Saç ekimi yaptırmak genel olarak güvenlidir ancak vücuda uygulanan her tedavi gibi dermatologların ve uzmanların uyardığı bazı riskleri vardır. İşte saç ekimi yaptırmanın riskleri.

Saç ekimi, hastada herhangi bir ağrıya neden olmayan, klinik yatış gerektirmeyen ve önemli anatomik sistemleri etkilemeyen bir işlemdir.

Başka bir deyişle, başın bir kısmının tutulduğu doğru olsa da, hiçbir durumda beyin yapılarına ulaşılmaz ve iş sadece cilt düzeyinde yapılır. Bu nedenle, komplikasyonlar ve kayda değer riskler pek olası değildir.

Ancak, saç ekimi için uygun olarak sınıflandırılan tüm kişilerin yeterli sağlık durumuna sahip olması gerektiği unutulmamalıdır.

Saç ekimi çok güvenli bir operasyon olarak kabul edilir ve müdahaleden kaynaklanan çok az risk vardır. Bu teknik, vücudun önemli anatomik yapıların olmadığı bölgelerde gerçekleştirilir ve genellikle başarılı olarak sonuçlanır.

Öte yandan vücuda uygulanan her tedavi gibi dermatologların ve uzmanların uyardığı bazı riskleri olabilir.

Lokal anestezi altında yapılan ve hastaneye yatış gerektirmeyen minimal bir ameliyat olmasına rağmen, özellikle iyileşme sürecini kontrol altına almak ve enfeksiyonları önlemek için gerekli önlemler alınmadığında ortaya çıkabilecek bir takım yan etkiler de vardır.

İşte saç ekimi yaptırmanın riskleri:

KANAMA

Saç ekimi sonrası kanama sık görülen bir durum değildir. Ameliyat sonrası kanama meydana geldiğinde biriken kanın alınması için acil tedavi gerekme riski vardır, bu gereklidir çünkü cilt altında kalırsa iyileşme süreci gecikecektir. Bu durumu önlemenin en iyi yolu, tekniği uygulayacak olan profesyonellerin talimatlarına uymaktır.

Bu riski azaltmak için hastanın operasyondan en az 15 gün önce aspirin veya antienflamatuar ilaçlardan kaçınması gibi saç cerrahı tarafından verilen temel tavsiye ve talimatlara uyması önemlidir, çünkü bu ilaçlar kanama sorunları riskini artırır.

ENFEKSİYON

Bu risk her türlü ameliyatın doğasında vardır ve saç ekimi bundan muaf değildir, cildin ameliyat edildiği her işlemde ne kadar küçük olursa olsun enfeksiyon riski vardır.

Gerçek şu ki, bu tür enfeksiyonlar, uygun temizlik yapılarak ve bir doktorun reçete edeceği bir dizi antibiyotik kullanılarak kolayca kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir. Profesyonellerin talimatlarını takip ederseniz, komplikasyon olmadan üstesinden gelebilirsiniz.

ANESTEZİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Anestezi uygulamasının riski, ne kadar az olursa olsun, uygulanacak herhangi bir müdahalede bir kez daha dikkate alınması gereken bir faktördür. Saç ekimi vakalarında kullanılan dozlar çok küçük olduğundan, riskler çok nadiren ortaya çıkma eğilimindedir ve genellikle kusma, baş dönmesi veya rahatsız edici bir baş ağrısı gibi yan etkilerle sınırlıdır.

Saç ekiminde her zaman lokal anestezi kullanılır.

SİKATRİZASYON

Kılcal implant veya kılcal greftin strip yöntemi (Strip) ile kullanılması durumunda bölgede oluşan izlerin deformasyona uğrama riski vardır. Bu deformasyonlar veya anormal izler yeni bir ameliyatla veya yara izinin üzerini örtmek için saç greftleri yerleştirilerek FUE yöntemi yardımıyla düzeltilebilir.

Özellikle iyi bir cerrah tarafından uygun cerrahi teknik kullanılır ve gerçekleştirilirse, deforme olmuş yara izlerinin görünümü minimuma indirilebilir. Diğer durumlarda, yara izi deforme olmaz, ancak çirkin görünebilir veya onu çevreleyen deriden farklı bir renkte olabilir.

Yara izinin daha fazla görünür olmaması için müdahaleden sonraki ilk aylarda ve özellikle ilk 15 gün boyunca güneşten korunması gerekir. Güneşe maruz kalmak, yara izinde daha fazla pigmentasyona neden olabilir ve bu da onu daha görünür hale getirir. Her durumda, tütün bu süreci geciktirdiği için sigara içenlerin iyileşme sürecinde her zaman daha yüksek komplikasyon riskine sahip olduklarına dikkat edilmelidir.

