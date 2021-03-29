Saçınızı ve tırnaklarınızı güçlendirecek 8 besin

Sağlıklı beslenmenin birçok yönden sizin için iyi olduğunu biliyorsunuzdur. Peki, bazı besinlerin görünüşünüzü iyileştirebileceğini biliyor muydunuz?

Yavaş yavaş geride bıraktığımız soğuk havalar, enfeksiyonlara yakalanma riskini artırmanın yanı sıra, ayrıca aşırı saç dökülmesine ve tırnakların kolay çatlamasına neden oldu.

Pürüzsüz tırnaklar ve parlak saçlar, genel sağlıktan etkilenir. Bu dışsal özellikler, vücudunuzun içinde neler olduğu hakkında da çok şey söyleyebilir. Saçınızı ve tırnaklarınızı en iyi durumda tutmanıza yardımcı olmak için aşağıdaki güçlü yiyecekleri diyetinize eklemeyi deneyebilirsiniz.

YUMURTA

Yumurta, saç ve tırnak büyümesini destekleyen iki besin maddesi olan zengin bir biyotin ve protein kaynağıdır. Saç kökleri çoğunlukla proteinden oluşur. Bu nedenle protein içermeyen bir diyet saç dökülmesine neden olabilir. Biyotin, keratin adı verilen bir saç proteininin üretimi için önemlidir. Yumurta aynı zamanda iyi bir çinko, selenyum ve saç sağlığı için önemli olan birçok besinin kaynağıdır. Bu da onları sağlıklı saç ve tırnak büyümesi için en iyi gıdalardan biri yapar.

SOMON

Somon gibi yağlı balıkları yemek, saçınızın ve cildinizin sağlığını iyileştirmenin mükemmel bir yoludur. Bir porsiyon somon ile protein, omega-3 yağ asitleri, demir ve B12 vitamini alabilirsiniz. Omega-3 yağ asitleri cildi güneşin zararlarından korumaya yardımcı olabilir ve saç derisi sağlığını destekleyebilir. Bol miktarda protein almak da saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca demir ve B12 vitamini saç rengini daha canlı hale getirebilir.

KURU YEMİŞLER

Uzmanlar, herkesin her gün bir avuç karışık kuruyemiş yemesi gerektiğini söylüyor. Kaju, badem, ceviz ve yer fıstığı gibi kuruyemişler, omega yağ asitleri, vitaminler, antioksidanlar ve mineraller açısından zengindir. Düzenli olarak tüketildiğinde bunlar saç ve tırnak büyümesini destekleyebilir.

DOMATES

Domates iyi bir C vitamini kaynağıdır ve likopen, beta karoten ve lutein dahil tüm önemli karotenoidleri içerir. Bütün bunlar cildi güneşin zararlarından korumaya yardımcı olur. Domates ayrıca saç köklerini güçlendirir ve saç kırılmasını önler.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi kasesi özellikle kahvaltı için harikadır. Sadece sizi doyurmakla kalmaz, aynı zamanda gün için enerji sağlar. Yulaf ezmesi bakır, çinko ve B vitaminleri ile doludur. Tüm bu besinler saçınızın ve tırnaklarınızın sağlıklı kalmasında önemli bir rol oynar. Çinko ayrıca sivilceyle savaşmaya yardımcı olur ve böylece cilt sağlığını destekler.

KURU BAKLAGİLLER

Baklagiller protein, çinko ve biyotin açısından zengindir. Tüm bu besinler saçınızı ve tırnaklarınızı kalınlaştırmanıza ve böylece kırılmaya daha az eğilimli olmasına yardımcı olur. Kuru baklagiller lif, çinko, antioksidanlar ve protein açısından zengindir, bu da kolajen üretimini artırır ve cildinize sağlıklı bir parlaklık verir.

ISPANAK

Hepimiz Temel Reis'ten ıspanak yemenin anında enerji verdiğini hatırlıyoruz. Ispanak, her ikisi de saç büyümesini destekleyen A ve C vitaminleri açısından zengindir. A vitamini, cilt bezlerinin sebum üretmesine yardımcı olarak saç derisinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ispanak, yine saç büyümesi için gerekli olan demir açısından zengindir. Demir, kırmızı kan hücrelerinin vücudunuz boyunca oksijen taşımasına yardımcı olur, metabolizmaya yardımcı olur ve büyümeyi ve onarımı destekler.

HAVUÇ

Havuç gibi beta karoten bakımından zengin besinler, güç kaynağı A vitaminine dönüşür. Beta karotenler, olağanüstü yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir, sağlıklı saç ve tırnak büyümesini destekler ve diyabetle ilgili semptomlarla mücadele ettiği gösterilmiştir. Beta karoteni ayrıca ıspanak, brokoli, bezelye ve marulda da bulabilirsiniz.