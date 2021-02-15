Saçkıran nedir, belirtileri nelerdir? Saçkıran nasıl geçer? Saçkırana iyi gelen yöntemler..

Genellikle strese bağlı olarak kafa derisinde meydana gelen dökülmeler olarak adlandırılan saçkıran, dış görünüşü de olumsuz etkiler. Milyonlarca insanın baş ettiği saçkıran nedir, ne iyi gelir?

Saçkıran; kadın erkek birçok insanda ve her yaşta görülebilen bir saç dökülmesi hastalığıdır.

Tıp dilinde alopesi denilen ve saç kaybı anlamına gelen bu hastalık bulaşıcı olma özelliği ile pek çok insanı olumsuz etkilemektedir.

Kafa derisindeki görüntüyü etkilemesiyle, dış görünüş açısından da rahatsız edicidir. Bu hastalık, tedavi edilmediği ve tüm saç derisine yayıldığı takdirde kalıcı saç kayıplarına neden olabilmektedir.

Bu nedenle saçkıranla mücadele eden vatandaşlar, konu hakkında detaylı bilgilere sahip olmak istiyor.

İşte saçkıran hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar..

SAÇ KIRAN NEDİR?

Saçkıran, sıklıkla kafa bölgesinde görünmekle birlikte vücudun kıllı/tüylü bölgelerinde kıl kaybına neden olup, çeşitli şekil ve boyutlarda kelleşme ile kendisini gösterir.

Kafa bölgesinde sık görülmesinin sebebi bu bölge vücutta kılın en yoğun olduğu bölgedir. Vücudun bıyık , kaş, sakal gibi diğer kıllı bölgelerinde de görünebilir.

Saçkıran hastalığının başlangıcında, kıllı, tüylü ya da saçlı bölgelerde, kimi zaman madeni para biçiminde, kimi zaman de şekilsiz yamalar şeklinde kelleşmiş alanlar görülür.

ERKEKLERDE DAHA SIK RASTLANIR

Saçkıran hastalığı sıklıkla; yetişkin, gençlerde ve çocuklarda görülen bir hastalıktır. Ayrıca cinsiyet farketmeksizin hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir. Ne var ki kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülür. Bunun sebebi ise erkek vücudunda kıllı alanların kadınlara oranla daha fazla olmasıdır.

TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI OLABİLİR

Saçkıran hastalığı, başlangıçta genel olarak kendini küçük kabarcık ve sivilce olarak gösterir. Bu hastalığın ilk ve en önemli belirtisi budur.

Kabarcık olan bölge bir süre sonra yayılır ve genişler. Daha sonra bu bölgede saçlar dökülmeye başlar. Bu bölgede saçlar zayıflar ve kırılgan bir hal alır. Başlangıçta saç dökülmesi geçicidir. Ancak kısa süre içerisinde tedavi edilmezse saç dökülmesi kalıcı kelliğe yol açabilir.

SAÇKIRAN NEDENLERİ

Saçkıran, bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olarak tanımlanmaktadır ancak sağlıklı kişilerde de stres sebebiyle bağışıklı sistemini zayıflatan yüksek ateşli rahatsızlıklar sonrası, vücutta iltihap barındıran bir diş veya kulak burun boğaz enfeksiyonu sonrası görülebilmektedir.

Vücuttaki bulunan cilt alerjisi, astım, atopik dermatit, alerjik rinit, tiroit hastalıkları, vitiligo, böbrek üstü bezleri yetersizliği, diabet gibi başka hastalıklarla beraber seyrettiği de bilinmektedir.

Ailelerinde astım, şeker ve alerjik hastalık bulunanlarda daha fazladır.

SAÇKIRANA İYİ GELEN YÖNTEMLER

KORTİZONLU KREMLER

Kortizon içeren kremler, hastalığın başlangıcında kullanılması halinde olumlu etkiler gösterir. Bu noktada hastalığın erken teşhis ve hızlı tedavi oldukça önemlidir. Tedavi için kullanılan kremlerin sadece sorunlu bölgeye dikkatli bir şekilde uygulamak gerekir.

DERİ ALTINA ENJEKSİYON

Saçkıran hastalığının ilerlediği ve saçlı deriye hızla yayıldığı durumlarda deri altına kortizon enjekte edilerek tedavi uygulanabilir.

Genetik faktöre bağlı olarak ortaya çıkmayan saçkıran vakalarında uzun bir süre boyunca enjeksiyon yöntemi kullanılarak olumlu sonuçlar elde edilebilir.

İLAÇ TEDAVİSİ

Krem ve enjeksiyonun yeterli olmadığı durumlarda ilaç tedavisi devreye girmektedir. Genelde diğer tedavi yöntemlerine göre daha fazla yan etki gösterebilen ilaçlar az tercih edilir.

ULTRAVİYOLE IŞINLAR

Puva, ultraviyole ışınlarla saç derisine ilaç enjekte etme uygulamasıdır. ,diğer tedavilerin yanıt vermediği vakalarda bu yöntem kullanılabilir.

SARIMSAK

Saçkıran hastalığının tedavisinde en çok kullanılan yöntemlerden biri de sarımsak uygulamasıdır. Ezilmiş sarımsak ve alkol karışımı sorunlu bölgeye düzenli olarak uygulandığı takdirde olumlu etkiler göstermektedir.