yaptıranlar her zaman sonuçları almak için belirli bir süre beklemelidir.

Saç Ekiminde Saçlar Çıkarken Yöntem Etkili mi?

Saç ekiminde sonuçların ortaya çıkma süreci kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bu süreçte saç ekiminde kullanılan yöntemlerin etkisi olup olmadığı merak ediliyor. Ancak sonuçların ortaya çıkma süreci tamamen hastanın dikkati ve çevresel faktörlere bağlıdır. Yani hangi saç ekim yöntemini tercih ederseniz edin sonuçları görme süreniz birbirine yakın olacaktır.

Saç ekiminde kullanılan yöntemin başarıya etkili olsa da saçların uzama süresine bir etkisi yoktur. Tüm yöntemlerden sonra bir şok dökülme süreci uygulanır ve sonrasında saç kökleri daha güçlü çıkar. Tabii bu sürecin tamamlanması ve saç köklerinin kuvvetli çıkması için belirli bir süre beklemek gerekir.

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