ŞİŞLİK VE YARALAR

Saç ekimi yaptıran bazı hastalarda geçici de olsa alın ve göz kapaklarında şişlik olabilir. Bu komplikasyon operasyondan sonraki ilk günlerde yüzüstü uyuyan hastaları etkiler, bu nedenle bu komplikasyondan kaçınmak için ilk günler oturarak uyumanız önerilir.

HASSASİYET KAYBI

Bu, başka bir riskdir. Geçicidir ve üç veya dört hafta içinde doğal olarak kaybolur. İyileşme sürecinde aşırı önlem alınmasını gerektiren sağlık sorunu (şeker hastalığı vb.) olmadıkça iyileşmenin kötü olması nadirdir. Geçmediği durumlarda, düzeltilebilir ve iyileştirilmesi için farklı tedaviler uygulanabilir.

SİNİR HASARI

Yukarıda açıklanan hassasiyet kaybına ek olarak, saç ekimi ameliyatı sırasında bazı duyu sinirleri zarar görebilir. Sinir yaralanmaları hem donör bölgede hem de saç ekim alanında geçici veya kalıcı duyu kaybına neden olabilir. Ancak çoğu zaman bu lezyonlar zamanla düzelir ve kalıcı duyu kaybı son derece nadirdir.

KRONİK AĞRI

Kronik ağrı tedavi edilen bölgeye yerleşebilir ancak çok nadir görülen bir komplikasyondur, bu nedenle kendini bu durumda bulan her hasta derhal doktoruna haber vermelidir.

FOLİKÜLİT

Ameliyattan yaklaşık üç ay sonra saçlar büyümeye başladığında, büyüyen saçların derinin kırılmasına bağlı olarak folikülit veya iltihaplanma noktaları ortaya çıkabilir. Olası foliküliti kontrol altına almak için iyileşme döneminde tıbbi kontroller şarttır.

ALERJİK REAKSİYONLAR

Oldukça nadir olmakla birlikte saç ekimiyle ilgili lokal alerjiler tanımlanmıştır. Bu komplikasyondan kaçınmak için hasta, yaşadığı her türlü alerjiyi doktoruna bildirmelidir.

Öte yandan müdahale sırasında veya iyileşme sırasında kullanılan ilaçlara daha ciddi olan sistemik reaksiyonlar gelişebilir. Alerjik reaksiyonlar ek tedavi gerektirebilir.

Bu alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için cerrah, hastayı tedaviye göndermeden önce her türlü komplikasyonu elemek etmek için her zaman bir dizi test yapacaktır.

SAÇ DÖKÜLMESİ

Müdahaleden birkaç gün sonra donör bölge çevresinde ve saç alınan bölgede saç dökülmesi meydana gelebilir. Bu kayıp geçicidir, saç yaklaşık üç ay sonra toparlanır ve normal büyüme ve düşme dökülme döngüleri ile uzamaya devam eder.

Bu durumun ortaya çıkması cerrah tarafından tahmin edilemez ve çok nadirdir ancak hastada endişeye neden olabilir. Bu durum ortaya çıkarsa, saçlar tekrar çıkana kadar şapka takmanız önerilir.

KOMPLİKASYONLARI ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Bu riskleri azaltmak için hastanın temel önerilere ve saç ekimi sonrası bakım konusunda uzman doktorun tavsiyelerine uyması gerekmektedir.

Bunlardan bazıları:

- Klinik tarafından sağlanan kitin öğelerini kullanın. Uyku pedi, saç bandı, şampuan ve saç ekim spreyi ve ilaçlar.

- Operasyondan iki gün sonra saçı ilk kez yıkayın. O andan itibaren, verilen talimatları izleyerek dikkatlice uygulayın.

- En az bir ay güneşlenmekten kaçının.

- En az iki hafta boyunca aşırı terlemeyin ve fiziksel efor aktiviteleri yapmayın.

- İlk 6 ay ağda, jel ve saç spreyi gibi saç ürünlerini kullanmayın.

- Kaşımayın.

Saç ekimi basit bir işlem olmasına rağmen riskleri olan bir cerrahi müdahaledir. Gördüğünüz gibi, bu riskler alarm nedeni değildir, ancak onlardan kaçınmak için mümkün olan her şey yapılmalıdır. Deneyimli profesyoneller ve diğer hastalardan gelen iyi deneyimler ile uzmanlaşmış bir saç kliniği seçmek, saç ekimi komplikasyonlarından kaçınmanın ilk adımıdır. Ameliyattan sonra iyi bir ön tavsiye ve takip ve tedaviden sonra ekilen saçın hassas bakımı da saç ekimi riskinden kaçınmak için çok önemlidir.