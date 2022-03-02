Saçın daha hızlı uzamasını sağlayan 3 doğal ürün

Saçınızın büyümesini hızlandırmak ve aynı zamanda saçınızı beslemek istiyorsanız, iyi seçilmiş doğal malzemelerle masaj yapabilirsiniz. İşte saç büyümesini hızlandırdığı bilinen 3 doğal ürün.

Ortalama saç büyüme oranı ayda 3 cm'dir. Tabii ki, sayı kişiden kişiye değişir ve en başta genetik olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Saç büyümesinin üç aşaması olduğu bilinmektedir. İlk aşama aktif büyümedir ve bu aşama her saç teli için 2 ila 8 yıl sürer. İkinci aşama, 4 ila 6 hafta süren büyümenin durma aşamasıdır. Saç ömrünün son aşaması ise saç dökülmesidir.

Günde yüzden fazla saç teli kaybedebilirsiniz ve bu tamamen normaldir. Dökülenler, uzaması durmuş saçtır ve hiçbir şekilde saç uzamasına yardımcı olmaz.

Saç büyümesi için beslenme çok önemlidir çünkü uzun ve sağlıklı saçlar için sağlıklı bir vücut şarttır. Taze meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar açısından zengin bir diyet saç büyümesinin anahtarıdır.

Bazı vitaminler ve mineraller büyüme aşamasında sağlıklı saçların korunmasına yardımcı olur. Bunlar öncelikle A, C, D ve E vitaminleri ile demir ve çinko gibi minerallerdir.

Diyet takviyeleri ve çeşitli özel şampuanların kullanımı gibi saç büyümesini etkileyen birçok faktör vardır ancak iyi seçilmiş doğal bir ürünle sadece bir saç derisi masajının yardımcı olabileceğini sıklıkla unuturuz.

İşte saç büyümesini hızlandırdığı bilinen 3 doğal ürün.

BİBERİYE YAĞI

Saç derisi masajı dolaşımı uyaracağı, saç kökünü güçlendireceği ve besinlerin foliküllere daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacağı için saç büyümesine yardımcı olur.

Kuru masaj yapabilirsiniz, ancak besleyici yağ eklerseniz etki iki katına çıkar. Biberiye yağının dolaşımı uyardığı ve saç büyümesini hızlandırdığı için etkili olduğu bilinmektedir.

Şampuanınıza birkaç damla biberiye yağı ekleyin.

YUMURTA

Saçlarınız omuzlarınıza değdiği anda kırılıyorsa, basit bir yumurta sizi kurtarabilir. Yumurta, saçı güçlendiren, besleyen ve iyileştiren lesitin ve proteinler içerir. Ayrıca yumurtada çok fazla kükürt vardır, bu nedenle kepek probleminiz varsa size yardımcı olabilir.

İki yumurtayı iki yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın ve yarım bardak ılık su ekleyin ve karıştırın. Maskeyi kuru, taranmış saça uygulayın ve yarım saat bekletin. Daha sonra durulayın ve iki kez şampuanlayın.

HİNT YAĞI

Hint yağını kirpiklerinizde denemiş olabilirsiniz ama saçınızda denememişsinizdir. Bu yağ, saç büyümesini yavaşlatabilen kafa derisi enfeksiyonlarına etki eden antimikrobiyal ve antibakteriyel etkiye sahiptir. Ek olarak, omega 6, E vitamini, protein ve saçı onarmaya ve saçın içindeki nemi korumaya yardımcı olabilecek diğer besinler açısından zengindir. Ayrıca bu yağ ile masaj yaparak saç derinizi besleyecek ve böylece saç büyümesini hızlandıracaksınız.

Hint yağını biraz ısıtın ve ardından saç derisine masaj yapın ve saçın her yerine uygulayın. Isıyı korumak için saç kurutma makinesi kullanın ve tedavinin mümkün olduğunca iyi sonuç vermesi için saçı ısıtın. En az 15 dakika etki etmesini bekleyin ve ardından saçınızı iyice yıkayın.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ

Bazı insanlar saçlarını çok erken kaybetmeye başlar ve bunun nedenleri arasında genetik, stres, mantar enfeksiyonu, vitamin eksikliği, hormonal bozukluklar, tiroid sorunları veya çok sık saç boyama sıralanabilir. Bu genellikle çok genç insanların başına gelir, bu nedenle zamanında tepki vermek ve aşırı saç dökülmesinin nedenini belirlemek önemlidir.

Alopesi (saçkıran) de oldukça yaygın görülen bir durumdur. Saç tellerinin tamamının eksik olduğu bir hastalıktır. Alopesi çoğunlukla şiddetli stres veya vücuttaki iltihaplanma sürecinin bir sonucudur ve mümkün olan en kısa sürede teşhis edilmesi önemlidir. Saç dökülmesi sorunu varsa, meyve ve sebzelerin alımının arttırılması ile kaliteli beslenme alışkanlıkları geliştirmek ve stresi azaltmak gerekir.

Ayrıca tiroid problemleri de saç dökülmesine neden olabilirler. Hem hipotiroidizm (yetersiz tiroid aktivitesi) hem de hipertiroidizm (aşırı tiroid aktivitesi) kaşlar gibi tüylü alanlarda fark edebileceğiniz ani dökülmelere neden olabilir.

Bu, saç büyümesinden sorumlu olan hormonun bir bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Saç her zamanki gibi dökülür ancak tekrar çıkmaz. Tiroid sorunu çözüldüğünde, bu sorun da ortadan kalkar.