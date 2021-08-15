Saç ekimiyle ilgili doğru bilinen 6 yanlış

Saç ekimi operasyonuyla ilgili halk arasında birçok hatalı bilginin dolaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. Emin Sır, bilinen yanlışları 6 madde de açıkladı.

Saç ekimi, daha çok erkek tipi kellik dökülmesi olan kişilere ya da kadınlarda altta yatan bir sebep yoksa kulak arkasında yeterli miktarda saçı olan kişilere yapılabiliyor. Stres ve çeşitli hastalıklara bağlı saç dökülmelerinde ise önce altta yatan sebepler araştırılıp ortadan kaldırıldıktan sonra saçlar yerine gelmez ise her iki kulak arasında yeteri kadar saçı olan kişilere saç ekimi yapılabiliyor.

Saç ekimi operasyonuna başlamadan önce hastanın sağlığı ile ilgili bir risk olup olmadığına dair yapılan testlerin sonucuna göre yol haritası çizildiğini söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Emin Sır, ekim işleminden önce hastanın kellik durumu, saçların alınacağı donör alan ve saçların yapısı ile ilgili ayrıntılı bir muayene yapıldığını ve verici alanda yeteri kadar kök yoksa hastaya operasyonun iptal edildiğini ifade etti.

DOĞRU BİLİNEN 6 YANLIŞ

Saç ekimi işleminde FUT ve FUE denen iki yöntemin ayrı ayrı ya da bir arada kullanılabileceğini belirten Uzm. Dr. Sır, halk arasında bu operasyonun saç köklerini çoğaltmaya yönelik olduğunun düşünüldüğünü ancak saç ekiminde, kıl folliküllerinin çoğaltılmadığını, var olan kıl folliküllerinin yerinin değiştirildiğini söyledi.

Halk arasında saç ekimi ile ilgili hatalı veya eksik bilgilerin dolaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. Sır, doğru bilinen yanlışları 6 madde de sıraladı:

Yazın saç ekimi yapılmaz: Kişiler işlem sonrası doktorunun talimatlarına uygun davranırsa her mevsim saç ekimi yapılabilir.

Tepe bölgesine saç ekilmez: Deneyimli doktorlar bu bölgeye de saç ekimi gerçekleştirebilir.

Ekilen saçları kısa kestirmemek gerekir: Ekilen saçlar sizin kendi saçınız olduğu için ve tamamen normal olacağı için istenen kısalıkta kestirilebilir.

Saçlar geriye taranmalı: Ekilen saçları istenen yöne taranabilir.

Saç ekimi bir kere yapılabilir: Hastanın verici sahası uygunsa gerekirse 2. ya da 3. seans işlem uygulanabilir.

Ekilen saçlar tamamen dökülebilir: Ekim sonrası şok dökülmeyi takiben işlem uygun ellerde ve merkezlerde yapılmışsa saçlarınız tekrardan çıkacak ve gür bir hal alacaktır.