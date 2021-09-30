Saça rasta nasıl yapılır? Rastalı saç bakımı ipuçları

Rasta eski zamanlardan beri uygulanan farklı ve marjinal tarz severlere hitap eden bir saç şeklidir. Peki saça rasta nasıl yapılır? İşte rasta hakkında bilmeniz gerekenler...

Rasta deyince herkesin aklına gelen tek bir isim var: Bob Marley...

Rasta, gören herkesi etkileyen ancak pek çok kişinin cesaret edemediği bir saç modelidir. Çünkü sürekli dikkat ve bakım gerektirir. Taramak ve yıkamak kolay değildir.

Başlangıçta bir yaşam stili olan rasta, bunun yanında bir din ve felsefe olarak baş göstermiştir. Rastafarianizm dini ile bağdaştırılan sözcük, bu dine bağlı olan kişileri temsil etmektedir.

Rastalar olarak adlandırılan bu grubun pek çok ortak özelliği bulunmaktadır. Bunlardan biri de saç modelleridir. Yıllar öncesine dayanan bu saç modeli, bugün modern çağda sevilen bir tarz olarak varlığını devam ettirmektedir.

RASTA NASIL YAPILIR?

Rasta nasıl yapılmaktadır dersek bunun iki cevabı vardır. Biri doğal rasta diğeri ise yapay rasta biçiminde yapılmaktadır.

Yapay rasta balmumu kullanılarak yapılmaktadır ve Türkiye'de cok tercih edilmeyen bir metottur. Gereken bulunduğunda yahut rasta yapan kişinin daha az zamanda ve daha az çabayla yapmayı tercih ettiğinde kullanılmaktadır. Balmumu kullanılan rasta yönteminde tiftilmiş ve erimiş balmumuyla karışan saç koku yapar ve tercih edilmez.

Doğal rasta ise işin profesyonelleri tarafından yapılır ve ilk olarak tutamlara ayrılır. Daha sonra türeltme işlemi yapılır ve ardından tığ kullanılarak saçlar birbirine dolandırılır.

Kuaförler ve güzellik salonlarında usta ellerde yapılan rasta saçın ömrü genellikle 6-10 ay arasında değişmektedir.

RASTALI SAÇ NASIL YIKANIR?

Yaygın bilinenin aksine, rastalı saçlar yıkanır. Rastalı ya da rastasız fark etmeksizin, tüm saç yıkama işlemlerinde öncelik, saç derisinin temizlenmesidir.

Saç derisinde biriken yağ, kir ve toz kalıntılarının arındırılması büyük önem taşır. Aksi takdirde saç derisinde kaşıntı, kuruluk ya da kepek oluşumu gibi sorunlar baş gösterebilir. Bu nedenle rastalı saçların da tıpkı diğer tüm saç modelleri gibi düzenli olarak yıkanması gerekir.

Rastalı saçların yıkanması için kalıntı bırakmayan şampuanlar tercih edilmelidir. İçeriğinde saç kremi ve benzeri bileşenler barındırmayan ürünler kullanılmalı, saç yıkama sıklığı normal seyrinde sürdürülmelidir.

Özellikle sıcak yaz aylarında ya da spor yaptığınız günlerde saç derinizi temizlemeyi ihmal etmemelisiniz. Kullandığınız şampuanı tamamen duruladığınızdan emin olmalı, saç derinizde herhangi bir kalıntı kalmamasına özen göstermelisiniz.

Rastalarınız duş sonrasında tamamen kurumadan, saçlarınızı toplamaktan kaçınmalısınız. Rasta tutamlarında kurumayan bölgeler kaldığı takdirde, bu bölgelerde zaman içinde küflenme sorunu oluşabilir.